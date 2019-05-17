Селихов и Ханни не сыграют с «Крыльями Советов»

Футболисты и тренерский штаб «Спартака» прилетели в Самару на матч 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

В заявку московского клуба не вошел вратарь Александр Селихов, который восстанавливается после перелома пальца руки. Полузащитник Софьян Ханни не сыграет из-за перегрузки мышцы бедра.

Ранее сообщалось, что капитан Денис Глушаков не полетел в Самару из-за ушиба колена.

За два тура до конца сезона команда Олега Кононова занимает четвертое место в таблице с 46-ю, отставая от «Краснодара» на четыре балла. У ЦСКА и «Арсенала» по 45 очков и пятая и шестая позиция соответственно.

Матч пройдет на «Самара Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.