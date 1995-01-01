«Барселона»: «Интерес к Рабьо есть, соглашения – нет. Мы ведем трансферную работу по правилам»

С января можно будет уже официально об этом говорить и заниматься.
«Барселона» выступила с официальным заявлением по поводу потенциального трансфера из «ПСЖ» полузащитника Адриана Рабьо. Ранее сообщалось, что между игроком и каталонцами уже есть соглашение.
«Да, контакты между нами были, но мы уведомляли и администрацию «ПСЖ». Таким образом показали интерес к футболисту. Соглашения с Рабьо нет, потому что мы ведем работу по правилам», – сказано в релизе.
- Контракт Рабьо с французским клубом истекает в июне 2019 года.
- В текущем сезоне хавбек провел за парижан 20 матчей, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.
- В услугах Рабьо заинтересованы «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Бавария».
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