«Спорт день за днем»: Ракицкий полетел на сбор с «Шахтером». Игроком интересуется «Зенит»

Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий вместе с командой отправился на сбор в Белек, сообщает «Спорт день за днем».

Ранее сообщалось, что 29-летний украинец согласовал с «Зенитом» контракт, по которому будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год. Трансфер оценивается в 12 миллионов.