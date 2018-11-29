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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спартак - Рапид
Спартак - Рапид: обзор матча 29 ноября 2018
Спартак
29.11.2018, четверг, 18:50
Лига Европы, группа G, 5 тур
1 : 2
Завершен
Рапид
20'
З. Луиш
80'
М. Мюлдюр
90+1'
Ф. Шобесбергер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Рапид
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Ф. Шобесбергер
Пас отдал
Ш. Шваб
Замена
И. Попов
️️️️
Л. Мельгарехо
83'
82'
Замена
М. Турнвальд
️️️️
В. Бериша
80'
ГОЛ! 1:1!
М. Мюлдюр
Пас отдал
Ф. Шобесбергер
Желтая карточка
Д. Глушаков
74'
Замена
А. Самедов
️️️️
С. Ханни
72'
65'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Д. Любичич
64'
Замена
Ф. Шобесбергер
️️️️
Д. Алар
59'
Желтая карточка
Ш. Хофманн
41'
Желтая карточка
М. Мартич
27'
Желтая карточка
М. Барач
ГОЛ! 1:0!
З. Луиш
Пас отдал
Л. Мельгарехо
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛП
94
Артем Тимофеев
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
94
Софьян Ханни
ПП
29
Зе Луиш
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
19
Марвин Поцман
ЛЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
11
Штеффен Хофманн
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
21
Деян Любичич
ОП
17
Мануэль Мартич
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
АП
14
Ветон Бериша
ПП
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
71
Ивелин Попов
ЦП
7
Джано
АП
19
Александр Самедов
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
Рапид
21
Тобиас Кнофлах
ВР
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
16
Филипп Маликсек
ЦП
4-1-3-2
32
Ребров
23
Комбаров
14
Джикия
2
Кутепов
38
Ещенко
94
Тимофеев
10
Мельгарехо
88
Глушаков
94
Ханни
4
Адриано
29
Зе Луиш
3-3-2-1-1
30
Штребингер
5
Болинголи
44
Барач
11
Хофманн
18
Мюлдюр
21
Любичич
19
Поцман
14
Бериша
17
Мартич
28
Кнасмюллнер
19
Алар
10
Мельгарехо
71
Попов
71
Попов
10
Мельгарехо
94
Ханни
19
Самедов
19
Самедов
94
Ханни
14
Бериша
34
Турнвальд
34
Турнвальд
14
Бериша
19
Алар
7
Шобесбергер
7
Шобесбергер
19
Алар
21
Любичич
22
Шваб
22
Шваб
21
Любичич
Остались в запасе
Спартак
Рапид
15
Николай Рассказов
ПВ
98
Александр Максименко
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
7
Джано
АП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Олег Кононов
21
Жереми Гуйемено
ЦП
21
Тобиас Кнофлах
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
16
Филипп Маликсек
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
98
Александр Максименко
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
7
Джано
АП
32
Педро Роша
ЛВ
Остались в запасе
21
Жереми Гуйемено
ЦП
21
Тобиас Кнофлах
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
16
Филипп Маликсек
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Спартак - Рапид
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Главный судья:
Павел Гиль
(Люблин)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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