«Нант» хочет арендовать Ханни у «Спартака»

«Нант» интересуется полузащитником «Спартака» Софьяном Ханни.
По информации Ouest-France, французский клуб хочет арендовать алжирца сроком на один год.
28-летний футболист уже выступал за «Нант» с 2009-й по 2011 год.
- Ханни перешел в «Спартак» из «Андерлехта» в январе прошлого года за 8 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 хавбек провел за москвичей 27 матчей, забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.
Источник: Ouest-France
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