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    У «Зенита» появилась проблема. Все из-за Паредеса и «Челси»


    3
    Голосов: 5
    16.01.2019 19:35
    Очень сложная ситуация. Как поступить лидеру РПЛ?

    Уже неделю некоторые СМИ отправляют Леандро Паредеса в «Челси». Новости все настойчивее, переход, кажется, все ближе. Так видится по хронологии:

    • 8 января: трансфер произойдет на неделе;

    • 10 января: ради Паредеса «Челси» отказался от покупки Бареллы;

    • 11 января: «Челси» предлагает за аргентинца 30 миллионов, известна и зарплата;

    • 12 января: сам Паредес ретвитнул пост с видео о том, как его ждут в «Челси»;

    • 14 января: «Челси» готов увеличить предложение до 40 миллионов, а контракт уже согласован.

    Отпускать или нет? Попробуем затронуть сразу несколько проблем.

    Он – едва ли не лучший игрок чемпионата, уж в пятерку входит точно. Чем выделяется Паредес?

    • 3+2 по «гол плюс пас» за 15 матчей для опорника – весьма неплохо
    • 87,5% – точность передач (четвертое место в РПЛ)
    • 61 – среднее количество передач (пятое место)
    • 2,1 ключевых передач в среднем за игру (третье место)
    • 2,1 в среднем кроссов – лучший показатель в лиге
    • По рейтингу WhoScored Паредес уступил в прошлом сезоне только Кришито и Промесу, в этом – только Влашичу

    При этом даже цифрами не выразишь, насколько Паредес действительно важен в игре «Зенита», насколько четко он регулирует темп, точно и своевременно отдает передачи и раз за разом завоевывает для клуба преимущество в центре поля. Ключевой футболист для построения игры «Зенита», сходу такого заменить очень непросто.

    Но он может легко подвести команду. В прошлом сезоне обходилось без больших глупостей, хотя необязательные желтые карточки случались. Но в нынешнем – сразу два дурацких удаления.

    • За 18 минут до конца матча с минским «Динамо» нужно было забить еще два гола до овертайма, а Паредес отмахнулся от соперника и пошел отдыхать. Чудесные 8:1 случились уже без него;
    • За 7 минут до конца игры с «Ахматом» совершенно ни к чему было фолить в центре поля на вторую желтую. В итоге удаление, и нервотрепка для «Зенита» при минимальном счете 1:0, а потом еще и дисквалификация на важнейшую игру с ЦСКА.

    После второго случая обычно сдержанный Сергей Семак был рассержен: «Наказание для Паредеса последует. Надо справляться с эмоциями, учиться их контролировать». Но у аргентинца пока не получается.

    Он в перспективе может стоит еще дороже, и 30-40 миллионов – не предел. Покойный Константин Сарсания прогнозировал в июле 2017 года, что через два года цена на аргентинца взметнется до 50 млн. «Паредес – один из самых талантливых игроков, которых я когда-либо видел. По его умению работать с мячом, по его видению поля. Это фантастический футболист», – нахваливал его перед сезоном Семак и вряд ли поменял мнение с тех пор. «Зенит» лидирует в чемпионате, он сыграет в Лиге Европы, где может пройти далеко, а еще летом будет Кубок Америки. Вероятно, стоит подождать еще чуть-чуть, чтобы цена была повыше. Пик наверняка еще не наступил.

    Но у него довольно высокая зарплата для игрока российского чемпионата. За последние несколько лет в Россию сократился приток качественных легионеров, поэтому з/п в пять миллионов евро для нашей лиги уже велика. Впрочем, финансовое положение остальных клубов мало волнует «Зенит», но у него самого есть футболист, который получает еще больше – целых 6,5 миллионов за сезон. По крайней мере, итальянский Евроспорт располагает именно такими данными в отношении Клаудио Маркизио. Так что продажа Паредеса позволит разгрузить платежную ведомость.

    Он может уговорить еще какого-нибудь классного игрока. Так уже произошло с Себастьяном Дриусси, который едва не уехал в «Спартак». «Я знаю, что «Спартак» интересовался им и хотел, чтобы Дриусси играл в Москве. Но мне повезло быть знакомым с Себастьяном – я поговорил с ним и посоветовал перейти в «Зенит». Дриусси сделал правильный выбор и пришел в по-настоящему большой клуб», – похвастался Паредес. Он многих знает в Аргентине, играл в Италии, поможет перейти еще какому-нибудь перспективному футболисту.

    Но сам он иногда серьезно портит репутацию клубу, который называет большим. Например, симуляциями. Однажды даже разозлил молчаливого Комбарова. В целом, ведет себя на поле аргентинец не слишком корректно, а «Зениту» после истории с Кокориным для имиджа нужны другие ментальные лидеры. Есть, конечно, Дзюба, есть Семак, но Паредеса в этот список не включить.

    Он не попал на ЧМ-2018, чему очень огорчился. Едва ли Паредеса порадовало бы увидеть бардак в сборной Аргентины изнутри, но пропуск такого турнира – в любом случае расстраивает сильно. Теперь у Паредеса другая цель – попасть на Кубок Америки летом. Это будет одна из последних возможностей выиграть континентальный турнир для Месси, Паредесу уж точно хотелось бы быть частью этой сборной. Даже ради нее аргентинец может провести очень мощные полгода, как это сделал ради попадания на ЧМ, например, Фарфан в «Локомотиве».

    Но он все-таки хочет уйти, на что уже не раз намекал и на что даже немного обиделся Геннадий Орлов. Нет ничего хорошего в том, чтобы держать футболиста насильно, если ему больше не доставляет удовольствия играть за клуб. Тут вообще зависит от характера – кто-то будет пытаться играть на прежнем уровне, кто-то просто снизит требования к себе, кто-то расстроится и полностью растеряет мотивацию. В любом случае, немотивированный Паредес будет только вредить «Зениту».

    Выбор на самом деле нелегкий, потому что игрок ключевой, при этом хочет уйти, а замену ему найти в кратчайший срок довольно сложно. Скорее, в таком случае, как и во многих других, решающую роль сыграет цена. Купить за 23 миллиона, продать за 40 – нормальная сделка, но впереди у «Зенита» три важнейших игровых месяца, где нужно возвращать себе титул и заставлять Европу вспомнить о своих европодвигах. Выбор очень непростой, но пример конкурента перед глазами. Как и собственный. Пара недель на раздумье еще есть.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, РПЛ
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +5888

      Павелий 18 января 2019, 00:10

      Как поступить? Перестать быть лидером РПЛ и перестать сорить ГОСУДАРСТВЕННЫМИ деньгами Газпрома.

      3
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      ...
      Рейтинг: +2007

      DMитрий > Павелий 18 января 2019, 16:33

      Перестать писать глупость.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5888

      Павелий > DMитрий 19 января 2019, 01:08

      Именно этим и советую заняться, а не учить меня, что мне надо делать.

      -1
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      Рейтинг: +10

      Nitrex 17 января 2019, 17:01

      Нужно продавать летом, однозначно! Зенит не заменит его в такие кратчайшие сроки. А играть он все равно будет на пределе, он же хочет попасть в сборную! Понятное дело что к нему уже будет негатив , но нужно думать о команде в целом. Сейчас он нужен команде, надеюсь его не отпустят.

      0
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      Рейтинг: +238

      soltik09 17 января 2019, 10:06

      В Челси будет сменщиком Жоржиньо, а с учетом того как часто проводит ротацию Маурицио Сарри, то игрового времени в Челси у него явно будет недостаточно. Все таки Паредес, мне кажется считает уже себя звездой и быть сменщиком явно не согласится и начнутся конфликты с тренером, руководством. В общем, полагаю Паредес если приедет в Челси ему нужно много терпения, а Сарри сделает его может быть одним из лучших оттянутых плеймейкеров.

      0
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      Рейтинг: +49

      utyf17 17 января 2019, 09:03

      УЕДЕТ ПОЛИРОВАТЬ ЛАВКУ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +965

      arok 17 января 2019, 03:10

      Надо отпускать, с нежеланием играть в Зените и большим желанием перейти в другой европейский клуб, пользы от него будет не много. Нет мотивации, нет результата. И так видно что Паредес не рвёт сильно свою задницу последнее время за Питерцев.

      2
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      Рейтинг: +9738

      САДЫЧОК 17 января 2019, 01:48

      Паредес -очень сильный игрок ! Зениту нужно продавать ! но в то же время можно точно сказать в Зените больше звезд -НЕТ !...Дзюба звезда бабушек -Зениту , надеюсь новому -НЕ НУЖЕН !

      1
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 17 января 2019, 01:41

      Сколько волка ни корми... Весь вопрос, кем заменить прямо сейчас? Было бы кем, то гуляй - попутный ветер тебе в парус и пропеллер в задницу. А пока непонятно. Но на перспективу он в любом случае не подходит Зениту.

      0
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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 16 января 2019, 23:49

      Кто у вас статьи пишет? В какой такой Зенит отправляют Паредеса?

      2
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > Иванов Иван Иванович 18 января 2019, 12:02

      Паредес и пишет)))

      1
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      Рейтинг: +90

      LokoOneLove 16 января 2019, 22:40

      Отпустите его уже в зенит!!!

      2
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      Рейтинг: +2080

      upiter622 16 января 2019, 21:33

      Нет,однозначно нет!

      0
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