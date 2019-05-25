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    Глушаков и Ханни из-за травм не сыграют с «Оренбургом»

    Пресс-служба «Спартака» сообщила о прилете игроков и тренерского штаба в Оренбург, где завтра состоится матч 30-го тура РПЛ.

    «В Москве остались дисквалифицированные из-за перебора желтых карточек полузащитник Фернандо и форвард Луис Адриано.

    Кроме того, из-за повреждений не помогут команде хавбеки Денис Глушаков и Софьян Ханни», – говорится в заметке клуба.

    • Все встречи заключительного тура Премьер-лиги начнутся в 14:00 по московскому времени.
    • Команда Олега Кононова занимает 4 место в таблице с 49 очками, опережая ЦСКА на 1 балл.

    Источник: «Спартак»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3965

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Ага, особенно глушак, вот прям так и читается что из-за травмы, а не от того, что его там "свои же" с говном сожрут)))

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      Рейтинг: +185

      Boeung777 1 час назад

      А из-за повреждений ли...?

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