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    «Динамомания»: «Шахтер» требует у «Зенита» 15 миллионов с учетом бонусов за трансфер Ракицкого

    По информации «Динамомании», «Шахтер» увеличил требования перед «Зенитом» по трансферу защитника Ярослава Ракицкого.

    Как отмечает источник, изначально донецкий клуб требовал от петербуржцев 10 миллионов. Теперь «горняки» хотят получить от продажи 29-летнего украинца 15 миллионов евро (3 из них – в качестве бонусов).

    • Ранее сообщалось, что Ракицкий согласовал с «Зенитом» контракт, по которому будет зарабатывать 2,5 миллиона в год.
    • Сегодня защитник отправился с «Шахтером» на сбор в Турцию.
    • В этом сезоне украинец провел в УПЛ 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: «Динамомания»

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    20.01.2019 18:32
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +718

      ДВС 21 января 2019, 12:26

      Как над Зенитом не издевались за покупку молодых аргентнцев, но время показывает, что это ликвидные приобретения, не смотря на издержки. Мне такой путь Зенита нравится в наших реалиях и считаю, что от него не нужно отступать. Ракицкий в этот тренд не вписывается, а попытка содрать лишку с игрока, который идёт на понижение мастерства последнее время, не серьёзна.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 января 2019, 23:54

      Узнаю хохлов... Да пусть подавятся своим Ракицким. Через 3 года - в тираж. Кому он нужен?

      1
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 20 января 2019, 23:29

      Сдаётся, что это Тимощук протежирует. Купите лучше Сорокина, помогите клубу из родной страны, он и играет лучше.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > DOCTOR PENALTY 20 января 2019, 23:55

      Согласен. Сорокин перспективнее. Правда с Бердыевым.

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > prezent2017 21 января 2019, 09:38

      Купите ещё и Бердыева!!! Давно пора его в Зенит поставить а не перекупать его игроков.

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      Рейтинг: +718

      ДВС > gosproektikabinet 21 января 2019, 12:41

      Давайте будем раздавать лучших игроков клубам по результатам выражаемых симпатий в соц. сетях.

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      Рейтинг: +718

      ДВС > prezent2017 21 января 2019, 12:58

      Сорокин уроженец Санкт-Петербурга, что подходит под концепцию Фурсенко "собирать своих воспитанников" и, как ни банальный плюс, паспортист. Действительно у Бердыева команды играют так, что защитникам легче себя показать в коллективной обороне. Зенит обычно вынужден идти вперёд большими силами и защитники играют без страховки.

      0
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 20 января 2019, 22:22

      "изначально донецкий клуб требовал от петербуржцев 10 миллионов" - вот типичная Украина ))))))

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 января 2019, 21:46

      Все стремятся к собственной выгоде.

      5
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 20 января 2019, 21:26

      15 лямов за цз в расцвете сил с опытом игры в еврокубках и сборной - это вполне адекватная цена

      3
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      Рейтинг: +905

      VVadic 20 января 2019, 20:18

      Он настолько хорош? Есть же более молодые - перспективные!

      1
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      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr 20 января 2019, 20:13

      Кто-то зажрался

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 января 2019, 19:54

      Миллера раздеть решили ведь звенит всегда у нее другому клубу они и за 10 впарили а тут богатая тётя надо раздеть догола

      4
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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 > Полная Канистра 20 января 2019, 20:04

      5 лимонов сверху к реальной цене - это "раздеть Миллера догола"? ))))))))))))))))))))

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > derrik2000 20 января 2019, 20:11

      это к примеру того не только шахта но и все клубы мира с которым хоть чем то связана тётя зина с покупкой товара имеют ее как хотят вот и сумма приличная всплывает конечно для газпрёма это мелочь

      2
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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 > Полная Канистра 20 января 2019, 20:22

      Справедливости ради стоит отметить, что Ракитский - игрок ШТУЧНЫЙ.
      Только его возраст не позволяет Шахтёру поднять на него цену в разы.
      10 миллионов - вполне нормальная цена, а для Зенита, знамо дело, и 15 - не предел. )))))))))))))))

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      Рейтинг: +1531

      klim2m > Полная Канистра 20 января 2019, 21:01

      Там видимо пощитали и ущерб за транзит )))

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 20 января 2019, 19:32

      Когда хоть одного реально купят !?

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