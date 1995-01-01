Кононов – об уходе Глушакова: «Не знаю, откуда такая информация. У нас команду никто не покидает»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал интервью перед матчем с «Рубином» в 26-м туре чемпионата России.

– Про Глушакова говорят, что он, скорее всего, покинет команду.

– У нас команду никто не покидает. Я не знаю, откуда у вас такая информация. Давайте работать каждую игру исходя из того, что пишут на нашем сайте.

– Влияют ли слухи на работу?

– Ничего не влияет. У меня есть команда, есть очередная игра, и это самое главное. Чемпионат продолжается, мы в гонке, и все зависит от нас.