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    «Челси» предложил за Паредеса 30 миллионов. Аргентинец будет зарабатывать в Лондоне 4,5 миллиона в год

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может продолжить карьеру в «Челси».

    Лондонский клуб предложил сине-бело-голубым 30 миллионов евро за аргентинского футболиста. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Хавбек подпишет с новой командой контракт до 2023 года, а его заработная плата будет составлять 4,5 миллиона евро за сезон.

    • Паредес перешел в «Зенит» летом 2017 года из «Ромы» за 23 миллиона.
    • В этом сезоне 24-летний игрок провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.
    • Рыночная стоимость Паредеса – 25 миллионов.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 06:37
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2963

      Klaido 3 минуты назад

      голубым надо продавать Паредеса - хороший игрок, но не особо горит желанием играть в нашем чемпионате. да и деньги хорошие - в хорошем плюсе будут

      0
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      Рейтинг: +471

      lysenkoff 8 минут назад

      Покупали за 23, предлагают 30, за игрока который играть то уже особо не хочет....
      Ииииии ведь откажут....

      0
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      Рейтинг: +44539

      Рубик Докоян 43 минуты назад

      Он здесь получает 5 лямов при 13% подоходного налога. В Англии 4, 5, если будет получать и 45% подоходный налог. Он и его агент деньги считать умеют... Но продавать придётся, он играть в России не желает и не только об этом говорит, но и демонстрирует на поле.

      2
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      Рейтинг: +455

      Dimon013 45 минут назад

      Да если не отпустят его, то играть будет не в полную силу. Удачи в Челси)

      0
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      Рейтинг: +1561

      САДЫЧОК 58 минут назад

      Если Паредеса продадут-то в Зените больше нет звезд! Останутся только дзюбы Жаль !

      0
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      Рейтинг: +3470

      ilichkadr 1 час назад

      Ещё не купили, но уже будет зарабатывать в Лондоне 4,5 миллиона в год!? Дурошлёпству нет предела..........

      1
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      Рейтинг: +431

      Mariner 2 часа назад

      Зенит вроде 40 хотел, на 35 думаю сойдутся.

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      Рейтинг: +3265

      prezent2017 2 часа назад

      44 ляма надо выжать. Ставки растут!

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      Рейтинг: +4128

      mihail200606 2 часа назад

      Сдайте его уже куда нибудь

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