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    Рабинер: «Спартак» продаст Глушакова и Ханни. Клуб рассматривает возвращение Промеса»

    Как сообщает журналист «Спорт-Экспресс» Игорь Рабинер, «Спартак» принял решение расстаться с полузащитником Денисом Глушаковым.

    По его информации, это связано не с конфликтом между 32-летним игроком и болельщиками москвичей, а с уровнем игры Глушакова, который больше не соответствует требованиям команды.

    Также покинет «Спартак» хавбек Софьян Ханни. Алжирец будет продан, если Олег Кононов сохранит пост главного тренера.

    Кроме того, Рабинер подтвердил, что московский клуб на самом деле рассматривают вопрос о возвращении полузащитника Квинси Промеса, перешедшего перед началом сезона-2018/19 в «Севилью». Переход голландца будет зависеть от того, найдет ли «Спартак» на рынке сопоставимых ему по уровню более молодых игроков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:38
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1238

      Kollljan 6 минут назад

      Не этому ли Рабинеру Кирьяков рыло чистил?

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      Рейтинг: +19395

      gol_kak_sokol 28 минут назад

      Откель интим, писака ?

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      Рейтинг: +194

      Himik007 31 минуту назад

      Как по мне так решить все проблемы Спартака очень просто
      1) Разогнать "ОПГ" ромшка тоесть Глушаков,Комбаров, Ещенко и Ребров на выход.
      2)Вернуть Кареру
      3)Дать денег на трансферы хотя бы лямов 60 и полный контроль тренеру
      И я уверен что при выполнении всех этих пунктов результат будет!

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      Рейтинг: +194

      Himik007 > Himik007 30 минут назад

      Граматических ошибок много не предерайтесь!

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      Рейтинг: +2195

      RotBerg > Himik007 26 минут назад

      Да все хорошо, и так видно, что ты красно Белый спец:)

      0
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      Рейтинг: +1238

      Kollljan > Himik007 5 минут назад

      Там в Спартаке все такие.

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      Рейтинг: +2706

      momwig_ 45 минут назад

      Ну, Ханни - допустим. А вот если им удастся кому-то впарить Глушакова - это будет трансфер десятилетия.

      0
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      Рейтинг: +4483

      84aivengo 1 час назад

      думаю,вряд ли промес захочет обратно...

      0
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      Рейтинг: +8644

      vladimir-7 1 час назад

      Еще спартаку нужно выкупить Велика и Дзюбу, пока его в АПЛ не
      пригласили, а то Промеса маловато будет.

      1
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      Рейтинг: +8644

      vladimir-7 > vladimir-7 1 час назад

      А еще лучше возьмите у Зенита Заболотного, Семак обещал
      его маме трудоустроить ее мальчика и будет отличный тандем
      в спартаке-Зе Луиш и Зе Болотный.

      2
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      Рейтинг: +644

      amazonaws 1 час назад

      А я, что писал до старта этого сезона в прошлом году и по его ходу в этом!
      Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!!
      Он очень сильно навредил имиджу Спартака и стал единоличным автором скандального увольнения Карреры и разброда в Спартаке.
      Глушакова надо ГНАТЬ из Спартака и чем быстрее, тем лучше для команды!!!
      Спартаковских болельщиков не обманешь.
      Они не зря подняли БУЧУ против Глушакова.
      И вот вам результат этого сезона 2018/19 для Спартака и Глушакова:
      - Европу - ПРОВАЛИЛИ!
      - Кубок России - ПРОВАЛИЛИ!
      - Чемпионат России - ПРОВАЛИЛИ!
      ПРОВАЛ Спартака по всем футбольным статьям - ДОСРОЧНО!!!
      Хорошо, что спартаковцы хотя бы в Лигу Европы попали.
      Вот пусть теперь отмазываются за все провалы!
      Работы у нового руководства Спартака МНОГО и мама не горюй!!!
      Пусть скажут спасибо Глушакову и его крышевателям - Родионову и Измайлову.
      Глушакова надо было ГНАТЬ из Спартака в первую очередь.
      Одна ПАРШИВАЯ овца, всё спартаковское стадо ИСПОРТИЛА и как результат - ПРОВАЛ Спартака по всем футбольным статьям.
      Состав нуждается в перетасовке.
      Спартак ДОСРОЧНО и благополучно уже провалил этот сезон.
      - Второй сезон подряд Спартак проваливает, в том числе и по вине Глушакова - его пьянства и загулов по проституткам!!!
      Надо приглашать новых игроков НЕ ИЗБАЛОВАННЫХ большими деньгами.
      Чем больше Федун платит, тем ХУЖЕ спартаковские играют!
      Платёжную ведомость надо РАЗГРУЗИТЬ на всю железку и платить по результату, а не за безразличие и сонное царство на поле.
      Если Спартак ИЗБАВИТСЯ от Глушакова и его запойной, загульной, криминальной ОПГ "Ромашка", то у нас есть надежда на исправление ситуации.
      ПОЖЕЛАЕМ Спартаку выступить в Лиге Европы - ДОСТОЙНО.

      2
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      Рейтинг: +14064

      DVOK68 1 час назад

      Читал я эту статью полностью.Рабинер в ней упирает на то что нельзя Кононова увольнять так как он сильный тренер, и при нём заиграет и Гулиев, и Мелкадзе с Ломовицким... Свежо предание но в него не верится совершенно.
      Есть мнение что Кононова уволят к сентябрю месяцу, после невыхода в группу ЛЕ.

      3
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      Рейтинг: +602

      Борат 1 час назад

      кто ж его купит ?
      скорее всего доплатить придётся ему не кисло, чтоб ушёл !

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