Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    «Нант» хочет арендовать Ханни у «Спартака»

    «Нант» интересуется полузащитником «Спартака» Софьяном Ханни.

    По информации Ouest-France, французский клуб хочет арендовать алжирца сроком на один год.

    28-летний футболист уже выступал за «Нант» с 2009-й по 2011 год.

    • Ханни перешел в «Спартак» из «Андерлехта» в январе прошлого года за 8 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 хавбек провел за москвичей 27 матчей, забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Ouest-France

    Ежедневная французская региональная газета. Издается в Ренне. Самая читаемая франкоязычная газета в мире, которая опережает Le Figaro и Le Monde.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:36
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71630
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru