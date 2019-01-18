Tribuna.com: «Зенит» согласовал контракт с украинцем Ракицким. Зарплата в соглашении – 2,5 миллиона в год

Сейчас ему Селезнез напоёт.
Ранее сообщалось, что защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий согласовал контракт с «Зенитом». Источник в Украине подтверждает информацию.
Tribuna.com пишет: личный контракт действительно согласован, защитник в случае завершения сделки будет зарабатывать в России 2,5 миллиона евро в год. Переговоры с «Шахтером» продолжаются.
- Ракицкий выступает за «Шахтер» с 2009 года.
- В составе донецкой команды хавбек по шесть раз выиграл чемпионат и Кубок Украины и трижды завоевал Суперкубок страны.
- Игроку 29 лет.