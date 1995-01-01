Transfermarkt: «Спартак» продал Ханни «Аль-Гарафе» за 8 миллионов

эта "новость" со вчерашнего вечера гуляет по России) на мой взгляд - "впарили" арабам араба, ну и ОК)) осталось купить хорошего забивного форварда... давай, Цорн, башляй!!!
Софьян Ханни перешел из «Спартака» в «Аль-Гарафу».
По информации сайта Transfermarkt.de, красно-белые получили от продажи 28-летнего футболиста 8 миллионов евро.
Хавбек будет выступать за новую команду под 94-м номером.
- 28-летний Ханни выступал за «Спартак» с января 2018 года.
- За полтора сезона футболист провел 38 матчей, забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
«Аль-Гарафа» объявила о переходе Ханни из «Спартака»