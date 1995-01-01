Кононов конфликтовал с Глушаковым. Полузащитнику не нравилось, что вместо Комбарова выходит Айртон

Если это правда, то лучше пусть на поле этот черт по фамилии Глушаков не выходит. Айртон лучше в сотни раз, чем старая рухлять.
Sports.ru сообщил подробности в основном составе «Спартака».
По информации источника, у главного тренера Олега Кононова были разногласия с капитаном Денисом Глушаковым. Капитан жаловался одноклубникам на включение в состав защитника Айртона, а не Дмитрия Комбарова, которого хавбек считал более сильным кандидатом.
«Кононов был очень зол, но обошелся без публичных разборок (подобно тем, что Каррера начал после истории с лайками)», – говорится в заметке издания.
Сообщается, что футболисты оценивают Кононова выше итальянца в вопросе тренировочного процесса и физической подготовки. Игроки поддерживают с тренером хорошие отношения, несмотря на критику в СМИ.
- Кононов возглавил красно-белых в октябре, сменив Массимо Карреру после 2,5 лет в должности.
- За 2 тура до конца сезона Премьер-лиги московская команда занимает 5 место в таблице.