Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    Sport24: Ханни близок к уходу из «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни в ближайшее время покинет московский клуб, сообщает Sport24.

    По информации источника, 28-летний футболист покинул расположение команды и отправился в Доху. Там алжирец пройдет медосмотр для неназванного катарского клуба.

    Отмечается, что речь идет о полноценном трансфере, а не об аренде.

    • Ханни перешел в «Спартак» из «Андерлехта» в январе 2018 года за 8 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне хавбек провел 27 матчей, забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:21
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +169

      za logiku 3 минуты назад

      На пару с промесом играли хорошо, быстро, в касание. да и один передачи интересные всегда делал. зря продают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      ussr064 10 минут назад

      Что Федун взял курс на 6-8 место,,,,решил превратить Спартак в крепкого середняка,,,,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10102

      slavutiq70 15 минут назад

      Нет слов просто чудненько как то всё,,,,,очень странная трансферная компания,,,,,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5321

      piligrim1986 21 минуту назад

      да зашибись, че. кононов сам что ли выйдет играть?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      Chingis17rus 30 минут назад

      Странный подход у руководства Спартака к формированию команды. Раздали всех лидеров и за похожие деньги покупают посредственных игроков. Как бороться за призы собираются. Ещё и VAR скоро введут, вообще тяжко будет)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1540

      JTherry 45 минут назад

      инфа неконкретная: почему "неназванного клуба"? клуб называется Аль-Гарафа...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18138

      oyabun 55 минут назад

      То то я смотрю Кононов его на игру упорно не ставит, хотя в игре с Ростовом лучше бы его выпустил чем Мелкадзе бестолкового. Ну хорошо, продали Зе, продадут Ханни - когда уже будет настоящее усиление в виде мощного трансфера? Причем не такого как Понсе и Мирзов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Obojaemiy 56 минут назад

      Вечно недовольный игрок. Лицо вечно кислое!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +518

      ДяДь ПашА 1 час назад

      Да нахрен он нужен?Вы что!? У нас же великий Мелкадзе!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1384

      Бухбух > ДяДь ПашА 51 минуту назад

      Мелкадзе "выиграл" конкуренцию у Ханни, как в свое время Дзюба у Рондона.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +433

      KPCCSPB > Бухбух 39 минут назад

      Рондона из-за лимита и хорошего предложения продали. Человек, который штампует в Англии, не может проиграть конкуренцию Дзюбе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2740

      Дядя Серёжа 1 час назад

      По большому счёту у него не получилось,
      И сколько ждать?

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79067
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72627
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru