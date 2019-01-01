Паредес: «Зенит» отказался продавать меня «ПСЖ». Клуб вложил в меня много денег»

В псж он будет звездой запаса.
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес подтвердил информацию об отказе клуба продать его «ПСЖ».
«Зенит» вложил в меня много денег и не собирается отпускать меня.
Клуб недавно ответил отказом на предложение «ПСЖ».
Возвращение к «Боку Хуниорс»? Это тоже будет непросто», – сказал 24-летний аргентинец.
Интерес парижан к Паредесу можно рассматривать в контексте возможного ухода хавбека Адриана Рабьо в «Барселону». 30-го декабря пресс-служба каталонцев сообщила о факте переговоров клуба с французом, но соглашение еще не подписано.
- Паредес перешел в «Зенит» в июле 2017 года из «Ромы». Сумма трансфера составила 23 миллиона евро
- В текущем сезоне он забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 22-х матчах всех турниров на клубном уровне