«СЭ»: Цорну поставлена задача убрать из «Спартака» Глушакова, Зе Луиша, Фернандо и Ханни

Руководство «Спартака» поставило перед новым генеральным директором клуба Томасом Цорном ряд задач, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, немецкий функционер должен решить вопрос с уходом полузащитника Дениса Глушакова. Если покупать 32-летнего футболиста никто не захочет, то с ним необходимо расторгнуть контракт, выплатив половину зарплаты за оставшийся срок соглашения – это 1,5 миллиона евро.

Кроме того, Цорну поручили найти новые клубы для Софьяна Ханни и Джано Ананидзе, которые не входят в планы тренерского штаба.

Также новый гендиректор «Спартака» займется продажей хавбека Фернандо и нападающего Зе Луиша. Клуб хочет заработать на трансферах ликвидных легионеров. Не исключено, что аналогичное решение будет принято по Лоренцо Мельгарехо и Александру Ташаеву.

Что касается покупок, то Цорн должен найти замену для Зе Луиша и подобрать кандидатуру плеймейкера, который стал бы ключевой фигурой в центре поля. ​