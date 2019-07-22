Sport24: Ханни близок к уходу из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни в ближайшее время покинет московский клуб, сообщает Sport24.

По информации источника, 28-летний футболист покинул расположение команды и отправился в Доху. Там алжирец пройдет медосмотр для неназванного катарского клуба.

Отмечается, что речь идет о полноценном трансфере, а не об аренде.