Матч «Спартак» – «Ростов» перевернули две минуты. Максименко и Глушаков – герои

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Составы

«Спартак» сделал шесть изменений в составе по сравнению с предыдущим матчем против «Локомотива» (5:2). В ворота встал Максименко, слева в обороне появился новичок Айртон, в центре защиты вышел Кутепов, помогать Гулиеву в центре поля отрядили юного Умярова, справа поставили Мельгарехо, а на помощь Луису Адриано в атаке пришел Роша.

Шесть новых футболистов по сравнению с прошлым матчем (против «Атырау» – 1:1) появилось и у «Ростова». Ингасон, которого уже отправили в ПАОК, вышел в стартовом составе, мы легко вспомнили в ростовской форме и Новосельцева, ну а с Гацканом «Ростов» выглядит куда более привычно. Ростовчане вообще креативно подошли к оформлению состава:

У «Спартака» была другая акция – команда поддержала Артема Реброва, который получил тяжелую травму и был прооперирован.

Что было в игре, кратко и тезисно

• 0:1 – в центре поля ошибся Умяров, «Ростов» кинулся в атаку 3 в 2, и Кьяртассон технично положил мяч в дальний угол.

• Ташаев исполнил стандарт, покатив на Рошу. Задумка была неплохой, но спартаковцы не исполнили, как полагается. Ташаев на стандарте – это интересно. Впрочем, из такого состава особо больше некому их исполнять.

• По результативным вратарским ошибкам в первом тайме могло быть 1:1: Песьяков подарил мяч Луису Адриано, а Роша бил в ворота, где находился только защитник, но в него и попал. Через четыре минуты навес Зуева с углового чуть не закинул себе в ворота Максименко. Бразилец может сожалеть больше, в таких ситуациях надо забивать:

twit text — Ваня Карпов (@OnooQ) 21 января 2019 г.

• Мелкадзе завершал красивую комбинацию, но не исполнил удар из хорошей позиции. А ближе к концу матча загубил супермомент. Также два очень хороших шанса не использовал Глушенков.

• Луис Адриано – постоянно в движении, очень неуступчив, лучший игрок матча, гол заслужил, пусть и с пенальти (Логашов сбил Игнатова) – 1:1.

• «Спартак» в атаке был неэффективен, в отличие от «Ростова», у которого практически не было моментов, зато была идеально исполненная контратака. А потом на ровном месте ростовчане еще и получили право на пенальти в самой концовке, но Максименко намертво взял удар Ионова.

• Красно-белые тут же наказали соперника – точку в матче поставил Глушаков, 2:1. После взятого пенальти было очень близко к серии послематчевых, но «Спартак» не дал этому свершиться и победил.

Что очень портит турнир

Это допустимое количество замен. За тайм их разрешено не более пяти, а в перерыве, видимо, на их количество ограничений нет. «Спартак» этим воспользовался и поменял сразу же половину состава, чуть больше – сразу шестерых.

Валерий Карпин вообще не стал церемониться – десять на выход, десять на вход. Только вратарь остался прежним, а так на второй тайм вышла абсолютно новая команда. Ясно, что у клубов свои цели на этом турнире, но такое резко снижает интерес к соревнованию.

К кому было особое внимание

Пожалуй, в стартовых составах наибольшее количество вопросов вызывали три персонажа из «Спартака»: было интересно, как они себя проявят в этой игре. Это новички Айртон и Гулиев а также футболист Педро «ну уж когда-то точно заиграет» Роша.

К сожалению, четкого впечатления получить не удалось. Айртон касался мяча довольно редко. Мячом владел уверенно, но пасовал больше назад. Гулиев пытался обострять, но больше запомнился желтой карточкой, влетев в Гацкана. О Роше красноречиво сказал нереализованный момент. Айртон еще сыграется, функция Гулиева понятна, но почему снова так мало сыграл Роша – вопрос.

Вокруг матча

Кое-что еще о матче. Вот как он начинался – с торжественной церемонии:

twit text — (@findlay_fcsm) 21 января 2019 г.

Игроки «Локомотива» пришли посмотреть за соперниками. Зенитовцы тоже были замечены тут.

twit text — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 января 2019 г.

Был уверен в себе, но в голе виноват.

twit text — Mike Goncharov (@gribo4ki) 21 января 2019 г.

Еще одна загадка.

twit text — Дмитрий Егоров (@edim_sport) 21 января 2019 г.

Кто-то очень торопился показать «Локомотив», но команда Семина играет завтра.

twit text — Алексей Антипов (@Aleks_Anti) 21 января 2019 г.

Еще немало шуток впереди на эту тему.

twit text — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 21 января 2019 г.

А из Ещенко вышел отличный прогнозист.

twit text — Александр Шмурнов (@AShmurnov) 21 января 2019 г.

Самый грустный итог

Помимо не очень зрелищного матча, голов после дурацких ошибок и гигантского количества замен, тягостное впечатление оставил эпизод на последних минутах. Сломался центральный защитник «Ростова» Мацей Вилюш. Причем никакой грубости не было, показалось, что поляк просто оступился, но подняться уже не смог – его увезли на носилках. На стадионе все притихли, Карпин мрачно переговаривался с Кононовым. Лишь бы только не было ничего серьезного.

twit text — Mike Goncharov (@gribo4ki) 21 января 2019 г.

Что дальше

«Спартак» набрал три очка, у «Ростова» – ноль. Завтра, 22 января, «Зенит» сыграет с «Локомотивом», начало матча – в 20:00. Самый ожидаемый матч этого турнира, «Зенит» – «Спартак», состоится в пятницу, 25 января.

P.S. Вопрос от ребенка даже смутил Олега Кононова:

twit text — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 21 января 2019 г.

«Спартак», «Зенит» и «Локо» сыграют друг с другом в Катаре. Турнир стартует сегодня