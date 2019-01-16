У «Зенита» появилась проблема. Все из-за Паредеса и «Челси»

Очень сложная ситуация. Как поступить лидеру РПЛ?

Уже неделю некоторые СМИ отправляют Леандро Паредеса в «Челси». Новости все настойчивее, переход, кажется, все ближе. Так видится по хронологии:

• 8 января: трансфер произойдет на неделе;

• 10 января: ради Паредеса «Челси» отказался от покупки Бареллы;

• 11 января: «Челси» предлагает за аргентинца 30 миллионов, известна и зарплата;

• 12 января: сам Паредес ретвитнул пост с видео о том, как его ждут в «Челси»;

• 14 января: «Челси» готов увеличить предложение до 40 миллионов, а контракт уже согласован.

Отпускать или нет? Попробуем затронуть сразу несколько проблем.

Он – едва ли не лучший игрок чемпионата, уж в пятерку входит точно. Чем выделяется Паредес?

3+2 по «гол плюс пас» за 15 матчей для опорника – весьма неплохо

87,5% – точность передач (четвертое место в РПЛ)

61 – среднее количество передач (пятое место)

2,1 ключевых передач в среднем за игру (третье место)

2,1 в среднем кроссов – лучший показатель в лиге

По рейтингу WhoScored Паредес уступил в прошлом сезоне только Кришито и Промесу, в этом – только Влашичу

При этом даже цифрами не выразишь, насколько Паредес действительно важен в игре «Зенита», насколько четко он регулирует темп, точно и своевременно отдает передачи и раз за разом завоевывает для клуба преимущество в центре поля. Ключевой футболист для построения игры «Зенита», сходу такого заменить очень непросто.

Но он может легко подвести команду. В прошлом сезоне обходилось без больших глупостей, хотя необязательные желтые карточки случались. Но в нынешнем – сразу два дурацких удаления.

За 18 минут до конца матча с минским «Динамо» нужно было забить еще два гола до овертайма, а Паредес отмахнулся от соперника и пошел отдыхать. Чудесные 8:1 случились уже без него;

За 7 минут до конца игры с «Ахматом» совершенно ни к чему было фолить в центре поля на вторую желтую. В итоге удаление, и нервотрепка для «Зенита» при минимальном счете 1:0, а потом еще и дисквалификация на важнейшую игру с ЦСКА.

После второго случая обычно сдержанный Сергей Семак был рассержен: «Наказание для Паредеса последует. Надо справляться с эмоциями, учиться их контролировать». Но у аргентинца пока не получается.

Он в перспективе может стоит еще дороже, и 30-40 миллионов – не предел. Покойный Константин Сарсания прогнозировал в июле 2017 года, что через два года цена на аргентинца взметнется до 50 млн. «Паредес – один из самых талантливых игроков, которых я когда-либо видел. По его умению работать с мячом, по его видению поля. Это фантастический футболист», – нахваливал его перед сезоном Семак и вряд ли поменял мнение с тех пор. «Зенит» лидирует в чемпионате, он сыграет в Лиге Европы, где может пройти далеко, а еще летом будет Кубок Америки. Вероятно, стоит подождать еще чуть-чуть, чтобы цена была повыше. Пик наверняка еще не наступил.

Но у него довольно высокая зарплата для игрока российского чемпионата. За последние несколько лет в Россию сократился приток качественных легионеров, поэтому з/п в пять миллионов евро для нашей лиги уже велика. Впрочем, финансовое положение остальных клубов мало волнует «Зенит», но у него самого есть футболист, который получает еще больше – целых 6,5 миллионов за сезон. По крайней мере, итальянский Евроспорт располагает именно такими данными в отношении Клаудио Маркизио. Так что продажа Паредеса позволит разгрузить платежную ведомость.

Он может уговорить еще какого-нибудь классного игрока. Так уже произошло с Себастьяном Дриусси, который едва не уехал в «Спартак». «Я знаю, что «Спартак» интересовался им и хотел, чтобы Дриусси играл в Москве. Но мне повезло быть знакомым с Себастьяном – я поговорил с ним и посоветовал перейти в «Зенит». Дриусси сделал правильный выбор и пришел в по-настоящему большой клуб», – похвастался Паредес. Он многих знает в Аргентине, играл в Италии, поможет перейти еще какому-нибудь перспективному футболисту.

Но сам он иногда серьезно портит репутацию клубу, который называет большим. Например, симуляциями. Однажды даже разозлил молчаливого Комбарова. В целом, ведет себя на поле аргентинец не слишком корректно, а «Зениту» после истории с Кокориным для имиджа нужны другие ментальные лидеры. Есть, конечно, Дзюба, есть Семак, но Паредеса в этот список не включить.

Он не попал на ЧМ-2018, чему очень огорчился. Едва ли Паредеса порадовало бы увидеть бардак в сборной Аргентины изнутри, но пропуск такого турнира – в любом случае расстраивает сильно. Теперь у Паредеса другая цель – попасть на Кубок Америки летом. Это будет одна из последних возможностей выиграть континентальный турнир для Месси, Паредесу уж точно хотелось бы быть частью этой сборной. Даже ради нее аргентинец может провести очень мощные полгода, как это сделал ради попадания на ЧМ, например, Фарфан в «Локомотиве».

Но он все-таки хочет уйти, на что уже не раз намекал и на что даже немного обиделся Геннадий Орлов. Нет ничего хорошего в том, чтобы держать футболиста насильно, если ему больше не доставляет удовольствия играть за клуб. Тут вообще зависит от характера – кто-то будет пытаться играть на прежнем уровне, кто-то просто снизит требования к себе, кто-то расстроится и полностью растеряет мотивацию. В любом случае, немотивированный Паредес будет только вредить «Зениту».

Выбор на самом деле нелегкий, потому что игрок ключевой, при этом хочет уйти, а замену ему найти в кратчайший срок довольно сложно. Скорее, в таком случае, как и во многих других, решающую роль сыграет цена. Купить за 23 миллиона, продать за 40 – нормальная сделка, но впереди у «Зенита» три важнейших игровых месяца, где нужно возвращать себе титул и заставлять Европу вспомнить о своих европодвигах. Выбор очень непростой, но пример конкурента перед глазами. Как и собственный. Пара недель на раздумье еще есть.