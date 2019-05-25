Глушаков и Ханни из-за травм не сыграют с «Оренбургом»

Пресс-служба «Спартака» сообщила о прилете игроков и тренерского штаба в Оренбург, где завтра состоится матч 30-го тура РПЛ.

«В Москве остались дисквалифицированные из-за перебора желтых карточек полузащитник Фернандо и форвард Луис Адриано.

Кроме того, из-за повреждений не помогут команде хавбеки Денис Глушаков и Софьян Ханни», – говорится в заметке клуба.