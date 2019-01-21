«Спартак», «Зенит» и «Локо» сыграют друг с другом в Катаре. Турнир стартует сегодня

Там будут послематчевые пенальти, за победу возможны не три, а два очка.

Что за турнир

«Матч ТВ» организовал небольшой чемпионат под названием «Кубок «Матч Премьер». Он пройдет в Катаре и будет длиться с 21 по 29 января. Участие примут четыре российские команды: «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и «Ростов». Формат: обычный групповой этап, где каждый сыграет с каждым один раз.

Расписание:

• 21 января: «Спартак» – «Ростов»

• 22 января: «Зенит» – «Локомотив»

• 25 января: «Зенит» – «Спартак», «Локомотив» – «Ростов»

• 28 января: «Ростов» – «Зенит»

• 29 января: «Спартак» – «Локомотив»

По информации Sport24, бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не хотел, чтобы клуб принимал участие в этом турнире, но настояло руководство. Осенью планировалось, что на этом Кубке сыграют «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив», но вместо красно-синих будет «Ростов».

Еще одна российская топ-команда отказалась от участия – руководство «Краснодара» прислушалось к просьбе Мурада Мусаева.

Каков его регламент

Прежде всего, надо знать, что по истечении 90 минут могут быть назначены послематчевые пенальти, это в том случае, если команды сыграют вничью. Победитель в основное время получает три очка, если выиграет по пенальти – два. Если команда проиграла в серии – одно, проигравшая в основное время, соответственно, ноль.

Кроме того, при равенстве очков сначала будет считаться разница забитых и пропущенных мячей, затем количество забитых и только уж потом личная встреча.

Все матчи покажут на канале «Матч ТВ», а на «Матч Премьере» помимо трансляций будут организованы студии. В Катаре вход на игры свободной, для этого требуется только лишь зарегистрироваться на сайте «Матч Премьер». Об этом сообщил генеральный продюсер этого телеканала Гавриил Гордеев.

Как выглядит трофей

«Он сделан из латуни и других металлов. Мяч в натуральную величину, даже вмятины на мяче есть. Весит он 17 килограмм», – слова Гордеева. Призовой фонд турнира – 200 тысяч долларов, их разделят между участниками в зависимости от занятого места.

Что изменилось у клубов с декабря

Все четыре участника турнира проиграли свои последние матчи в прошлом году. «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» уступили в еврокубках, а «Ростов» еще и поскандалил в Самаре.

Вот что произошло с тех пор:

«Зенит»:

• На его стадионе дважды мощно сыграли в хоккей, собрав десятки тысяч фанатов.

• Европейские клубы охотятся за Паредесом.

• Сам «Зенит» намерен купить Ракицкого и Акунью.

• Семак в инстаграме написал фанату, что ждет трансферов.

• Клуб еще не успел провести товарищеские матчи, выйдя из отпуска чуть больше недели назад.

«Спартак»:

• Клуб расторг контракты с Еременко, Поповым, Самедовым и Петковичем. В «Рубин» ушел Пантелеев, Ананидзе и Тимофеев арендованы «Крыльями Советов».

• За «Спартак» уже дебютировал новичок Айртон, из «Ростова» вернулся Гулиев. Также из «Чертаново» подписали двух молодых игроков – Умярова и Глушенкова.

• «Спартак» уже сыграл один контрольный матч, в которым выиграл у узбекского «Локомотива» со счетом 5:2.

«Локомотив»:

• Даже если «Локо» выиграет турнир, Илья Геркус не сфотографируется с призом. «Локомотив» сменил президента – вместо Геркуса теперь Василий Кикнадзе – и еще распрощался со спортивным директором Эриком Штоффельсхаусом.

• Единственный трансфер – уход Виталия Денисова в аренду, он станет одноклубником спартаковцев Джано и Тимофеева.

• Товарищеских матчей «Локо» пока не сыграл.

«Ростов»:

• Команда лишилась Гулиева и Юсупова, судя по всему, уезжает и Ингасон. Зато подписала Еременко, а также менее известных Глебова и Зайнутдинова, плюс вернула Плиева из аренды.

• Валерий Карпин ругается с «Краснодаром» из-за переноса кубкового матча.

• «Ростов» уже в четвертый день года вышел из отпуска, поэтому успел провести две контрольные игры. С албанским «Кукеси» – ничья 1:1, казахский «Атырау» обыгран 1:0.

Кто обслужит матчи

На игры вызваны бригады Виталия Мешкова и Сергея Лапочкина. Матчей всего шесть, поэтому большего количества судей не требуется.

Кроме того, работать на играх будут шесть комментаторов: Казанский, Генич, Черданцев, Гутцайт, Шмурнов и Шнякин. Первые двое прокомментируют матч «Спартак» – «Ростов».

На что он похож

Десять лет назад «Первый канал» организовывал предсезонные турниры в Израиле. В 2006-м состоялся первый Кубок «Первого канала», в котором играли «Спартак», ЦСКА, киевское «Динамо» и «Шахтер». По регламенту российские клубы играли только с украинскими, а выиграл турнир «Шахтер», обыгравший и «Спартак», и ЦСКА.

Спустя год добавились две лучшие израильские команды, а турнир расширили: две группы по три клуба и финал между победителями. В решающем матче драматичную победу над «Спартаком» одержал ЦСКА (3:2), забил даже Рамон, которого позже назовут одним из самых неудачных приобретений армейцев.

Еще через год был тот же формат, но одну из израильских команд заменила «Црвена Звезда». На этот раз финал был украинским и притом очень напряженным: с четырьмя голами, тремя удалениями и серией пенальти, в которой киевское «Динамо» превзошло «Шахтер».

В 2009 году играть отказался «Спартак», а затем и чемпион – «Рубин». Планировалось, что на турнире сыграют сразу восемь клубов (три из России, четыре из Украины, один из Узбекистана), но четвертый КПК так и не состоялся.

Спустя пять лет в начале 2014-го в январе-феврале был организован «Объединенный суперкубок», в котором приняли участие ЦСКА, «Зенит», «Шахтер» и «Металлист» – они все выступали по однокруговой схеме, а в случае ничьей били послематчевые пенальти. Победителем стал «Шахтер», а второе место занял «Металлист».

Как нас развлекали раньше

С 1993-го по 2011-й в России проходил Кубок Содружества, объединявший чемпионов стран СНГ и Балтии. В нем можно было увидеть, как «Спартак» побеждает соперника со счетом 19:0, заметить, как зажигают юные Каладзе, Шевченко и Сычев, и дождаться суперпротивостояния «Спартака» с киевским «Динамо». Впрочем, выпадало оно в финале всего четыре раза (трижды выигрывали украинцы), но каждый раз было жарким. Где еще можно было увидеть такой жуткий ляп молодого Нигматуллина?

Впоследствии интерес к турниру угасал, хотя финал, к примеру, «Пахтакора» против «Вентспилса» – все равно собрал 10 тысяч зрителей в СК «Олимпийский». Следующие пять лет турнир проходил между молодежными сборными, а в июле 2016-го Виталий Мутко объявил о его закрытии.