Ханни: «Хочу остаться в «Спартаке» и помочь завоевать трофеи»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни опроверг слухи о желании покинуть команду.

«Я не читал таких слухов, но могу сказать, что хочу остаться в «Спартаке».

Свое будущее связываю с этим клубом, здесь я еще не добился всего, чего хотел.

Я подписал контракт на 3,5 года и очень хочу завоевать трофеи. Сейчас моя цель – остаться в клубе, быть важной его частью и помочь команде завоевать трофеи», – сказал Ханни.