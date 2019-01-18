«НЕНОБЕЛЬ»: защитник «Шахтера» Ракицкий близок к переходу в «Зенит»

Ярика уже второй год в " Зенит" сватают... Он из тех, что в Россию поедет без оглядки, если его устроит контракт.
Как сообщает телеграм-канал «НЕНОБЕЛЬ», защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий в ближайшее время может перейти в «Зенит».
Агент Шандор Варга сообщил, что игрок сборной Украины согласовал с петербуржцами контракт сроком на 2,5 года. Клубы также близки к достижению договоренности по трансферу 29-летнего футболиста.
- Ракицкий выступает за «Шахтер» с 2009 года.
- В составе донецкой команды хавбек по шесть раз выиграл чемпионат и Кубок Украины и трижды завоевал Суперкубок страны.