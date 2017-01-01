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    «Челси» отказался от покупки Бареллы. Цель лондонцев – Паредес

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может продолжить карьеру в «Челси».

    Лондонский клуб в зимнее трансферное окно хочет приобрести центрального полузащитника на замену Сеску Фабрегасу, который в ближайшее время перейдет в «Монако».

    Англичане рассматривали две кандидатуры – Николо Бареллу из «Кальяри» и Леандро Паредеса из «Зенита».

    В итоге «Челси» отказался от Бареллы и решил сосредоточиться на Паредесе. Руководство синих посчитало, что 50 миллионов евро за итальянца – чересчур высокая цена, тогда как аргентинца можно купить за меньшую сумму.

    • Паредес перешел в «Зенит» летом 2017 года из «Ромы» за 23 миллиона.
    • В этом сезоне 24-летний хавбек провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 10:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +44101

      Рубик Докоян 14 секунд назад

      Ценник у Бареллы намного выше. За игроков выступающих в РПЛ дают гораздо меньше.

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