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    «Спартак», «Зенит» и «Локо» сыграют друг с другом в Катаре. Турнир стартует сегодня


    3
    Голосов: 7
    21.01.2019 11:00
    Там будут послематчевые пенальти, за победу возможны не три, а два очка.

    Что за турнир

    «Матч ТВ» организовал небольшой чемпионат под названием «Кубок «Матч Премьер». Он пройдет в Катаре и будет длиться с 21 по 29 января. Участие примут четыре российские команды: «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и «Ростов». Формат: обычный групповой этап, где каждый сыграет с каждым один раз.

    Расписание:

    21 января: «Спартак» – «Ростов»

    22 января: «Зенит» – «Локомотив»

    25 января: «Зенит» – «Спартак», «Локомотив» – «Ростов»

    28 января: «Ростов» – «Зенит»

    29 января: «Спартак» – «Локомотив»

    По информации Sport24, бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не хотел, чтобы клуб принимал участие в этом турнире, но настояло руководство. Осенью планировалось, что на этом Кубке сыграют «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив», но вместо красно-синих будет «Ростов».

    Еще одна российская топ-команда отказалась от участия – руководство «Краснодара» прислушалось к просьбе Мурада Мусаева.

    Каков его регламент

    Прежде всего, надо знать, что по истечении 90 минут могут быть назначены послематчевые пенальти, это в том случае, если команды сыграют вничью. Победитель в основное время получает три очка, если выиграет по пенальти – два. Если команда проиграла в серии – одно, проигравшая в основное время, соответственно, ноль.

    Кроме того, при равенстве очков сначала будет считаться разница забитых и пропущенных мячей, затем количество забитых и только уж потом личная встреча.

    Все матчи покажут на канале «Матч ТВ», а на «Матч Премьере» помимо трансляций будут организованы студии. В Катаре вход на игры свободной, для этого требуется только лишь зарегистрироваться на сайте «Матч Премьер». Об этом сообщил генеральный продюсер этого телеканала Гавриил Гордеев.

    Как выглядит трофей

    «Он сделан из латуни и других металлов. Мяч в натуральную величину, даже вмятины на мяче есть. Весит он 17 килограмм», – слова Гордеева. Призовой фонд турнира – 200 тысяч долларов, их разделят между участниками в зависимости от занятого места.

    Что изменилось у клубов с декабря

    Все четыре участника турнира проиграли свои последние матчи в прошлом году. «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» уступили в еврокубках, а «Ростов» еще и поскандалил в Самаре.

    Вот что произошло с тех пор:

    «Зенит»:

    • На его стадионе дважды мощно сыграли в хоккей, собрав десятки тысяч фанатов.

    • Европейские клубы охотятся за Паредесом.

    • Сам «Зенит» намерен купить Ракицкого и Акунью.

    • Семак в инстаграме написал фанату, что ждет трансферов.

    • Клуб еще не успел провести товарищеские матчи, выйдя из отпуска чуть больше недели назад.

    «Спартак»:

    • Клуб расторг контракты с Еременко, Поповым, Самедовым и Петковичем. В «Рубин» ушел Пантелеев, Ананидзе и Тимофеев арендованы «Крыльями Советов».

    • За «Спартак» уже дебютировал новичок Айртон, из «Ростова» вернулся Гулиев. Также из «Чертаново» подписали двух молодых игроков – Умярова и Глушенкова.

    • «Спартак» уже сыграл один контрольный матч, в которым выиграл у узбекского «Локомотива» со счетом 5:2.

    «Локомотив»:

    • Даже если «Локо» выиграет турнир, Илья Геркус не сфотографируется с призом. «Локомотив» сменил президента – вместо Геркуса теперь Василий Кикнадзе – и еще распрощался со спортивным директором Эриком Штоффельсхаусом.

    • Единственный трансфер – уход Виталия Денисова в аренду, он станет одноклубником спартаковцев Джано и Тимофеева.

    • Товарищеских матчей «Локо» пока не сыграл.

    «Ростов»:

    • Команда лишилась Гулиева и Юсупова, судя по всему, уезжает и Ингасон. Зато подписала Еременко, а также менее известных Глебова и Зайнутдинова, плюс вернула Плиева из аренды.

    • Валерий Карпин ругается с «Краснодаром» из-за переноса кубкового матча.

    • «Ростов» уже в четвертый день года вышел из отпуска, поэтому успел провести две контрольные игры. С албанским «Кукеси» – ничья 1:1, казахский «Атырау» обыгран 1:0.

    Кто обслужит матчи

    На игры вызваны бригады Виталия Мешкова и Сергея Лапочкина. Матчей всего шесть, поэтому большего количества судей не требуется.

    Кроме того, работать на играх будут шесть комментаторов: Казанский, Генич, Черданцев, Гутцайт, Шмурнов и Шнякин. Первые двое прокомментируют матч «Спартак» – «Ростов».

    На что он похож

    Десять лет назад «Первый канал» организовывал предсезонные турниры в Израиле. В 2006-м состоялся первый Кубок «Первого канала», в котором играли «Спартак», ЦСКА, киевское «Динамо» и «Шахтер». По регламенту российские клубы играли только с украинскими, а выиграл турнир «Шахтер», обыгравший и «Спартак», и ЦСКА.

    Спустя год добавились две лучшие израильские команды, а турнир расширили: две группы по три клуба и финал между победителями. В решающем матче драматичную победу над «Спартаком» одержал ЦСКА (3:2), забил даже Рамон, которого позже назовут одним из самых неудачных приобретений армейцев.

    Еще через год был тот же формат, но одну из израильских команд заменила «Црвена Звезда». На этот раз финал был украинским и притом очень напряженным: с четырьмя голами, тремя удалениями и серией пенальти, в которой киевское «Динамо» превзошло «Шахтер».

    В 2009 году играть отказался «Спартак», а затем и чемпион – «Рубин». Планировалось, что на турнире сыграют сразу восемь клубов (три из России, четыре из Украины, один из Узбекистана), но четвертый КПК так и не состоялся.

    Спустя пять лет в начале 2014-го в январе-феврале был организован «Объединенный суперкубок», в котором приняли участие ЦСКА, «Зенит», «Шахтер» и «Металлист» – они все выступали по однокруговой схеме, а в случае ничьей били послематчевые пенальти. Победителем стал «Шахтер», а второе место занял «Металлист».

    Как нас развлекали раньше

    С 1993-го по 2011-й в России проходил Кубок Содружества, объединявший чемпионов стран СНГ и Балтии. В нем можно было увидеть, как «Спартак» побеждает соперника со счетом 19:0, заметить, как зажигают юные Каладзе, Шевченко и Сычев, и дождаться суперпротивостояния «Спартака» с киевским «Динамо». Впрочем, выпадало оно в финале всего четыре раза (трижды выигрывали украинцы), но каждый раз было жарким. Где еще можно было увидеть такой жуткий ляп молодого Нигматуллина?

    Впоследствии интерес к турниру угасал, хотя финал, к примеру, «Пахтакора» против «Вентспилса» – все равно собрал 10 тысяч зрителей в СК «Олимпийский». Следующие пять лет турнир проходил между молодежными сборными, а в июле 2016-го Виталий Мутко объявил о его закрытии.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 21 января 2019, 17:11

      Судя по заголовку, победитель турнира Ростов.

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 января 2019, 13:34

      Такой турнир интересен , тем более играет Ростов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 21 января 2019, 13:26

      Просто в предсезонку добавили товорняков -- назвали это кубком -- хуже от этого никому не будет !!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 21 января 2019, 12:58

      «Спартак», «Зенит» и «Локо» сыграют друг с другом в Катаре. А "Ростов" так погулять вышел -вот он их всех и накажет

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 21 января 2019, 12:21

      Что бы поднять уровень нашего первенства ,нужно уменьшать зимний перерыв до одного -полутора месяца,для чего нужны крытые стадионы.Вместо этого бессмысленно потратили деньги на ЧМ.

      1
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      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > александр п 21 января 2019, 13:18

      Чемпионат мира бессмысленно? Да тебе самому крышу надо делать, придурок

      3
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > тщмек 19 21 января 2019, 13:27

      Скажи умник в чём смысл выбрасывать 800 млрд рублей псу под хвост,в стране, где нечем даже смешные пенсии выплачивать ,где клубы банкротятся один за другим, и уровень футбола падает на глазах.Кроме очередного распила конечно.

      2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > александр п 21 января 2019, 14:24

      рот закрой, чучело, ты не на тот сайт забрел

      0
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > тщмек 19 21 января 2019, 14:33

      Членораздельное выдавить из себя что можешь ,кроме ругательств?Бессмысленное животное.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > ухоженный крокодил 21 января 2019, 14:34

      Тебя явно недолечили.Но ты не отчаивайся.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > александр п 21 января 2019, 17:14

      Парадокс в том,что большинство населения не считает госденьги своими.Почти все говорят "Хорошо хоть чемп провели,а то эти деньги просто бы своровали".

      0
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > андрей андреев 21 января 2019, 17:24

      В общем то они правы, это я размечтался сдуру.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1315

      Taps 21 января 2019, 11:44

      "Зенит" - чемпион.
      Готовим пиво + рыбка.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 7 декабря 2018, 05:35

      Лично мне такой турнир очень был бы интересен, это-же январь, а тут футбол, было бы просто классно...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +569

      semm 6 декабря 2018, 21:25

      Болельщики клубов могут видеть турнир на платном канале МАТЧ ПРЕМЬЕР. Турнир стимулирует подписчиков этого канала - вот мол, всё для вас, только смотрите. А по сути это нужно только чиновникам, для создания видимости их деятельности.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1315

      Taps > semm 21 января 2019, 11:45

      Кто же им платить будет ?
      А интернет на что ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33457

      oyabun > semm 21 января 2019, 12:26

      Вы ошибаетесь. Трансляция: Матч ТВ. Загляните в телепрограмму.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 5 декабря 2018, 14:15

      Вряд ли он нужен клубам, наверняка полурезервные составы будут. Ну а матч в своем репертуаре, вместо того что бы показывать РПЛ, бабло спускает на говно турниры...

      1
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      ...
      Рейтинг: +88

      hans6978T > ufos73 5 декабря 2018, 18:20

      Ну вы то наигрывать будете)))

      1
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      Рейтинг: +4454

      Snek 5 декабря 2018, 12:51

      Кубок Первого канала был почти таким же как первым каналом - тягомотина и не интересный.
      Неудивительно, что ЦСКА отказался от участия этого новоявленного кубка.

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      Рейтинг: +3495

      serhio80 > Snek 21 января 2019, 11:31

      У коней просто денег нет на сбор в Катаре)

      2
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      Рейтинг: +4454

      Snek > serhio80 21 января 2019, 13:53

      Понятия не имею, что у ЦСКА с финансированием, но не думаю, что у них нет денег на сборы.

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