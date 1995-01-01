Кононов – об уходе Глушакова: «Не знаю, откуда такая информация. У нас команду никто не покидает»

Чемпионат заканчивается а ты походу уже загнался.
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал интервью перед матчем с «Рубином» в 26-м туре чемпионата России.
– Про Глушакова говорят, что он, скорее всего, покинет команду.
– У нас команду никто не покидает. Я не знаю, откуда у вас такая информация. Давайте работать каждую игру исходя из того, что пишут на нашем сайте.
– Влияют ли слухи на работу?
– Ничего не влияет. У меня есть команда, есть очередная игра, и это самое главное. Чемпионат продолжается, мы в гонке, и все зависит от нас.
- О возможном уходе Дениса Глушакова сообщил «Чемпионат» 27 апреля. По информации источника, красно-белые также могут расстаться с Дмитрием Комбаровым, Софьяном Ханни, Александром Ташаевым, Зе Луишем и Фернандо. При выгодном предложении может уйти Луис Адриано.
- К 35 минуте матча на «Открытие Арене» счет 1:0 в пользу хозяев. «Бомбардир» проводит текстовую онлайн-трансляцию.