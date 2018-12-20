Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    Спортдиректор «ПСЖ»: «Барселона» договорилась с Рабьо в обход нас. Удивлены такой низостью»

    Спортивный директор «ПСЖ» Антеро Энрике обвинил «Барселону» в нарушении правил УЕФА. По его словам, каталонцы договорились с полузащитником парижан Адрианом Рабьо о переходе еще прошлым летом, когда до окончания его контракта оставался год.

    «Мы всегда удивляемся, когда клубы не соблюдают правила. Я очень удивлен, потому что Адриан сказал, что получил предложение этим летом до закрытия трансферного рынка, 29 августа.

    Это означает, что «Барселона» достигла договоренности с Рабьо прежде чем говорить с нами. Их предложение было смешным. Мы были удивлены, что это было так низко.

    Это было неуважительное предложение для такого хорошего игрока, как Рабьо», – сказал Энрике.

    Ранее СМИ сообщили, что 23-летний француз согласовал контракт с «Барселоной».

    Мама Рабьо договорилась с «Барселоной». В «ПСЖ» от нее уже устали

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.12.2018 15:59
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +185

      FENIX-SL 5 часов назад

      друг друга стоите

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1095

      zagrizlik 8 часов назад

      Не вам про соблюдение правил говорить )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1047

      dinar7777dinar 8 часов назад

      ПСЖ бы об этом говорить. Чепушилы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5335

      Asbjorn 9 часов назад

      С неймаром так же парижане договаривались, ещё и ффп нарушили, не иначе, теперь недовольны

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4632

      Cules2013 10 часов назад

      Вы там со своим шейхом во главе имели ввиду всех и вся, в т.ч. и Барселону, и ФФП, и УЕФА. Ещё и хватает наглости ныть на свою тяжкую судьбу, и какие вокруг одни предатели. Обалдеть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1132

      WhiteEgon 10 часов назад

      Позвони спортивному директору Ромы и вместе поплачьте

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +997

      Фотон 10 часов назад

      А само ПСЖ с Неймаром, как этот контракт назыввть? В чужом глазу соринку видите, а в своем бревно не замечаете. Все вы из одной страны - гондурасия (Не в обиду Гондурасу сказано)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -91

      Shotlandets86 10 часов назад

      Ну так принято у Путалоны.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1047

      dinar7777dinar > Shotlandets86 8 часов назад

      На за е брался ещё дрочить на кристину?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Sterh 10 часов назад

      Ну да.. А "дарить" Неймару, чтоб он "сам" выкупил свой трансфер, в обход правил фейр-плей - это, разумеется, "соблюдение правил" и достойнейший поступок.

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104813
    #2
    Zenit-84
    76201
    #3
    Андрей Ермошин
    67251
    #4
    Chernyi Lis
    65531
    #5
    DeMoN-FCMU
    62927
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru