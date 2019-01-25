Ханни: «Думаю, мы заслужили победу над «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни прокомментировал результат матча Кубка «Матч Премьер» против «Зенита» (3:0).

«Зенит» — хорошая команда, нам всегда приятно побеждать. Думаю, что мы заслужили этот результат. Чувствую себя немного уставшим, нам всем еще нужно немного времени, чтобы набрать кондиции», – сказал Ханни.

«Зенит» разгромлен «Спартаком». А за два матча – 1:6