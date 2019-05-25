Глушаков и Ханни из-за травм не сыграют с «Оренбургом»

Ага, особенно глушак, вот прям так и читается что из-за травмы, а не от того, что его там "свои же" с говном сожрут)))
Пресс-служба «Спартака» сообщила о прилете игроков и тренерского штаба в Оренбург, где завтра состоится матч 30-го тура РПЛ.
«В Москве остались дисквалифицированные из-за перебора желтых карточек полузащитник Фернандо и форвард Луис Адриано.
Кроме того, из-за повреждений не помогут команде хавбеки Денис Глушаков и Софьян Ханни», – говорится в заметке клуба.
- Все встречи заключительного тура Премьер-лиги начнутся в 14:00 по московскому времени.
- Команда Олега Кононова занимает 4 место в таблице с 49 очками, опережая ЦСКА на 1 балл.