«Спорт день за днем»: Ракицкий полетел на сбор с «Шахтером». Игроком интересуется «Зенит»

Лети пташка, лети... В Питере таким места нет, там бакланы!
Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий вместе с командой отправился на сбор в Белек, сообщает «Спорт день за днем».
Ранее сообщалось, что 29-летний украинец согласовал с «Зенитом» контракт, по которому будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год. Трансфер оценивается в 12 миллионов.
- Контракт Ракицкого с «Шахтером» рассчитан до лета 2022 года.
- В этом сезоне защитник провел в УПЛ 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.