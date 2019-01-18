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    «НЕНОБЕЛЬ»: защитник «Шахтера» Ракицкий близок к переходу в «Зенит»

    Как сообщает телеграм-канал «НЕНОБЕЛЬ», защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий в ближайшее время может перейти в «Зенит».

    Агент Шандор Варга сообщил, что игрок сборной Украины согласовал с петербуржцами контракт сроком на 2,5 года. Клубы также близки к достижению договоренности по трансферу 29-летнего футболиста.

    • Ракицкий выступает за «Шахтер» с 2009 года.
    • В составе донецкой команды хавбек по шесть раз выиграл чемпионат и Кубок Украины и трижды завоевал Суперкубок страны.

    Источник: Телеграм-канал «НЕНОБЕЛЬ»

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    18.01.2019 15:29
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 января 2019, 21:16

      Ярика уже второй год в " Зенит" сватают... Он из тех, что в Россию поедет без оглядки, если его устроит контракт.

      1
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 18 января 2019, 18:13

      Защитник хороший. Но если перейдёт, то в сборную дорогу ему закроют принципиально, хотя на его месте в такие годы надо думать о хлебе насущном..

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 18 января 2019, 17:46

      Украинец и в Россию????Да не,бред какой-то.
      А так не плохой защитник

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2019, 17:26

      Хороший защитник. Но что бы перешел в Зенит верится с трудом.

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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 18 января 2019, 17:19

      ЯРIК, БОЧОК ПОТIK!

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 18 января 2019, 17:18

      Не Ракицкий вроде один из адекватных парней на украдимне. По крайней мере, вышиванку на себе не рвал. Как игрок сильный и способен усилить состав. Удачи, а там посмотрим, какой это товарищ Сухов.

      2
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 18 января 2019, 16:49

      Тимущок если что переводить будет с мовы на русский)))

      0
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      Рейтинг: +20837

      derrik2000 18 января 2019, 16:09

      Ракицкий - серьёзный игрок.
      Зенит явно усилит.
      Если, правда, едет и играть, и бабла срубить, а не только бабла срубить.

      4
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 18 января 2019, 15:59

      на украине 90 процентов нормальных людей а 10 процентов заехавших дегенератов включая правительство))) так что не судите по 10 процентах))) если он поможет зене то добро пожаловать)))

      3
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > ZENIT84, 18 января 2019, 16:31

      Как и в России ..люди вроде нормальные ..а выбирают воров..и диктаторов ..НЕ суди по нации..

      6
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 18 января 2019, 15:43

      Что-то мало вероятно

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