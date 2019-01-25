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    «Зенит» разгромлен «Спартаком». А за два матча – 1:6


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    Голосов: 4
    25.01.2019 20:20
    К турниру команда не готова.

    Составы «Зенита» и «Спартака» близки к оптимальным

    По сравнению с матчем против «Локомотива» у «Зенита» в стартовом составе вышли шесть новых футболистов: Кержаков в воротах, Жирков и Смольников по краям защиты, Шатов на фланге, Дзюба и Дриусси впереди. Для идеальных сочетаний не хватало Лунева, Ивановича и Паредеса.

    У «Спартака» с первых минут, в отличие от игры с «Ростовом», появились Глушаков, Мелкадзе, Ханни, Ломовицкий и Зе Луиш. Для стопроцентной основы нужны Селихов, Ещенко (?), Айртон, Зобнин и Луис Адриано. Но в целом для зрелищного интересного матча и всех тех, кто вышел с самого начала, вполне должно хватать.

    Так и получилось, уж скучно точно не было.

    У «Спартака» новая акция

    В прошлом матче спартаковцы поддержали Артема Реброва, а сейчас вышли в специальных майках @spartakforkids.

    Паредес исчез из заявки

    Леандро Паредес изначально был в запасе, судя по информации из твиттера «Зенита».

    На самом деле, в заявку на матч аргентинца не включили. Как сказал комментатор игры Георгий Черданцев, главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил отсутствие Паредеса его неготовностью к матчу. Согласно сообщениям из европейских СМИ, трансфер Паредеса в «ПСЖ» – дело уже практически решенное.

    У «Зенита» есть неприятная тенденция

    В прошлом матче против «Локомотива» (1:3) «Зенит» пропустил гол из-за ошибки Лунева на 35-й минуте, а по итогам следующей атаки соперника счет стал 0:2 после отличного удара Антона Миранчука.

    В игре со «Спартаком» ситуация один в один: дикая ошибка защиты «Зенита» и гол на 28-й минуте, а потом через минуту красивейший удар Глушакова – 0:2. Команда не держит удар и валится в стрессовой ситуации.

    Гулиев – топ

    Не зря после гола Глушакова довольный Джикия колотил по голове именно Гулиева. «Зенит» разыгрывал мяч от ворот, и Гулиев вцепился в Маркизио так, что тот дважды потерял мяч, а уже Глушаков от души влепил в девятку. Подобной цепкостью Гулиев запомнился не только в «Ростове», но еще и в «Анжи» при Александре Григоряне, и, кстати, в сезоне-2016/17 в питерском матче против «Зенита» (1:1) именно спартаковец был одним из лучших игроков матча.

    В то же время, без ошибок не обошлось, но на фоне второго гола и в целом полезных действий за отведенное ему время, оплошности Гулиева вспоминаются гораздо реже. А эту игру он провел увереннее, чем прошлую.

    «Зенит» плох. Пугаться не нужно, но игнорировать – тоже

    Во втором тайме не произошло никакого камбэка, да его и вряд ли кто-то ждал. Статус матча – товарищеский, сам «Зенит» из отпуска вышел чуть позже, чем «Спартак», игровые кондиции обеих команд явно были неравны. 1:6 в двух матчах от «Локомотива» и «Спартака» – это неприятно, но сборы только начались, и паниковать нет никакого смысла.

    С другой стороны поражения от принципиальных соперников даже в контрольных играх – ощутимый удар по имиджу. Кроме того, удручает количество индивидуальных ошибок. Лунев, Кержаков, Маркизио, Краневиттер – все напривозили в обоих матчах, а взамен ничего не продемонстрировали – Шатов не был ярким, Дзюба еле двигался, а из аргентинцев только Ригони удалось забить. Очевидно, что в «Зените» ждут решения вопроса с Паредесом и усиления состава.

    Пока же – 1:6 на Кубке «Матч Премьер» и пять поражений подряд с учетом прошлого года, если считать товарищеские матчи. Проблемы у клуба пока лишь только множатся.

    Матч «Спартак» – «Ростов» перевернули две минуты. Максименко и Глушаков – герои

    Кубок «Матч Премьер»

    Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Мелкадзе, 28; 0:2 – Глушаков, 29; 0:3 – Адриано, 73.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер «Спартака»
    Рейтинг: 2 Голосов: 4
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4028

      raritet 26 января 2019, 12:28

      Смотреть этот так называемый футбол после АПЛ все равно что известному актеру смотреть театральную постановку в каком -нибудь сельском клубике. Хотя , понятно , что игры скорее товарищеские...

      -1
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      Рейтинг: +28520

      JTherry 26 января 2019, 12:26

      у зенита вратари - ни к черту, большая часть голов из-за штрафной площади... а побеждать зенит всегда приятно, тем более с таким счетом))) пусть это и тренировочный турнир, но все же - турнир... так держать, Спартак!!!

      2
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 26 января 2019, 11:47

      Я не плачу, просто 5-е поражение подряд в глаз попало

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -4

      autumanas 26 января 2019, 00:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -8
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат 25 января 2019, 21:56

      Очевидно, что в «Зените» ждут решения вопроса с Паредесом и усиления состава.
      Автор хотел написать "ослабления", но малость ошибся ? Какого усиления, если единственный мастеровитый футболист куда-то уходит? И покупать игроков такого уровня никакие Рибалты очевидно не будут.

      0
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      Рейтинг: +33457

      oyabun > Вомбат 25 января 2019, 22:16

      Так уже Ракицкого берут и еще планов громадье у питерцев на трансферном рынке.

      1
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      Рейтинг: +1232

      mama1991 25 января 2019, 21:23

      играть некому, еще этого бедолагу в тюрьме угробят...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 25 января 2019, 20:43

      Глушаков забил в девятку??? Да он почти по центру пнул, повезло с вратарем )))

      8
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      ...
      Рейтинг: +33457

      oyabun > ufos73 25 января 2019, 22:17

      Согласен. Тут больше повезло.

      6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 января 2019, 20:33

      тётю все имеют да по кроупному

      5
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 25 января 2019, 20:32

      По большому счёту матч даже не товарищеский, а скорее тренировочный.
      Хотя победа дело приятное.

      9
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      Рейтинг: +200

      Stilgray > vka1970 26 января 2019, 14:12

      Какая хрен разница !? Бомжей нагнули! ))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 > Stilgray 27 января 2019, 19:53

      Не спорю.

      1
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