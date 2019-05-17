Глушаков не полетел со «Спартаком» на матч против «Крыльев Советов»

«Спартак» сегодня оправился в Самару на игру 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
На матч не полетел капитан команды Денис Глушаков. Как сообщает официальный сайт москвичей, на утренней тренировке полузащитник получил сильный ушиб коленного сустава.
На этой неделе СМИ опубликовали аудиозапись с осени прошлого года, на которой Глушаков распространяет информацию о внутренних делах команды на тот период.
Вчера также стало известно, что ранее у 32-летнего футболиста случился конфликт с главным тренером Олегом Кононовым.
- Встреча «Крылья Советов» – «Спартак» пройдет в субботу, 18 мая, и начнется в 19:00 по московскому времени.
- Красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице.