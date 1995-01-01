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    Ханни – про возможный уход из «Спартака»: «Я здесь, соглашение еще на два года»

    Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни прокомментировал результат матча 2-го тура Кубка «Париматч» Премьер против ЦСКА (3:1).

    – Рады, что победили. Было важно выиграть, особенно у ЦСКА, особенно после поражения от «Ростова». В этот раз все сложилось гораздо лучше.

    – Видели стычку и удаление в конце первого тайма? Что там произошло?

    – В первом тайме это было настоящее дерби! Мы увидели огонь на поле, обе команды играли немного агрессивно. Мы должны были биться и выкладываться. После перерыва благодаря численному преимуществу мы получили больше пространства.

    – Похоже, в этом сезоне «Спартак» будет новым. Ощущаете себя его частью или скорее частью прежней команды?

    – Мне нет дела до всех этих разговоров. Для меня «Спартак» всегда был один. Я его игрок, у меня контракт. Как и все, я должен отдаваться на сто процентов.

    – Вы не собираетесь уходить?

    – Нет, вопрос так не стоит. Я здесь, соглашение еще на два года. Счастлив быть игроком «Спартака». В каждом матче я выхожу на поле, чтобы впоследствии выиграть титул, что мне уже удавалось. Я в команде, чтобы становиться с ней чемпионом.

    • В середине июня французская газета Ouest-France сообщила, что «Нант» хочет арендовать Ханни.
    • Позже эту информацию подтвердил российский журналист Иван Карпов.

    Первое дерби нового сезона: драка, штрафной из-за провода, нелепый автогол

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +365

      ramos6548 56 минут назад

      Ханни начинает быть походим на себя... видимо Кононов нашел к нему ключ

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      Рейтинг: +407

      Томик > ramos6548 38 минут назад

      Если бы Кононов ещё потерял ключи от Мелкадзе и Гулиева, я вообще был бы рад.

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      Рейтинг: +365

      ramos6548 > Томик 8 минут назад

      ну почему, они оба вполне могут быть полезны на длинной дистанции

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