Sport24: Ханни близок к уходу из «Спартака»

На пару с промесом играли хорошо, быстро, в касание. да и один передачи интересные всегда делал. зря продают
Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни в ближайшее время покинет московский клуб, сообщает Sport24.
По информации источника, 28-летний футболист покинул расположение команды и отправился в Доху. Там алжирец пройдет медосмотр для неназванного катарского клуба.
Отмечается, что речь идет о полноценном трансфере, а не об аренде.
- Ханни перешел в «Спартак» из «Андерлехта» в январе 2018 года за 8 миллионов евро.
- В прошлом сезоне хавбек провел 27 матчей, забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
- Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.