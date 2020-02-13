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    Ханни: «Каррера говорил: «Мне нравится твой стиль, подожди – и ты будешь играть. Но это была чушь»

    Бывший полузащитник «Спартака» Софьян Ханни, выступающий за «Аль-Гарафу», рассказал о взаимоотношениях с бывшим тренером красно-белых Массимо Каррерой.

    — Что у вас случилось с Каррерой?

    — Я не понимаю. Я пришел из «Андерлехта», где был капитаном. «Спартак» тогда искал «десятку» и очень хотел меня подписать. Был готов потратить миллионы. Я разговаривал со спортивным директором… Как же его фамилия…

    — Родионов.

    — Родионов, да! Он тоже говорит по-французски. Еще до нашей первой встречи он видел много игр и знал мой стиль. Я был уверен в себе. Шла середина сезона, а я уже забил 10 голов за «Андерлехт». «Спартак» казался хорошим вариантом. Но я сделал ошибку — не поговорил с тренером. Хотя до подписания контракта просил об этом. Но менеджер сказал: «Не волнуйся, все хорошо. Просто он не говорит по-английски». Ладно. Я подумал: если берете капитана «Андерлехта» и тратите на него такие деньги, он будет играть. В Москве я много раз задавал вопрос: что я здесь делаю? Почему я не играю?

    — Когда ты понял, что Каррера на тебя не рассчитывает?

    — После второй игры. Менеджер убедил меня, что я нужен, но, может быть, надо спросить тренера? Я не хочу тратить свое время. Знаете, как это называется… Иногда клуб покупает тебя, чтобы провернуть сделку. Не потому что ты им действительно нужен. Только мне в этом случае не звоните, я не из таких.

    Тренер говорил: «Не переживай, сейчас середина сезона. Ты будешь играть, мне нравится твой стиль». Через месяц я опять спросил, почему не играю. Ответ был тем же. Теперь он говорил об адаптации, о соперниках. В общем, подожди — и все будет… Но, честно говоря, это была чушь. И в тот момент я все понял, – сказал Ханни.

    • Ханни пришел в «Спартак» в январе 2018-го.
    • Каррера руководил командой с августа 2016-го по октябрь 2018 года.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:34
    Комментарии8
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      Рейтинг: +22929

      gol_kak_sokol 44 минуты назад

      Одна из скверных страниц истории Спартака, когда из-за конфликта между тренером и спортивным руководством пострадал неплохой игрок.

      0
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      Рейтинг: +2393

      Alekxei Z. 51 минуту назад

      Кому сейчас игтересен этот Ханни ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11815

      vka1970 57 минут назад

      Просто Ханни не был тем игроком вокруг которого строится игра и по стилю не подходил команде.Массимо всё верно говорил, исходя из общих интересов и ждал когда философия клуба дойдёт до этого капитана и он начнёт играть в пас, но Софьян оказался неисправим.Временами его проще было уложить на поляну, чем забрать у него мяч.Постоянные срезки, не желание пресинговать и вступать в отбор после его потери, сводили на нет все те усилия которые прикладывала команда.

      1
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      Рейтинг: +1395

      sir_Alex 1 час назад

      Само приглашение Ханни в "Спартак" было полной чушью.

      1
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      Рейтинг: +1705

      Борат 1 час назад

      сходил бы в баню с глушаковым, он бы тебя в свою ОПГ принял и быстрее бы слили этого тренеришку вместе с багажом аленичева !

      гы-гыгы

      -2
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      Рейтинг: +5

      Литейный4 1 час назад

      Прогнали Софью свиньи ссаными тряпками. Затаил парень обиду. Все кто сбежал от свиней вспоминают недобрым словом их бывший клубок аутсайдер. Гыгыгы

      -2
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      Рейтинг: +1103

      Karpathian 1 час назад

      хорошего игрока изговнякали

      3
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      Рейтинг: +7420

      derrik2000 > Karpathian 1 час назад

      Согласен.

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