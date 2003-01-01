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    Паредес может перейти в «Челси» на этой неделе

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может стать игроком «Челси» в течение ближайших нескольких дней.

    Лондонцы ищут замену Сеску Фабрегасу, который должен перейти в «Монако».

    Кроме Паредеса «Челси» рассматривает хавбека «Кальяри» Николо Бареллу. Как утверждает Sky Sports, сделки близки к завершению и один из этих футболистов может присоединиться к английскому клубу на этой неделе.

    • Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона евро.
    • В этом сезоне полузащитник провел за сине-бело-голубых 22 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 15:22
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1551

      САДЫЧОК 26 минут назад

      Паредес -очень сильный футболист! Зенит для него слабоват ! Нет перспективы у Зенита , нет целей нет команды Тренера!

      0
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      Рейтинг: +3995

      hevbn 28 33 минуты назад

      Самое интересное ,что не смотря на не очень то однозначное впечатление которое он оставляет в Зените у него может очень даже получится в Англии. Думаю Леандро может стать хорошей заменой Жоржиньо когда это будет нужно .

      0
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      Рейтинг: +8688

      Garrincha58 56 минут назад

      никуда он не уйдёт будет до лета карточки и бабки зарабатывать

      0
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      Рейтинг: +437

      Xiko 1 час назад

      Лавку греть, самое то

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1136

      upiter622 1 час назад

      Жалко!Кто же будет за Зенит играть???

      1
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      Рейтинг: +4240

      Mazai-NN > upiter622 1 час назад

      Заболотный...)))

      5
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      Рейтинг: +8688

      Garrincha58 > upiter622 1 час назад

      Эрнани и Мевля с ними Зенит всех порвёт и сам порвётся

      2
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      Рейтинг: +48

      MaxKlim > Mazai-NN 57 минут назад

      Один из самых бестолковых приобретений Зенита! Что Тереньтьев,Полоз,Мевля, Молло,Эрнани,Оздоев,Краневиттер. Хоть и Молло нет уже давно но пздц как этих всех могли купить в Зенит. Полные критины занимаются селекцией

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