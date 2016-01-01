Paris United: «Зенит» отклонил предложение «ПСЖ» по Паредесу

«Зенит» ответил отказом на предложение «ПСЖ» по продаже полузащитника Леандро Паредеса. Об этом сообщает Paris United.

По данным источника, скауты парижского клуба несколько раз просматривали 24-летнего футболиста сборной Аргентины по ходу текущего сезона.

Паредес пополнил состав петербургского клуба в июле 2017 года, перейдя из «Ромы» за 23 миллиона евро. В текущем сезоне он забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи в 22-х играх всех турниров на клубном уровне. Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов.

Контракт Паредеса рассчитан до июня 2021 года. Сине-бело-голубые завершили первые круг чемпионата России в статусе лидеров чемпионской гонки.

По данным ряда СМИ, полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо в ближайшее время перейдет в «Барселону».