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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    «Нант» хочет арендовать Ханни бесплатно, и чтобы зарплату игроку платил «Спартак»

    Сегодня в СМИ появилась информация, что «Нант» заинтересован в годичной аренде полузащитника «Спартака» Софьяна Ханни.

    Как сообщает в телеграме бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов, французский клуб намерен арендовать 28-летнего игрока бесплатно. Кроме того, «Нант» хочет, чтобы зарплату алжирцу в полном объеме платили москвичи.

    • Ханни перешел в «Спартак» из «Андерлехта» в январе прошлого года за 8 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 хавбек провел за москвичей 27 матчей, забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.

    «Нант» хочет арендовать Ханни у «Спартака»

    Рабинер: «Спартак» продаст Глушакова и Ханни. Клуб рассматривает возвращение Промеса»

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 17:29
    Комментарии10
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      Рейтинг: +268

      Simbirsk 3 минуты назад

      Не 1 апреля вроде сегодня

      0
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      Рейтинг: +165

      komarinskiy 5 минут назад

      нант сказочно наглый

      0
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      Рейтинг: +10641

      bset 17 минут назад

      Я что-то не могу понять. Они рассчитывают, что на такое предложение кто-то согласится? Или это шутка такая просто? Да и где Нант этот во второй половине таблицы, а Спартак в ЛЕ будет участвовать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4055

      GoldPlayFIFARus9 25 минут назад

      Этот Нант точно из Франции, а не Израиля?))

      5
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      Рейтинг: +5363

      mihail200606 27 минут назад

      Да Спартак то может и согласиться))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6691

      parevg 27 минут назад

      Может им еще и затраты на питание и проживание компенсировать??????????????

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +579

      Alex Flash 28 минут назад

      Бесплатно лягушки в пруду квакают

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6691

      parevg > Alex Flash 25 минут назад

      Не в каждом пруду. километрах в 15 от моего дома, есть озеро, в котором лягушки никогда не квакают, даже в брачный период.

      0
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      Рейтинг: +6395

      KLIM777 31 минуту назад

      Классно. Может быть надо заплатить Нанту за это предложение?

      6
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      Рейтинг: +1529

      Евгений Агеев 32 минуты назад

      И в чем суть? Клоуны что ли? Но хотя зная неадекватность руководства Спартака, думаю и такое реально)

      3
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