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    Ханни: «Думаю, мы заслужили победу над «Зенитом»

    Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни прокомментировал результат матча Кубка «Матч Премьер» против «Зенита» (3:0).

    «Зенит» — хорошая команда, нам всегда приятно побеждать. Думаю, что мы заслужили этот результат. Чувствую себя немного уставшим, нам всем еще нужно немного времени, чтобы набрать кондиции», – сказал Ханни.

    «Зенит» разгромлен «Спартаком». А за два матча – 1:6

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.01.2019 21:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 26 января 2019, 13:38

      Над таким Зенитом победа должна быть как минимум в два раза больше по счету.
      Такой большой, а не отличает, тренировки от официальных игр.

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 26 января 2019, 10:45

      Победа заслуженная. Бесспорно.
      Главное не останавливаться и двигаться вперёд.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 26 января 2019, 08:50

      я думаю, не стоит обращать особого внимания на этот турнир. хотя приятно, не скрою)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 25 января 2019, 22:19

      Хорошо, что Ханни пока оправдывает наши надежды. Главное чтобы не растерял свой боевой настрой к первым официальным играм.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 25 января 2019, 21:37

      Ханни сейчас можно сказать самый сильный и полезный игрок Спартака.

      6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 января 2019, 21:34

      всё норм ребята всё идёт по плану состав нынче не плохой набрался

      7
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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 > Полная Канистра 25 января 2019, 23:24

      Ага!
      А Глушаков-то каков, а?
      Как в чемпионский сезон: свеж, бодр, по-спортивному зол, ведёт за собой партнёров.
      Одним словом - ИЗБРАННЫЙ КАПИТАН!

      4
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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ > derrik2000 26 января 2019, 08:29

      Одним словом - несёшь ты очередную пургу.
      Дурилка хвалит Глущака.....

      -1
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      ...
      Рейтинг: +10450

      ivany4 > derrik2000 26 января 2019, 13:42

      А глушак как был курицей без головы, так и остался. А если бы к своим недостаткам и в ворота не попадал, то смеялся бы еще и весь Катар.))

      0
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