Орлов – о Паредесе: «Налицо явные эгоистические проявления. Зачем его держать?»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с возможным уходом полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса из петербургского клуба.

– Паредес уже открытым текстом заявляет, что хотел бы уехать в Аргентину, в «Бока Хуниорс». Отрезанный ломоть для «Зенита»?

– Я же как-то говорил, что футболист, который в первом своем сезоне за «Зенит» получает 11 желтых карточек, а во втором – два удаления, вызывает у меня вопросы. Значит, у него не лежит душа к этой команде. Человек, болеющий за «Зенит», так себя вести не будет. Кроме того, здесь опять же можно говорить о просчетах селекции. Нужно подбирать игроков, которые готовы бороться за командные интересы. А тут налицо явные эгоистические проявления... Паредес думает о том, как лучше себе устроить карьеру. И зачем такого полузащитника держать? Наверное, стоит подумать о том, как его выгоднее продать.

– Вы сказали о карточках аргентинца. Но в то же время в нынешнем сезоне в его активе четыре гола и пять результативных передач.

– Паредес – абсолютно лучший игрок «Зенита». По техническому оснащению, по пониманию. Я это признаю. Но играет он не в полную силу, ведь может действовать еще лучше. Ну что поделать? Ну не лежит у него душа. Он хочет выступать за другой клуб, в другом чемпионате, наверное, в Лиге чемпионов. Это чисто его помыслы. Я уже сказал: таких людей нет смысла держать.

Ранее сообщалось, что Паредес хочет вернуться в «Бока Хуниорс», где играл с 2010 по 2014 год.

За «Зенит» аргентинец выступает с 2017 года.

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