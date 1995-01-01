Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни прокомментировал результат матча 2-го тура Кубка «Париматч» Премьер против ЦСКА (3:1).

– Рады, что победили. Было важно выиграть, особенно у ЦСКА, особенно после поражения от «Ростова». В этот раз все сложилось гораздо лучше.

– Видели стычку и удаление в конце первого тайма? Что там произошло?

– В первом тайме это было настоящее дерби! Мы увидели огонь на поле, обе команды играли немного агрессивно. Мы должны были биться и выкладываться. После перерыва благодаря численному преимуществу мы получили больше пространства.

– Похоже, в этом сезоне «Спартак» будет новым. Ощущаете себя его частью или скорее частью прежней команды?

– Мне нет дела до всех этих разговоров. Для меня «Спартак» всегда был один. Я его игрок, у меня контракт. Как и все, я должен отдаваться на сто процентов.

– Вы не собираетесь уходить?

– Нет, вопрос так не стоит. Я здесь, соглашение еще на два года. Счастлив быть игроком «Спартака». В каждом матче я выхожу на поле, чтобы впоследствии выиграть титул, что мне уже удавалось. Я в команде, чтобы становиться с ней чемпионом.

В середине июня французская газета Ouest-France сообщила, что «Нант» хочет арендовать Ханни.

Позже эту информацию подтвердил российский журналист Иван Карпов.

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