«Нант» хочет арендовать Ханни бесплатно, и чтобы зарплату игроку платил «Спартак»

Сегодня в СМИ появилась информация, что «Нант» заинтересован в годичной аренде полузащитника «Спартака» Софьяна Ханни.

Как сообщает в телеграме бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов, французский клуб намерен арендовать 28-летнего игрока бесплатно. Кроме того, «Нант» хочет, чтобы зарплату алжирцу в полном объеме платили москвичи.

Ханни перешел в «Спартак» из «Андерлехта» в январе прошлого года за 8 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 хавбек провел за москвичей 27 матчей, забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.

«Нант» хочет арендовать Ханни у «Спартака»

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