Джикия – лучший игрок сезона в «Спартаке» по версии «Фратрии»

Пусть будет Джикия. Хотя откровенно все игроки выступили ниже своих возможностей.
«Фратрия», объединение болельщиков «Спартака», объявило итоги голосования на звание лучшего игрока в сезоне-2018/19.
1. Защитник Георгий Джикия — 335,5 голосов;
2. Полузащитник Роман Зобнин — 333;
3. Вратарь Александр Максименко — 272,5;
4. Нападающий Зе Луиш — 220,5;
5. Полузащитник Лоренцо Мельгарехо — 206,5;
6. Полузащитник Фернандо — 176;
7. Полузащитник Денис Глушаков — 173,5;
8. Защитник Николай Рассказов — 166;
9. Полузащитник Софьян Ханни — 137,5;
10. Защитник Айртон — 136.
В 35-ти матчах сезона Джикия забил два гола. Напомним, команда Олега Кононова завершила сезон в чемпионате России на пятом месте в турнирной таблице.