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    Transfermarkt: «Спартак» продал Ханни «Аль-Гарафе» за 8 миллионов

    Софьян Ханни перешел из «Спартака» в «Аль-Гарафу».

    По информации сайта Transfermarkt.de, красно-белые получили от продажи 28-летнего футболиста 8 миллионов евро.

    Хавбек будет выступать за новую команду под 94-м номером.

    • 28-летний Ханни выступал за «Спартак» с января 2018 года.
    • За полтора сезона футболист провел 38 матчей, забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

    «Аль-Гарафа» объявила о переходе Ханни из «Спартака»

    Источник: Transfermarkt.de

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    Сегодня, 08:19
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1571

      JTherry 8 минут назад

      эта "новость" со вчерашнего вечера гуляет по России) на мой взгляд - "впарили" арабам араба, ну и ОК)) осталось купить хорошего забивного форварда... давай, Цорн, башляй!!!

      0
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      Рейтинг: +18157

      oyabun 17 минут назад

      То есть за сколько купили, за столько и продали. Нельзя сказать что это трансферный успех Спартака. Выгода будеттолько если сложив 8,5 от Зе и 8 от Ханни купить взамен оч.хорошего игрока. Ну, будем надеяться.

      0
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      Рейтинг: +10033

      Garrincha58 1 час назад

      молодцы эти деньги нужны на Гастона

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      Рейтинг: +4043

      серега кашин 1 час назад

      что-то плохо верится, а если правда то великолепно

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      Рейтинг: +677

      Boeung777 1 час назад

      Единственный плюс от сделки - это цена, и то только если правда.

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      Рейтинг: +1566

      zritelx > Boeung777 1 час назад

      Вот это и самый главный вопрос-Цорн сказал, что главное ведомость зарплатную разгрузить, а арабы игроков без титулов и имени не покупают- не претиндую на открытие- практически бесплатно отдали- лиж- бы ушел.

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