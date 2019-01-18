«Зенит» заплатит за украинца Ракицкого 12 миллионов

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Ранее сообщалось, что защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий близок к трансферу в «Зенит». Издание Football.ua располагает информацией о стоимости готовящегося перехода.
Россияне заплатят за футболиста 12 миллионов евро. В донецком клубе прокомментировать ситуацию отказались.
- Ракицкий выступает за «Шахтер» с 2009 года.
- В составе донецкой команды хавбек по шесть раз выиграл чемпионат и Кубок Украины и трижды завоевал Суперкубок страны.
- Игроку 29 лет.