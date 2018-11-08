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Лига Европы 2026/2027
Спартак - Рейнджерс
Спартак - Рейнджерс: обзор матча 08 ноября 2018
Спартак
08.11.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа G, 4 тур
4 : 3
Завершен
Рейнджерс
22'
Л. Мельгарехо
35'
К. Голдсон (АГ)
58'
Л. Адриано
59'
С. Ханни
5'
Р. Еременко (АГ)
27'
Д. Кандеяш
41'
Г. Миддлтон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Рейнджерс
90'
+4
Замена
Г. Маколи
️️️️
О. Эджария
82'
Замена
Э. Халлидэй
️️️️
Д. Фланаган
82'
Замена
Э. Грезда
️️️️
Л. Кулибали
Замена
З. Луиш
️️️️
Л. Адриано
82'
Желтая карточка
Л. Мельгарехо
77'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
И. Попов
71'
Желтая карточка
С. Боккетти
63'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
Р. Еременко
60'
ГОЛ! 4:3!
С. Ханни
59'
ГОЛ! 3:3!
Л. Адриано
58'
41'
ГОЛ! 2:3!
Г. Миддлтон
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
К. Голдсон
35'
34'
Желтая карточка
Л. Кулибали
Желтая карточка
Фернандо
30'
Желтая карточка
Н. Рассказов
29'
27'
ГОЛ! 1:2!
Д. Кандеяш
Пас отдал
Д. Фланаган
ГОЛ! 1:1!
Л. Мельгарехо
Пас отдал
И. Попов
22'
Желтая карточка
И. Попов
15'
5'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Еременко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
94
Софьян Ханни
ЛП
20
Фернандо
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
71
Ивелин Попов
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Рауль Рианчо
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
20
Джон Фланаган
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
40
Гленн Миддлтон
ЛП
14
Ови Эджария
ОП
29
Лассана Кулибали
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ПП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Рейнджерс
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Райан Джек
ЦП
16
Энди Халлидэй
ЦП
11
Эрос Грезда
ПВ
3-1-4-1-1
98
Максименко
10
Мельгарехо
16
Боккетти
2
Кутепов
20
Фернандо
94
Ханни
26
Еременко
47
Зобнин
71
Попов
15
Рассказов
4
Адриано
4-1-4-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
6
Голдсон
25
Катич
20
Фланаган
14
Эджария
21
Кандеяш
29
Кулибали
37
Эрфилд
40
Миддлтон
9
Морелос
71
Попов
94
Тимофеев
94
Тимофеев
71
Попов
26
Еременко
88
Глушаков
88
Глушаков
26
Еременко
4
Адриано
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
4
Адриано
29
Кулибали
11
Грезда
11
Грезда
29
Кулибали
14
Эджария
36
Маколи
36
Маколи
14
Эджария
20
Фланаган
16
Халлидэй
16
Халлидэй
20
Фланаган
Остались в запасе
Спартак
Рейнджерс
11
Александр Ломовицкий
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
Главный тренер
Рауль Рианчо
2
Росс МакКрори
ОП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
8
Райан Джек
ЦП
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
11
Александр Ломовицкий
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
8
Райан Джек
ЦП
Главный тренер
Рауль Рианчо
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Спартак - Рейнджерс
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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