Рабинер: «Спартак» продаст Глушакова и Ханни. Клуб рассматривает возвращение Промеса»

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресс» Игорь Рабинер, «Спартак» принял решение расстаться с полузащитником Денисом Глушаковым.

По его информации, это связано не с конфликтом между 32-летним игроком и болельщиками москвичей, а с уровнем игры Глушакова, который больше не соответствует требованиям команды.

Также покинет «Спартак» хавбек Софьян Ханни. Алжирец будет продан, если Олег Кононов сохранит пост главного тренера.

Кроме того, Рабинер подтвердил, что московский клуб на самом деле рассматривают вопрос о возвращении полузащитника Квинси Промеса, перешедшего перед началом сезона-2018/19 в «Севилью». Переход голландца будет зависеть от того, найдет ли «Спартак» на рынке сопоставимых ему по уровню более молодых игроков.