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Лига Европы 2026/2027
Рейнджерс - Спартак
Рейнджерс - Спартак: обзор матча 25 октября 2018
Рейнджерс
25.10.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа G, 3 тур
0 : 0
Завершен
Спартак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Спартак
Замена
Г. Миддлтон
️️️️
Д. Кандеяш
86'
84'
Замена
И. Попов
️️️️
М. Игнатов
Замена
Э. Грезда
️️️️
Р. Джек
68'
Желтая карточка
Д. Кандеяш
59'
46'
Замена
С. Ханни
️️️️
А. Ташаев
46'
Замена
Р. Еременко
️️️️
А. Ломовицкий
Желтая карточка
А. Морелос
45'
+2
45'
Желтая карточка
Фернандо
33'
Желтая карточка
Г. Джикия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
9
Альфредо Морелос
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
29
Лассана Кулибали
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Рауль Рианчо
Рейнджерс
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
16
Энди Халлидэй
ЦП
40
Гленн Миддлтон
ЦП
11
Эрос Грезда
ПВ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
94
Софьян Ханни
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
4-3-1-1
1
МакГрегор
6
Уорролл
20
Фланаган
6
Голдсон
2
Тавернье
29
Кулибали
14
Эджария
8
Джек
77
Кент
21
Кандеяш
3-1-1-3-2
98
Максименко
16
Боккетти
14
Джикия
10
Мельгарехо
20
Фернандо
47
Зобнин
88
Ташаев
8
Игнатов
15
Рассказов
29
Зе Луиш
11
Ломовицкий
8
Джек
11
Грезда
11
Грезда
8
Джек
21
Кандеяш
40
Миддлтон
40
Миддлтон
21
Кандеяш
88
Ташаев
94
Ханни
94
Ханни
88
Ташаев
11
Ломовицкий
26
Еременко
26
Еременко
11
Ломовицкий
8
Игнатов
71
Попов
71
Попов
8
Игнатов
Остались в запасе
Рейнджерс
Спартак
2
Росс МакКрори
ОП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
16
Энди Халлидэй
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Рауль Рианчо
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
16
Энди Халлидэй
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Рауль Рианчо
Статистика матча Рейнджерс - Спартак
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Блом
(Гауда)
Стадион:
Айброкс
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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