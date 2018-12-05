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    Джикия – лучший игрок сезона в «Спартаке» по версии «Фратрии»

    «Фратрия», объединение болельщиков «Спартака», объявило итоги голосования на звание лучшего игрока в сезоне-2018/19.

    1. Защитник Георгий Джикия — 335,5 голосов;
    2. Полузащитник Роман Зобнин — 333;
    3. Вратарь Александр Максименко — 272,5;
    4. Нападающий Зе Луиш — 220,5;
    5. Полузащитник Лоренцо Мельгарехо — 206,5;
    6. Полузащитник Фернандо — 176;
    7. Полузащитник Денис Глушаков — 173,5;
    8. Защитник Николай Рассказов — 166;
    9. Полузащитник Софьян Ханни — 137,5;
    10. Защитник Айртон — 136.

    В 35-ти матчах сезона Джикия забил два гола. Напомним, команда Олега Кононова завершила сезон в чемпионате России на пятом месте в турнирной таблице.

    Источник: «Фратрия»

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    31.05.2019 19:51
    Комментарии8
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      Рейтинг: +71233

      zigbert 2 часа назад

      Пусть будет Джикия. Хотя откровенно все игроки выступили ниже своих возможностей.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +462

      Grag 5 часов назад

      Удивительно,что Максименко на 3-м месте.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +967

      JTherry 16 часов назад

      ай да Фратрия!!! весь год против Глушакова акции проводили с перечеркнутым 8-ым номером, и в результате - выше Рассказова))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      0chevidno 18 часов назад

      Джикия по праву лучший в этом сезоне. В следующем году он должен выводить Спартак на поле как лидер!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +16

      DonBaton 19 часов назад

      Из говна гавно выбирают...Интересно,по запаху что ли?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3699

      Спартач80 > DonBaton 18 часов назад

      Так тебя там вроде бы нет...Или это ты,дзюба?Фантомные боли?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17438

      oyabun 19 часов назад

      Интересно, как сюда попал Глушаков? ))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31

      Болельщик-2018 > oyabun 18 часов назад

      Голосование честное было, потому попал

      1
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