«Барселона»: «Интерес к Рабьо есть, соглашения – нет. Мы ведем трансферную работу по правилам»

«Барселона» выступила с официальным заявлением по поводу потенциального трансфера из «ПСЖ» полузащитника Адриана Рабьо. Ранее сообщалось, что между игроком и каталонцами уже есть соглашение.

«Да, контакты между нами были, но мы уведомляли и администрацию «ПСЖ». Таким образом показали интерес к футболисту. Соглашения с Рабьо нет, потому что мы ведем работу по правилам», – сказано в релизе.

Контракт Рабьо с французским клубом истекает в июне 2019 года.

В текущем сезоне хавбек провел за парижан 20 матчей, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

В услугах Рабьо заинтересованы «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Бавария».

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