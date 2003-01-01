Паредес может перейти в «Челси» на этой неделе

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может стать игроком «Челси» в течение ближайших нескольких дней.

Лондонцы ищут замену Сеску Фабрегасу, который должен перейти в «Монако».

Кроме Паредеса «Челси» рассматривает хавбека «Кальяри» Николо Бареллу. Как утверждает Sky Sports, сделки близки к завершению и один из этих футболистов может присоединиться к английскому клубу на этой неделе.