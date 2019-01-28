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    Ханни: «Спартак» – одна из самых серьезных команд в Европе»

    Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни отметил статус московского клуба на европейском уровне.

    – «Одна из самых больших команд Европы» – мощные слова.

    – И правдивые. Поймите, я не говорю, что «Спартак» – топ-команда уровня финала Лиги чемпионов. Это не так. Но российский чемпионат отнюдь не слабый, не плохой. А «Спартак» – самая «большая» команда России с фантастической историей. Значит, и в Европе одна из самых серьезных. Так что все четко.

    Но мы, игроки, должны поднять «Спартак» выше, на новую ступень. Особенно в еврокубках.

    • По итогам группового этапа Лиги Европы «Спартак» занял последнее место в группе G, набрав пять очков.
    • На данный момент команда занимает четвертую позицию в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Sport24

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    28.01.2019 06:26
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 января 2019, 16:39

      Вот и докажи это делом а не словами.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 28 января 2019, 14:52

      Какой-то Софьян скользкий, ничего конкретного не сказал, но успел обидеть. По Ханни выходит: "Спартак больший как сарай. А без него, Софьяна, некому было вынести мусор из сарая". Трепло, аля-дзюба.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 28 января 2019, 11:10

      За Еврокубки лучше бы и не вспоминал. Стыдно.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 28 января 2019, 10:50

      Лучше тренируйся. Не лезь в сми. Засмеют в обсуждениях

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 28 января 2019, 09:37

      Ха ха ха ха!!!
      Глупости

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 января 2019, 09:05

      Вы пацану задавайте уточняющие вопросы и сами переводите правильно смысл сказанного.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 28 января 2019, 07:57

      Почаще поясняй свои слова Софьян, а то некоторые в недоумении.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 28 января 2019, 07:47

      )))))

      0
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