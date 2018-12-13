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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Спартак
Вильярреал - Спартак: обзор матча 13 декабря 2018
Вильярреал
13.12.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа G, 6 тур
2 : 0
Завершен
Спартак
11'
С. Чуквуэзе
48'
К. Токо Экамби
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Спартак
Желтая карточка
Андрес
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Г. Джикия
Красная карточка
Х. Коста
90'
85'
Желтая карточка
З. Луиш
Замена
С. Касорла
️️️️
С. Чуквуэзе
80'
Замена
А. Педраса
️️️️
Ж. Морено
77'
74'
Замена
Джано
️️️️
Л. Адриано
Замена
К. Бакка
️️️️
К. Токо Экамби
72'
Желтая карточка
А. Гонсалес
71'
67'
Замена
П. Роша
️️️️
С. Ханни
54'
Замена
А. Ташаев
️️️️
А. Ломовицкий
ГОЛ! 2:0!
К. Токо Экамби
Пас отдал
П. Форнальс
48'
22'
Желтая карточка
А. Ломовицкий
ГОЛ! 1:0!
С. Чуквуэзе
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Пабло Форнальс
ЛП
35
Сантьяго Касерес
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
94
Софьян Ханни
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Джано
АП
19
Александр Самедов
ПП
88
Александр Ташаев
ПВ
4-1-2-1-2
1
Андрес
24
Коста
27
Гонсалес
4
Руис
2
Гаспар
35
Касерес
8
Форнальс
18
Фуэго
21
Чуквуэзе
9
Экамби
7
Морено
3-3-2-2
98
Максименко
14
Джикия
2
Кутепов
10
Мельгарехо
88
Глушаков
71
Попов
94
Ханни
15
Рассказов
11
Ломовицкий
29
Зе Луиш
4
Адриано
7
Морено
23
Педраса
23
Педраса
7
Морено
21
Чуквуэзе
8
Касорла
8
Касорла
21
Чуквуэзе
9
Экамби
70
Бакка
70
Бакка
9
Экамби
4
Адриано
7
Джано
7
Джано
4
Адриано
94
Ханни
32
Роша
32
Роша
94
Ханни
11
Ломовицкий
88
Ташаев
88
Ташаев
11
Ломовицкий
Остались в запасе
Вильярреал
Спартак
1
Серхио Асенхо
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
57
Александр Селихов
ВР
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
19
Александр Самедов
ПП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
19
Александр Самедов
ПП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Вильярреал - Спартак
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Андрис Трейманис
(Кулдига)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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