Глушаков не полетел со «Спартаком» на матч против «Крыльев Советов»

«Спартак» сегодня оправился в Самару на игру 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

На матч не полетел капитан команды Денис Глушаков. Как сообщает официальный сайт москвичей, на утренней тренировке полузащитник получил сильный ушиб коленного сустава.

На этой неделе СМИ опубликовали аудиозапись с осени прошлого года, на которой Глушаков распространяет информацию о внутренних делах команды на тот период.

Вчера также стало известно, что ранее у 32-летнего футболиста случился конфликт с главным тренером Олегом Кононовым.