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    «Челси» готов заплатить за Паредеса 40 миллионов. Хавбек уже согласовал контракт с лондонцами

    «Челси» близок к приобретению полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.

    Как сообщает Daily Star, лондонцы согласились заплатить за 24-летнего футболиста требуемые 36 миллионов фунтов стерлингов (около 40 миллионов евро). Как сообщалось ранее, именно такую сумму требовал за аргентинца петербургский клуб.

    По информации источника, Паредес согласовал личный контракт с «Челси» на 4,5 года с зарплатой 80 тысяч фунтов в неделю (примерно 90 тысяч евро).

    • Хавбек перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона евро.
    • В текущем сезоне игрок провел за петербуржцев 22 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
    • Портал Transfermarkt оценивает Паредеса в 25 миллионов евро.

    Источник: Daily Star

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    16.01.2019 14:08
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 17 января 2019, 14:28

      Надо отдавать, пока берут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 января 2019, 22:22

      Зенит требовал... И ножкой топал. Может, всё проще? Абрамович даст Миллеру в долг

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk 16 января 2019, 22:15

      Я думал что настолько **…..нутые только в нашей лиге!

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 16 января 2019, 22:04

      И он в Челси сразу преобразится? )

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС 16 января 2019, 19:29

      Челси отказался от трансфера Бареллы за 50млн. евро из-за дороговизны и видимо выше поднимать цену Зениту не стоит. Хотя я уже был согласен, когда объявили цену в 35, но менагеры в Зените смогли сыграть на повышение до 40. Наверно надо продавать и быстренько проворачивать пару покупок, чтобы заткнуть брешь. Селекционный отдел должен обеспечить качество трансферов. Тут важно не промахнуться. Искать нужно таких, чтобы были перспективными и ликвидными, даже в ущерб сию минутному успеху (да простят меня ярые зенитчики, которые готовы на всё ради победы в текущем чемпионате).

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 января 2019, 17:23

      Если переход за обозначенную сумму состоится ,Зенит будет в выгоде.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +481

      belrus21 16 января 2019, 17:18

      Забирайте)))

      3
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 16 января 2019, 16:45

      Паредес наверно не знает куда рвётся? Абрамович не даст ему слабину как в Зените.Будет отрабатывать как миленький, и Зенит вспомнит как Манну небесную.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 января 2019, 16:43

      Посмотрим, уедет Паредес со сборов или будет с командой. Если продадут, на вторых и третьих сборах надо наигрывать состав без него и подыскивать качественного и мастеровитого полузащитника на его место на пару к Нобоа. На Маркизио мало надежд.

      5
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 16 января 2019, 16:42

      За Озила 20-ку дают, а за Падераса 40?! Чёт подозрительно.

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