Спортдиректор «ПСЖ»: «Барселона» договорилась с Рабьо в обход нас. Удивлены такой низостью»

Спортивный директор «ПСЖ» Антеро Энрике обвинил «Барселону» в нарушении правил УЕФА. По его словам, каталонцы договорились с полузащитником парижан Адрианом Рабьо о переходе еще прошлым летом, когда до окончания его контракта оставался год.

«Мы всегда удивляемся, когда клубы не соблюдают правила. Я очень удивлен, потому что Адриан сказал, что получил предложение этим летом до закрытия трансферного рынка, 29 августа.

Это означает, что «Барселона» достигла договоренности с Рабьо прежде чем говорить с нами. Их предложение было смешным. Мы были удивлены, что это было так низко.

Это было неуважительное предложение для такого хорошего игрока, как Рабьо», – сказал Энрике.

Ранее СМИ сообщили, что 23-летний француз согласовал контракт с «Барселоной».

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