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    «СЭ»: Цорну поставлена задача убрать из «Спартака» Глушакова, Зе Луиша, Фернандо и Ханни

    Руководство «Спартака» поставило перед новым генеральным директором клуба Томасом Цорном ряд задач, сообщает «Спорт-Экспресс».

    По информации источника, немецкий функционер должен решить вопрос с уходом полузащитника Дениса Глушакова. Если покупать 32-летнего футболиста никто не захочет, то с ним необходимо расторгнуть контракт, выплатив половину зарплаты за оставшийся срок соглашения – это 1,5 миллиона евро.

    Кроме того, Цорну поручили найти новые клубы для Софьяна Ханни и Джано Ананидзе, которые не входят в планы тренерского штаба.

    Также новый гендиректор «Спартака» займется продажей хавбека Фернандо и нападающего Зе Луиша. Клуб хочет заработать на трансферах ликвидных легионеров. Не исключено, что аналогичное решение будет принято по Лоренцо Мельгарехо и Александру Ташаеву.

    Что касается покупок, то Цорн должен найти замену для Зе Луиша и подобрать кандидатуру плеймейкера, который стал бы ключевой фигурой в центре поля. ​

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.05.2019 20:58
    Комментарии65
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      Рейтинг: +70578

      zigbert 15 мая, 16:02

      Складывается ощущение что только сейчас руководство Спартака поняло суть конфликта и начинает действовать дикими методами.От главного организатора конечно нужно освобождаться как можно скорее. Продать еще 2 -3 игрока а на их место приобрести более качественных. Конечно хорошие игроки и стоят не дешево. Но что поделаешь усиление команде нужно.

      3
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      Рейтинг: +4081

      ilichkadr 15 мая, 13:29

      В. Рейнгольд: «То руководство, которое было в «Спартаке» — это безобразие, они не должны руководить командой. Я и сейчас не в восторге, назначали нового руководителя, фамилия Цорн. Кто такой? Откуда? Мое мнение, что это засланные казачки, которые придут в «Спартак» и будут уничтожать его. Какой Цорн? Какое отношение он имеет к «Спартаку»? Федун, что ты творишь?»

      0
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      Рейтинг: +513

      Ковастер 15 мая, 12:33

      Вчера ЗеЛу , Фернандо и Хани узнали из прессы, о своей проф непригодности в Спартаке. Очередную игру могут слить , без зазрения совести, что бы за них не слишком много просили. Такие статейки писать до окончания Чемпионата- просто неуважение к игрокам и командам. С.Э .- провокатор.

      1
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      Рейтинг: +1870

      Dgad 15 мая, 11:17

      Вернуть ему надо мужика с яйцами(Массимо), а Глушака выгнать со справкой.

      0
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      Рейтинг: +55

      Марк Аврелий 15 мая, 11:04

      Задача отстреливать что ли?

      1
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      Рейтинг: +5553

      vka1970 15 мая, 10:00

      Что то не верю я в данную информацию.Слишком грандиозные и масштабные планы.Да и вообще, чтобы купить что то нужное, надо продать что то не нужное.Ни того, ни другого у команды сейчас нет.Если по номеру 8 давно слухи ходят и не без почвенные, то по всем остальным вопросам как я понял, конкретики пока ещё нет.

      3
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      Рейтинг: +14

      VLIVA 15 мая, 09:40

      Страну убивают!-Спартак убили!- К чему плывем Х.З

      2
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      Рейтинг: +14

      VLIVA 15 мая, 09:38

      Ну и ОЛеНИ!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1646

      OldenVad 15 мая, 08:50

      Что то страшно мне становится.

      4
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      Рейтинг: +54

      RJM555 15 мая, 08:33

      сами справиться не могли и взяли цорна.......жаль болельщиков честно

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