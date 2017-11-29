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Комбаров: «Симуляция Паредеса? Это не по-спортивному»

29 ноября 2017, 01:48
47

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров назвал провокацией поступок хавбека «Зенита» Леандро Паредеса.

Напомним, что в матче 18-го тура чемпионата России полузащитник красно-белых Александр Самедов толкнул аргентинца в грудь, после чего тот схватился за лицо и упал.

– Как отреагировали на эпизод с Паредесом, который упал и схватился за лицо, находясь рядом с Самедовым?

– В любом европейском чемпионате такие ситуации случаются достаточно часто. Это, наверное, провокация, направленная на то, чтобы удалили нашего игрока. Подобное не приветствую. Это не по-спортивному.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Комбаров Дмитрий Паредес Леандро
Комментарии (47)
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TRELL
1511911943
Ты бы сам сначала в футбол играть бы научился,а то языком профессионально работаешь,а лучше головой,да ногами!
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GoldPlayFIFARus9
1511921881
Да по сравнению с красно-белым дельфинарием на последних минутах это детская шалость. Не говоря уже о том,что по хорошему эту чурку надо было удалять в этом эпизоде, ибо 1-я ЖК за то что сначала этот провокатор, несколько раз не дал разыграть мяч(за это уже по умолчанию ЖК),а вторая ЖК за отмашку. При чём за эту отмашку можно было давать прямую КК,ибо чурка не славянская явно попутала виды спорта. Возможно он думал что на базаре торгуется
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Диктор
1511925344
Да он из голубых-это им присуще.
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Каратель помойников
1511930341
у меня даже подруга, увидев этот эпизод так прокомментировала :"фу,чмошник,его даже бабой назвать трудно,уёжище лесное"!
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kella
1511931445
За симуляцию нужно ввести голубые карточки и дисква на 1год. Вопрос сразу разрешится!
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vitvik
1511932561
Теперь его имя надолго будет ассоциироваться с этим эпизодом. Потерял уважение болельщиков всей страны.
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vgarakh
1511939402
Смешной, не мужской поступок. Теперь его все будут воспринимать как несерьезного балеруна, с оттенком голубизны.
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Mihal822
1511943598
Паредас, конечно, поступил, мягко сказать - отвратительно, но тут уж точно не свинным языком трепать .... Валялись, в конце матча, на газоне и ревели как девки! А Комбаров так исполнил - оскара достойно, аж на насилках унесли, зато потом счастливый и на ногах спокойно фотался в раздевалке!
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OfaZavr
1511944945
и это еще мягко сказано, таких чмошников вообще удалять нужно и дисквалифицировать.
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Приус
1511949601
Пока в Питере такие девочки, хрен им по всей роже, а не титул. За титул рубиться нужно, мужики нужны.
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