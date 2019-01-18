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    «Зенит» заплатит за украинца Ракицкого 12 миллионов

    Ранее сообщалось, что защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий близок к трансферу в «Зенит». Издание Football.ua располагает информацией о стоимости готовящегося перехода.

    Россияне заплатят за футболиста 12 миллионов евро. В донецком клубе прокомментировать ситуацию отказались.

    • Ракицкий выступает за «Шахтер» с 2009 года.
    • В составе донецкой команды хавбек по шесть раз выиграл чемпионат и Кубок Украины и трижды завоевал Суперкубок страны.
    • Игроку 29 лет.

    Источник: Football.ua

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    18.01.2019 20:44
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +148

      Aviator 19 января 2019, 05:33

      Откат Газпрома хохлам за "Северный поток". Начало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      Spaunn7 19 января 2019, 00:45

      Хороший игрок. 12 млн.. многовато конечно , 8-10 млн..он стоит. Адаптация для него пройдет быстро. Отличный трансфер если купят!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1168

      Argon 18 января 2019, 23:09

      Не патриотично как-то.
      Представьте себе Динамо Киев покупает россиянина ...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > Argon 18 января 2019, 23:22

      И что?? Меньше путинский телевизор смотри ..у меня много друзей на Украине и все абсолютно нормально к русским относятся ..А партнёр по бизнесу из Запорожья ..и там нет никаких проблем ..Они против Путина ..а не против россиян ..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1168

      Argon > Путник 13 19 января 2019, 23:06

      У меня тоже есть друзья и даже родственники в Киеве, прекрасно знаю, кто и как относится к русским. Еще я подписан на несколько украинских групп и знаком с мнением и высказываниями украинцев в этих группах. Там совсем не миролюбиво отзываются о нас с вами.
      Далеко не все на Украине хорошо относятся к русским.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 января 2019, 22:08

      Будем ждать официального сообщения от обоих клубов. "Утятины" уже столько за эти две недели, что вей толпой не съесть...

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 января 2019, 21:59

      А он того стоит?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 18 января 2019, 21:29

      29летнего? Защитника....12 миллионов? забейте....
      На два года покупать игроков за такие суммы....

      2
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      ...
      Рейтинг: +111

      shikari_ > lysenkoff 18 января 2019, 22:49

      в духе Зенита

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > shikari_ 18 января 2019, 23:09

      В духе слухов про Зенит. Но совсем не в духе Зенита, политика которого строго следует государственной.

      -1
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      Рейтинг: +111

      shikari_ > Вомбат 18 января 2019, 23:19

      это ты про политику кражи и отмывке денег? тогда да, строго следует государственной.

      2
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 18 января 2019, 21:05

      Ххахахахахах, за игрока подмены 12 млн, он даже в старт проходит по праздникам, реальные л0хи с берегов Невы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Skull_Boy 18 января 2019, 22:00

      Они не лохи, они воры.

      0
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 18 января 2019, 20:54

      В донском клубе? Да даже если опечатка, то он уже и не донецкий.

      0
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      Рейтинг: +8833

      vladik12 > Леха из Твери 18 января 2019, 21:05

      Скоро станет московским.

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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > vladik12 18 января 2019, 23:10

      Это более реально, чем покупка Ракицкого.

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      Рейтинг: +8833

      vladik12 > Вомбат 18 января 2019, 23:12

      Увидим.

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