«Челси» отказался от покупки Бареллы. Цель лондонцев – Паредес

Ценник у Бареллы намного выше. За игроков выступающих в РПЛ дают гораздо меньше.
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может продолжить карьеру в «Челси».
Лондонский клуб в зимнее трансферное окно хочет приобрести центрального полузащитника на замену Сеску Фабрегасу, который в ближайшее время перейдет в «Монако».
Англичане рассматривали две кандидатуры – Николо Бареллу из «Кальяри» и Леандро Паредеса из «Зенита».
В итоге «Челси» отказался от Бареллы и решил сосредоточиться на Паредесе. Руководство синих посчитало, что 50 миллионов евро за итальянца – чересчур высокая цена, тогда как аргентинца можно купить за меньшую сумму.
- Паредес перешел в «Зенит» летом 2017 года из «Ромы» за 23 миллиона.
- В этом сезоне 24-летний хавбек провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.