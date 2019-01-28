Ханни: «Спартак» – одна из самых серьезных команд в Европе»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни отметил статус московского клуба на европейском уровне.

– «Одна из самых больших команд Европы» – мощные слова.

– И правдивые. Поймите, я не говорю, что «Спартак» – топ-команда уровня финала Лиги чемпионов. Это не так. Но российский чемпионат отнюдь не слабый, не плохой. А «Спартак» – самая «большая» команда России с фантастической историей. Значит, и в Европе одна из самых серьезных. Так что все четко.

Но мы, игроки, должны поднять «Спартак» выше, на новую ступень. Особенно в еврокубках.