Комбаров: «Симуляция Паредеса? Это не по-спортивному»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров назвал провокацией поступок хавбека «Зенита» Леандро Паредеса.

Напомним, что в матче 18-го тура чемпионата России полузащитник красно-белых Александр Самедов толкнул аргентинца в грудь, после чего тот схватился за лицо и упал.

– Как отреагировали на эпизод с Паредесом, который упал и схватился за лицо, находясь рядом с Самедовым?

– В любом европейском чемпионате такие ситуации случаются достаточно часто. Это, наверное, провокация, направленная на то, чтобы удалили нашего игрока. Подобное не приветствую. Это не по-спортивному.