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  • Ханни: «Каррера говорил: «Мне нравится твой стиль, подожди – и ты будешь играть. Но это была чушь»

Ханни: «Каррера говорил: «Мне нравится твой стиль, подожди – и ты будешь играть. Но это была чушь»

14 февраля 2020, 12:34
10

Бывший полузащитник «Спартака» Софьян Ханни, выступающий за «Аль-Гарафу», рассказал о взаимоотношениях с бывшим тренером красно-белых Массимо Каррерой.

— Что у вас случилось с Каррерой?

— Я не понимаю. Я пришел из «Андерлехта», где был капитаном. «Спартак» тогда искал «десятку» и очень хотел меня подписать. Был готов потратить миллионы. Я разговаривал со спортивным директором… Как же его фамилия…

— Родионов.

— Родионов, да! Он тоже говорит по-французски. Еще до нашей первой встречи он видел много игр и знал мой стиль. Я был уверен в себе. Шла середина сезона, а я уже забил 10 голов за «Андерлехт». «Спартак» казался хорошим вариантом. Но я сделал ошибку — не поговорил с тренером. Хотя до подписания контракта просил об этом. Но менеджер сказал: «Не волнуйся, все хорошо. Просто он не говорит по-английски». Ладно. Я подумал: если берете капитана «Андерлехта» и тратите на него такие деньги, он будет играть. В Москве я много раз задавал вопрос: что я здесь делаю? Почему я не играю?

— Когда ты понял, что Каррера на тебя не рассчитывает?

— После второй игры. Менеджер убедил меня, что я нужен, но, может быть, надо спросить тренера? Я не хочу тратить свое время. Знаете, как это называется… Иногда клуб покупает тебя, чтобы провернуть сделку. Не потому что ты им действительно нужен. Только мне в этом случае не звоните, я не из таких.

Тренер говорил: «Не переживай, сейчас середина сезона. Ты будешь играть, мне нравится твой стиль». Через месяц я опять спросил, почему не играю. Ответ был тем же. Теперь он говорил об адаптации, о соперниках. В общем, подожди — и все будет… Но, честно говоря, это была чушь. И в тот момент я все понял, – сказал Ханни.

  • Ханни пришел в «Спартак» в январе 2018-го.
  • Каррера руководил командой с августа 2016-го по октябрь 2018 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Ханни Софьян Каррера Массимо
Комментарии (10)
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Karpathian
1581673257
хорошего игрока изговнякали
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sir_Alex
1581674154
Само приглашение Ханни в "Спартак" было полной чушью.
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vka1970
1581675540
Просто Ханни не был тем игроком вокруг которого строится игра и по стилю не подходил команде.Массимо всё верно говорил, исходя из общих интересов и ждал когда философия клуба дойдёт до этого капитана и он начнёт играть в пас, но Софьян оказался неисправим.Временами его проще было уложить на поляну, чем забрать у него мяч.Постоянные срезки, не желание пресинговать и вступать в отбор после его потери, сводили на нет все те усилия которые прикладывала команда.
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Томик
1581679024
Сейчас похожая история. Забрали капитана АZ. И гнобят со всех сторон, большинство даже не удосужившись взглянуть на игру. Зато Бакаев играет во всех матчах - меняют ему позиции, пытаются хоть где-нибудь пользу от него получить - видимо, очень надо кому-то. А Тиль сидит на лавке. Случайно капитаном был, наверное. Игрок, которого вернул Кононов аж из самого Арсенала, конечно же достоин большего. Одна разница - Тиль не ноет, а работает.
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алдан2014
1581680775
Как игровая замена Промесу,Хани реально провалился.
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Ивантеевец
1581703200
Если Ханни считает себя настолько крутым профи, что же после Спартака не вернулся в Бельгию или Голландию, а рванул в Катар за баблом? Может дело не только в Каррере?
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Hektor 84
1581801866
Ну видимо Каррера был против трансфера
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