«Челси» предложил за Паредеса 30 миллионов. Аргентинец будет зарабатывать в Лондоне 4,5 миллиона в год

голубым надо продавать Паредеса - хороший игрок, но не особо горит желанием играть в нашем чемпионате. да и деньги хорошие - в хорошем плюсе будут
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может продолжить карьеру в «Челси».
Лондонский клуб предложил сине-бело-голубым 30 миллионов евро за аргентинского футболиста. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Хавбек подпишет с новой командой контракт до 2023 года, а его заработная плата будет составлять 4,5 миллиона евро за сезон.
- Паредес перешел в «Зенит» летом 2017 года из «Ромы» за 23 миллиона.
- В этом сезоне 24-летний игрок провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.
- Рыночная стоимость Паредеса – 25 миллионов.