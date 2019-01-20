«Динамомания»: «Шахтер» требует у «Зенита» 15 миллионов с учетом бонусов за трансфер Ракицкого

По информации «Динамомании», «Шахтер» увеличил требования перед «Зенитом» по трансферу защитника Ярослава Ракицкого.

Как отмечает источник, изначально донецкий клуб требовал от петербуржцев 10 миллионов. Теперь «горняки» хотят получить от продажи 29-летнего украинца 15 миллионов евро (3 из них – в качестве бонусов).