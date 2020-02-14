Ханни: «Каррера говорил: «Мне нравится твой стиль, подожди – и ты будешь играть. Но это была чушь»

Бывший полузащитник «Спартака» Софьян Ханни, выступающий за «Аль-Гарафу», рассказал о взаимоотношениях с бывшим тренером красно-белых Массимо Каррерой.

— Что у вас случилось с Каррерой?

— Я не понимаю. Я пришел из «Андерлехта», где был капитаном. «Спартак» тогда искал «десятку» и очень хотел меня подписать. Был готов потратить миллионы. Я разговаривал со спортивным директором… Как же его фамилия…

— Родионов.

— Родионов, да! Он тоже говорит по-французски. Еще до нашей первой встречи он видел много игр и знал мой стиль. Я был уверен в себе. Шла середина сезона, а я уже забил 10 голов за «Андерлехт». «Спартак» казался хорошим вариантом. Но я сделал ошибку — не поговорил с тренером. Хотя до подписания контракта просил об этом. Но менеджер сказал: «Не волнуйся, все хорошо. Просто он не говорит по-английски». Ладно. Я подумал: если берете капитана «Андерлехта» и тратите на него такие деньги, он будет играть. В Москве я много раз задавал вопрос: что я здесь делаю? Почему я не играю?

— Когда ты понял, что Каррера на тебя не рассчитывает?

— После второй игры. Менеджер убедил меня, что я нужен, но, может быть, надо спросить тренера? Я не хочу тратить свое время. Знаете, как это называется… Иногда клуб покупает тебя, чтобы провернуть сделку. Не потому что ты им действительно нужен. Только мне в этом случае не звоните, я не из таких.

Тренер говорил: «Не переживай, сейчас середина сезона. Ты будешь играть, мне нравится твой стиль». Через месяц я опять спросил, почему не играю. Ответ был тем же. Теперь он говорил об адаптации, о соперниках. В общем, подожди — и все будет… Но, честно говоря, это была чушь. И в тот момент я все понял, – сказал Ханни.