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    Tribuna.com: «Зенит» согласовал контракт с украинцем Ракицким. Зарплата в соглашении – 2,5 миллиона в год

    Ранее сообщалось, что защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий согласовал контракт с «Зенитом». Источник в Украине подтверждает информацию.

    Tribuna.com пишет: личный контракт действительно согласован, защитник в случае завершения сделки будет зарабатывать в России 2,5 миллиона евро в год. Переговоры с «Шахтером» продолжаются.

    • Ракицкий выступает за «Шахтер» с 2009 года.
    • В составе донецкой команды хавбек по шесть раз выиграл чемпионат и Кубок Украины и трижды завоевал Суперкубок страны.
    • Игроку 29 лет.

    Источник: Tribuna.com

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    18.01.2019 17:08
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 19 января 2019, 10:14

      Сейчас ему Селезнез напоёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 18 января 2019, 20:39

      активисты "Национального корпуса" пообщались с футболистами "Шахтера", среди которых были, в частности, игроки национальной сборной Украины Тарас Степаненко, Андрей Пятов и Ярослав Ракицкий.

      В числе претензий, которые националисты предъявили игрокам, – отказ надевать футболки, посвященные АТО, перед матчем с донецким "Олимпиком" в чемпионате Украины и "хамское отношение к украинцам". Для тех кто не лодке.

      0
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      Рейтинг: +1311

      Taps 18 января 2019, 19:54

      С подобными зарплатами в нищей стране пора заканчивать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 января 2019, 19:32

      Интересно, въезд в Хохляндию запретят ему?))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 18 января 2019, 19:05

      укропиньо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 января 2019, 19:02

      Майданников - на майдан!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 18 января 2019, 18:54

      А в это время в академии Зенита.......:))))

      3
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 18 января 2019, 18:46

      Очень сильный защитник ! Никакой Иванович , в сегодняшнем виде и рядом не стоит !

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 18 января 2019, 18:41

      После примера с ЦСКА вообще удивительно видеть такие новости. Игрок не звезда, игрок не молод, игрок - легионер. Очень странное решение его подписывать.

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > bset 18 января 2019, 18:50

      Если не знаешь как играет Ракицкий-лучше промолчи !

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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 18 января 2019, 18:38

      Эта утка еще жирнее утки про уход Паредеса. А уж с Акуньей даже не сравнить. Короче, соревнование объединенной шестой палаты на тему "Кто интереснее придумает про Зенит" продолжается. А среди болельщиков продолжается тестирование самых легковерных.

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