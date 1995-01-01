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    Кононов – об уходе Глушакова: «Не знаю, откуда такая информация. У нас команду никто не покидает»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал интервью перед матчем с «Рубином» в 26-м туре чемпионата России.

    – Про Глушакова говорят, что он, скорее всего, покинет команду.

    – У нас команду никто не покидает. Я не знаю, откуда у вас такая информация. Давайте работать каждую игру исходя из того, что пишут на нашем сайте.

    – Влияют ли слухи на работу?

    – Ничего не влияет. У меня есть команда, есть очередная игра, и это самое главное. Чемпионат продолжается, мы в гонке, и все зависит от нас.

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1282

      Бабушка Зильзиля 9 минут назад

      Чемпионат заканчивается а ты походу уже загнался.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3290

      APchelov 10 минут назад

      Похоже, не родились ещё будущие спартаковские чемпионы. Пока родятся, пока вырастут )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +942

      Валерий1965 14 минут назад

      Да! Сохраните и команду, и игру на радость болельщикам!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14573

      VVM1964 > Валерий1965 9 минут назад

      На радость чьим болельщикам ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3523

      Владислав Vlad 20 минут назад

      Чемпионат продолжается, мы в гонке, и все зависит от нас.

      В какой вы на икс гонке????

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5713

      Asbjorn 59 минут назад

      Игру поставил, в конце сезона можешь уходить вместе с Глушаковым и Ко

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +14573

      VVM1964 1 час назад

      Тебя даже не поставили в известность ? - (((

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +13373

      DVOK68 1 час назад

      Мямля пиджачная.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1049

      erma 1 час назад

      Если у Спартака есть молодежный состав, то пусть в 3 дивизионе играет и состав ветеранов (кому за 30): Глушак, Ещенко, Адриано, Фернандо, Бокетти (жаль Самедова и Еременко отдали, был бы конкурентный состав).

      0
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      Рейтинг: +2411

      mopecekca 1 час назад

      ты первый должен уйти, пиджак сраный

      3
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