Ханни: «Хочу остаться в «Спартаке» и помочь завоевать трофеи»

Ханни: «Хочу остаться в «Спартаке» и и получать зарплату за имитацию игры.Больше нигде такой синекуры не найти"
Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни опроверг слухи о желании покинуть команду.
«Я не читал таких слухов, но могу сказать, что хочу остаться в «Спартаке».
Свое будущее связываю с этим клубом, здесь я еще не добился всего, чего хотел.
Я подписал контракт на 3,5 года и очень хочу завоевать трофеи. Сейчас моя цель – остаться в клубе, быть важной его частью и помочь команде завоевать трофеи», – сказал Ханни.
- Ханни перешел в «Спартак» из «Андерлехта» зимой 2018 года.
- За это время он провел 25 матчей в составе и забил три гола.