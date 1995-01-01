Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    «Барселона»: «Интерес к Рабьо есть, соглашения – нет. Мы ведем трансферную работу по правилам»

    «Барселона» выступила с официальным заявлением по поводу потенциального трансфера из «ПСЖ» полузащитника Адриана Рабьо. Ранее сообщалось, что между игроком и каталонцами уже есть соглашение.

    «Да, контакты между нами были, но мы уведомляли и администрацию «ПСЖ». Таким образом показали интерес к футболисту. Соглашения с Рабьо нет, потому что мы ведем работу по правилам», – сказано в релизе.

    • Контракт Рабьо с французским клубом истекает в июне 2019 года.
    • В текущем сезоне хавбек провел за парижан 20 матчей, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.
    • В услугах Рабьо заинтересованы «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Бавария».

    Мама Рабьо договорилась с «Барселоной». В «ПСЖ» от нее уже устали

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:25
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +41985

      Рубик Докоян 3 минуты назад

      С января можно будет уже официально об этом говорить и заниматься.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106080
    #2
    Chernyi Lis
    76817
    #3
    Zenit-84
    76742
    #4
    Андрей Ермошин
    68977
    #5
    klifS
    63543
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru