Паредес: «Зенит» отказался продавать меня «ПСЖ». Клуб вложил в меня много денег»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес подтвердил информацию об отказе клуба продать его «ПСЖ».

«Зенит» вложил в меня много денег и не собирается отпускать меня.

Клуб недавно ответил отказом на предложение «ПСЖ».

Возвращение к «Боку Хуниорс»? Это тоже будет непросто», – сказал 24-летний аргентинец.

Интерес парижан к Паредесу можно рассматривать в контексте возможного ухода хавбека Адриана Рабьо в «Барселону». 30-го декабря пресс-служба каталонцев сообщила о факте переговоров клуба с французом, но соглашение еще не подписано.