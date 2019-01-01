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    Паредес: «Зенит» отказался продавать меня «ПСЖ». Клуб вложил в меня много денег»

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес подтвердил информацию об отказе клуба продать его «ПСЖ».

    «Зенит» вложил в меня много денег и не собирается отпускать меня.

    Клуб недавно ответил отказом на предложение «ПСЖ».

    Возвращение к «Боку Хуниорс»? Это тоже будет непросто», – сказал 24-летний аргентинец.

    Интерес парижан к Паредесу можно рассматривать в контексте возможного ухода хавбека Адриана Рабьо в «Барселону». 30-го декабря пресс-служба каталонцев сообщила о факте переговоров клуба с французом, но соглашение еще не подписано.

    • Паредес перешел в «Зенит» в июле 2017 года из «Ромы». Сумма трансфера составила 23 миллиона евро
    • В текущем сезоне он забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 22-х матчах всех турниров на клубном уровне

    Источник: Canal Supporters

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    Сегодня, 17:08
    Комментарии7
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      Рейтинг: +33

      Звезда запаса 44 минуты назад

      В псж он будет звездой запаса.

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      Рейтинг: +1677

      Агасфер 1 час назад

      Это теперь твой крест,родной дом и могила.Или играй на 40 тыщ.евро,чтобы какой-нибудь еврогегемон со спокойной совестью выложил их.Правда,тогда Миллер стольник может выставить.

      0
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      Рейтинг: +4916

      parevg 1 час назад

      Из всего сказанного, вывод один - останется в Питере до конца контракта.

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      Рейтинг: +24982

      Project Бабангида 1 час назад

      из всей аргентинской диаспоры в питере , единственный кто не превратился в балласт

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      Рейтинг: +5405

      Вомбат > Project Бабангида 1 час назад

      Дриусси тоже пока не безнадежен, просто стабильности не хватает. А остальные балластом были изначально. Мамана сидел на лавке в Лионе, команде с сильной атакой, но слабой обороной. Прочие, кроме Паредеса, играли в слабом чемпионате Аргентины. Играли на уровне ФНЛ и от сидения на лавке Зенита на этом уровне и остались.

      2
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      Рейтинг: +24982

      Project Бабангида > Вомбат 53 минуты назад

      сто стоп... ! про Маману забыл... для РПЛ в общем то он не плох.
      Дриусси.... Кокора получше, как бы не СИЗО

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      Рейтинг: +5405

      Вомбат > Project Бабангида 51 минуту назад

      Кокорин был на порядок лучше Дриусси, он даже сильнее Дзюбы. Но он именно БЫЛ, и что толку жалеть о прошлом?

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