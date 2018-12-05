Джикия – лучший игрок сезона в «Спартаке» по версии «Фратрии»

«Фратрия», объединение болельщиков «Спартака», объявило итоги голосования на звание лучшего игрока в сезоне-2018/19.

1. Защитник Георгий Джикия — 335,5 голосов;

2. Полузащитник Роман Зобнин — 333;

3. Вратарь Александр Максименко — 272,5;

4. Нападающий Зе Луиш — 220,5;

5. Полузащитник Лоренцо Мельгарехо — 206,5;

6. Полузащитник Фернандо — 176;

7. Полузащитник Денис Глушаков — 173,5;

8. Защитник Николай Рассказов — 166;

9. Полузащитник Софьян Ханни — 137,5;

10. Защитник Айртон — 136.

В 35-ти матчах сезона Джикия забил два гола. Напомним, команда Олега Кононова завершила сезон в чемпионате России на пятом месте в турнирной таблице.