Паредес может перейти в «Челси» на этой неделе

Паредес -очень сильный футболист! Зенит для него слабоват ! Нет перспективы у Зенита , нет целей нет команды Тренера!
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может стать игроком «Челси» в течение ближайших нескольких дней.
Лондонцы ищут замену Сеску Фабрегасу, который должен перейти в «Монако».
Кроме Паредеса «Челси» рассматривает хавбека «Кальяри» Николо Бареллу. Как утверждает Sky Sports, сделки близки к завершению и один из этих футболистов может присоединиться к английскому клубу на этой неделе.
- Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона евро.
- В этом сезоне полузащитник провел за сине-бело-голубых 22 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.