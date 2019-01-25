«Зенит» разгромлен «Спартаком». А за два матча – 1:6

К турниру команда не готова.

Составы «Зенита» и «Спартака» близки к оптимальным

По сравнению с матчем против «Локомотива» у «Зенита» в стартовом составе вышли шесть новых футболистов: Кержаков в воротах, Жирков и Смольников по краям защиты, Шатов на фланге, Дзюба и Дриусси впереди. Для идеальных сочетаний не хватало Лунева, Ивановича и Паредеса.

У «Спартака» с первых минут, в отличие от игры с «Ростовом», появились Глушаков, Мелкадзе, Ханни, Ломовицкий и Зе Луиш. Для стопроцентной основы нужны Селихов, Ещенко (?), Айртон, Зобнин и Луис Адриано. Но в целом для зрелищного интересного матча и всех тех, кто вышел с самого начала, вполне должно хватать.

Так и получилось, уж скучно точно не было.

У «Спартака» новая акция

В прошлом матче спартаковцы поддержали Артема Реброва, а сейчас вышли в специальных майках @spartakforkids.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 25 января 2019 г.

Паредес исчез из заявки

Леандро Паредес изначально был в запасе, судя по информации из твиттера «Зенита».

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 25 января 2019 г.

На самом деле, в заявку на матч аргентинца не включили. Как сказал комментатор игры Георгий Черданцев, главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил отсутствие Паредеса его неготовностью к матчу. Согласно сообщениям из европейских СМИ, трансфер Паредеса в «ПСЖ» – дело уже практически решенное.

У «Зенита» есть неприятная тенденция

В прошлом матче против «Локомотива» (1:3) «Зенит» пропустил гол из-за ошибки Лунева на 35-й минуте, а по итогам следующей атаки соперника счет стал 0:2 после отличного удара Антона Миранчука.

В игре со «Спартаком» ситуация один в один: дикая ошибка защиты «Зенита» и гол на 28-й минуте, а потом через минуту красивейший удар Глушакова – 0:2. Команда не держит удар и валится в стрессовой ситуации.

twit text — Dmitrii Zimin (@ZiminRussia) 25 января 2019 г.

Гулиев – топ

Не зря после гола Глушакова довольный Джикия колотил по голове именно Гулиева. «Зенит» разыгрывал мяч от ворот, и Гулиев вцепился в Маркизио так, что тот дважды потерял мяч, а уже Глушаков от души влепил в девятку. Подобной цепкостью Гулиев запомнился не только в «Ростове», но еще и в «Анжи» при Александре Григоряне, и, кстати, в сезоне-2016/17 в питерском матче против «Зенита» (1:1) именно спартаковец был одним из лучших игроков матча.

В то же время, без ошибок не обошлось, но на фоне второго гола и в целом полезных действий за отведенное ему время, оплошности Гулиева вспоминаются гораздо реже. А эту игру он провел увереннее, чем прошлую.

«Зенит» плох. Пугаться не нужно, но игнорировать – тоже

Во втором тайме не произошло никакого камбэка, да его и вряд ли кто-то ждал. Статус матча – товарищеский, сам «Зенит» из отпуска вышел чуть позже, чем «Спартак», игровые кондиции обеих команд явно были неравны. 1:6 в двух матчах от «Локомотива» и «Спартака» – это неприятно, но сборы только начались, и паниковать нет никакого смысла.

С другой стороны поражения от принципиальных соперников даже в контрольных играх – ощутимый удар по имиджу. Кроме того, удручает количество индивидуальных ошибок. Лунев, Кержаков, Маркизио, Краневиттер – все напривозили в обоих матчах, а взамен ничего не продемонстрировали – Шатов не был ярким, Дзюба еле двигался, а из аргентинцев только Ригони удалось забить. Очевидно, что в «Зените» ждут решения вопроса с Паредесом и усиления состава.

Пока же – 1:6 на Кубке «Матч Премьер» и пять поражений подряд с учетом прошлого года, если считать товарищеские матчи. Проблемы у клуба пока лишь только множатся.

Матч «Спартак» – «Ростов» перевернули две минуты. Максименко и Глушаков – герои

Кубок «Матч Премьер»

Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Мелкадзе, 28; 0:2 – Глушаков, 29; 0:3 – Адриано, 73.