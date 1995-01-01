Полузащитник Софьян Ханни обратился к болельщикам «Спартака» в своем инстаграме. В понедельник футболист перешел в «Аль-Гарафу».

«Всем фанатам «Спартака». Хотел бы поблагодарить вас за гостеприимство и поддержку, которую я ощущал от начала и до конца.

Вы всегда поддерживали меня, помогали мне, говорили хорошие слова даже в трудные времена. Я это очень ценю. Вы одни из лучших болельщиков, за которых мне играл.

Я действительно хотел бы добиться успеха с вами, принести вам много трофеев, но, к сожалению, у меня не было достаточно времени, чтобы сделать это. Мне немного грустно, что вы не смогли увидеть того, что я могу сделать. Но иногда футбол таков. Я желаю вам всего наилучшего и надеюсь, что команда скоро заставит вас гордиться.

Благодарю руководство за то, что пригласили в этот большой клуб. Для меня было честью добавить этот клуб в свою карьеру. Спасибо за помощь в моем последующем переходе. Вы проявляли профессионализм во всем до конца.

Хотел бы также поблагодарить всех работников клуба за работу, которую они делают каждый день, всегда помогая игрокам. Спасибо всей семье «Спартака» и всего наилучшего», – написал Ханни в своем инстаграме.

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