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    «Спорт день за днем»: Ракицкий полетел на сбор с «Шахтером». Игроком интересуется «Зенит»

    Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий вместе с командой отправился на сбор в Белек, сообщает «Спорт день за днем».

    Ранее сообщалось, что 29-летний украинец согласовал с «Зенитом» контракт, по которому будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год. Трансфер оценивается в 12 миллионов.

    • Контракт Ракицкого с «Шахтером» рассчитан до лета 2022 года.
    • В этом сезоне защитник провел в УПЛ 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    20.01.2019 12:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 января 2019, 00:00

      Лети пташка, лети... В Питере таким места нет, там бакланы!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 января 2019, 18:29

      Надо продолжать следить за ним.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат 20 января 2019, 14:57

      Зенит еще до-о-олго будет им "интересоваться". Потому что Шахтер не хочет продавать его в Бешикташ по рыночной цене, а заломил на треть дороже - 16 млн евро.

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС > Вомбат 20 января 2019, 17:43

      Давно читаю, что Зенит интересуется доброй половиной футболистов мира и окрестностей.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 20 января 2019, 12:44

      Возможно я ошибаюсь, но может самолеты и в обратную сторону летают!?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      nik55 20 января 2019, 12:39

      на пенсию решил заработать

      0
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > nik55 20 января 2019, 15:25

      Нормальное желание ..как и у всех нас ..вот только в России до пенсии дожить ещё надо..

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