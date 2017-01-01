«Челси» предложил за Паредеса 30 миллионов. Аргентинец будет зарабатывать в Лондоне 4,5 миллиона в год

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может продолжить карьеру в «Челси».

Лондонский клуб предложил сине-бело-голубым 30 миллионов евро за аргентинского футболиста. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Хавбек подпишет с новой командой контракт до 2023 года, а его заработная плата будет составлять 4,5 миллиона евро за сезон.