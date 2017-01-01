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    Ханни: «Хочу остаться в «Спартаке» и помочь завоевать трофеи»

    Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни опроверг слухи о желании покинуть команду.

    «Я не читал таких слухов, но могу сказать, что хочу остаться в «Спартаке».

    Свое будущее связываю с этим клубом, здесь я еще не добился всего, чего хотел.

    Я подписал контракт на 3,5 года и очень хочу завоевать трофеи. Сейчас моя цель – остаться в клубе, быть важной его частью и помочь команде завоевать трофеи», – сказал Ханни.

    • Ханни перешел в «Спартак» из «Андерлехта» зимой 2018 года.
    • За это время он провел 25 матчей в составе и забил три гола.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 11:34
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4431

      prezent2017 10 минут назад

      Ханни: «Хочу остаться в «Спартаке» и и получать зарплату за имитацию игры.Больше нигде такой синекуры не найти"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +357

      Борат 12 минут назад

      Кубок матч-премьер у тебя уже есть!
      этого достаточно!))))))))

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