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    Кононов конфликтовал с Глушаковым. Полузащитнику не нравилось, что вместо Комбарова выходит Айртон

    Sports.ru сообщил подробности в основном составе «Спартака».

    По информации источника, у главного тренера Олега Кононова были разногласия с капитаном Денисом Глушаковым. Капитан жаловался одноклубникам на включение в состав защитника Айртона, а не Дмитрия Комбарова, которого хавбек считал более сильным кандидатом.

    «Кононов был очень зол, но обошелся без публичных разборок (подобно тем, что Каррера начал после истории с лайками)», – говорится в заметке издания.

    Сообщается, что футболисты оценивают Кононова выше итальянца в вопросе тренировочного процесса и физической подготовки. Игроки поддерживают с тренером хорошие отношения, несмотря на критику в СМИ.

    • Кононов возглавил красно-белых в октябре, сменив Массимо Карреру после 2,5 лет в должности.
    • За 2 тура до конца сезона Премьер-лиги московская команда занимает 5 место в таблице.

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +5672

      KLIM777 28 минут назад

      Если это правда, то лучше пусть на поле этот черт по фамилии Глушаков не выходит. Айртон лучше в сотни раз, чем старая рухлять.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3904

      Старикан 36 минут назад

      Как эта Ромашка уже задолбала!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5781

      Asbjorn 55 минут назад

      За другана вступился дениска,два "столпа" основного состава ,тянут весь клуб(вниз)

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