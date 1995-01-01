Transfermarkt: «Спартак» продал Ханни «Аль-Гарафе» за 8 миллионов

Софьян Ханни перешел из «Спартака» в «Аль-Гарафу».

По информации сайта Transfermarkt.de, красно-белые получили от продажи 28-летнего футболиста 8 миллионов евро.

Хавбек будет выступать за новую команду под 94-м номером.

28-летний Ханни выступал за «Спартак» с января 2018 года.

За полтора сезона футболист провел 38 матчей, забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.

Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

«Аль-Гарафа» объявила о переходе Ханни из «Спартака»