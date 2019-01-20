«Динамомания»: «Шахтер» требует у «Зенита» 15 миллионов с учетом бонусов за трансфер Ракицкого

Как над Зенитом не издевались за покупку молодых аргентнцев, но время показывает, что это ликвидные приобретения, не смотря на издержки. Мне такой путь Зенита нравится в наших реалиях и считаю, что от него не нужно отступать. Ракицкий в этот тренд не вписывается, а попытка содрать лишку с игрока, который идёт на понижение мастерства последнее время, не серьёзна.
По информации «Динамомании», «Шахтер» увеличил требования перед «Зенитом» по трансферу защитника Ярослава Ракицкого.
Как отмечает источник, изначально донецкий клуб требовал от петербуржцев 10 миллионов. Теперь «горняки» хотят получить от продажи 29-летнего украинца 15 миллионов евро (3 из них – в качестве бонусов).
- Ранее сообщалось, что Ракицкий согласовал с «Зенитом» контракт, по которому будет зарабатывать 2,5 миллиона в год.
- Сегодня защитник отправился с «Шахтером» на сбор в Турцию.
- В этом сезоне украинец провел в УПЛ 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.