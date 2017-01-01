«Челси» отказался от покупки Бареллы. Цель лондонцев – Паредес

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может продолжить карьеру в «Челси».

Лондонский клуб в зимнее трансферное окно хочет приобрести центрального полузащитника на замену Сеску Фабрегасу, который в ближайшее время перейдет в «Монако».

Англичане рассматривали две кандидатуры – Николо Бареллу из «Кальяри» и Леандро Паредеса из «Зенита».

В итоге «Челси» отказался от Бареллы и решил сосредоточиться на Паредесе. Руководство синих посчитало, что 50 миллионов евро за итальянца – чересчур высокая цена, тогда как аргентинца можно купить за меньшую сумму.