«Зенит» заплатит за украинца Ракицкого 12 миллионов

Ранее сообщалось, что защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий близок к трансферу в «Зенит». Издание Football.ua располагает информацией о стоимости готовящегося перехода.

Россияне заплатят за футболиста 12 миллионов евро. В донецком клубе прокомментировать ситуацию отказались.