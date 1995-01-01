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    Ханни – болельщикам «Спартака»: «Мне немного грустно, что вы не смогли увидеть того, что я могу сделать»

    Полузащитник Софьян Ханни обратился к болельщикам «Спартака» в своем инстаграме. В понедельник футболист перешел в «Аль-Гарафу».

    «Всем фанатам «Спартака». Хотел бы поблагодарить вас за гостеприимство и поддержку, которую я ощущал от начала и до конца.

    Вы всегда поддерживали меня, помогали мне, говорили хорошие слова даже в трудные времена. Я это очень ценю. Вы одни из лучших болельщиков, за которых мне играл.

    Я действительно хотел бы добиться успеха с вами, принести вам много трофеев, но, к сожалению, у меня не было достаточно времени, чтобы сделать это. Мне немного грустно, что вы не смогли увидеть того, что я могу сделать. Но иногда футбол таков. Я желаю вам всего наилучшего и надеюсь, что команда скоро заставит вас гордиться.

    Благодарю руководство за то, что пригласили в этот большой клуб. Для меня было честью добавить этот клуб в свою карьеру. Спасибо за помощь в моем последующем переходе. Вы проявляли профессионализм во всем до конца.

    Хотел бы также поблагодарить всех работников клуба за работу, которую они делают каждый день, всегда помогая игрокам. Спасибо всей семье «Спартака» и всего наилучшего», – написал Ханни в своем инстаграме.

    Ханни ушел из «Спартака», Мирзов – пришел. Таблица летних трансферов РПЛ

    Источник: Инстаграм Софьяна Ханни

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    Сегодня, 22:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +207

      Salamоn 24 минуты назад

      Ханни хорош!Все при нем!Удар,обводка,дриблинг,пас.Жаль недооценил новый тренер,не видел в команде. Удачи Софьян!

      0
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      Рейтинг: +19977

      gol_kak_sokol 31 минуту назад

      Мне тоже грустно, что ты оказался не на том месте, не в то время. Успехов тебе в новой команде.

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