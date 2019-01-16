«Челси» готов заплатить за Паредеса 40 миллионов. Хавбек уже согласовал контракт с лондонцами

Надо отдавать, пока берут.
«Челси» близок к приобретению полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.
Как сообщает Daily Star, лондонцы согласились заплатить за 24-летнего футболиста требуемые 36 миллионов фунтов стерлингов (около 40 миллионов евро). Как сообщалось ранее, именно такую сумму требовал за аргентинца петербургский клуб.
По информации источника, Паредес согласовал личный контракт с «Челси» на 4,5 года с зарплатой 80 тысяч фунтов в неделю (примерно 90 тысяч евро).
- Хавбек перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона евро.
- В текущем сезоне игрок провел за петербуржцев 22 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
- Портал Transfermarkt оценивает Паредеса в 25 миллионов евро.