Изменения можно объяснить.

В России трансферное окно начнется только в конце января, но «Спартак» уже рвет рынок. Сначала клуб подписал 21-летнего левого защитника Айртона (Transfermarkt сообщает, что за 7 млн евро). Затем – расторг контракты с целым рядом важных игроков.

Александр Самедов. У Самедова по контракту со «Спартаком» оставалось полгода, но клуб расторг договор досрочно и выплатил ему сразу три зарплаты. По некоторым данным, это сумма от 750 тысяч до миллиона евро. Теперь Самедов будет играть за «Крылья Советов».

Роман Еременко. В первых числах года произошла целая цепочка непонятных событий. Первое – агент Марко Трабукки сказал, что Еременко останется в «Спартаке» и будет играть ключевую роль в клубе. Второе – футболист успешно прошел медосмотр. Третье – клуб отказался от него сразу после медосмотра. В этой истории «Спартак» выглядел не очень.

Ивелин Попов. В ноябре были слухи о том, что Попов либо уйдет в аренду, либо его продадут вообще. «Спартак» же просто расторг с Поповым контракт и отдал ему в качестве компенсации около 400 тысяч евро. Теперь у него есть несколько вариантов. Либо уехать в клуб из второго китайского дивизиона, где ему дают контракт на 4,6 миллионов евро в год. Либо согласиться на значительное понижение в зарплате и ехать к Бердыеву в «Рубин». Либо рассмотреть еще два предложения от клубов из РПЛ.

Марко Петкович. Он играл слишком мало и плохо, чтобы его уход был заметным.

Плюс еще два футболиста ушли в аренду.

Артем Тимофеев. Опорник провел на поле в этом сезоне всего 219 минут. «Крылья Советов» тоже взяли его до конца сезона.

Джано. Аренда полузащитника в Самару стала большой неожиданностью. Во-первых, потому что планировался полноценный трансфер. Во-вторых, Джано хотели видеть в «Витессе». Но в последний момент та сделка сорвалась из-за налогового законодательства Голландии.

Как Кононов формирует состав

Такая трансферная политика зимой несвойственна «Спартаку» даже в проблемное время. Последний раз массовое избавление от игроков случалось в сезоне-2015/16 при Аленичеве: Таски (аренда), Озбилиз, Коста (аренда), Широков, Мовсисян (аренда), Давыдов (аренда). Тогда клуб отказывался от ненужных кадров. Сейчас «Спартак» действует по такой же схеме.

С одной стороны, в условиях финансовой ограниченности (по некоторым слухам, «Спартак» потратит столько, сколько заработает на продажах) такая политика не очень правильна. Суммарная стоимость игроков, ушедших на правах свободных агентов, составляла 7,5 миллионов евро. Понятно, что в условиях, когда контракты заканчивались следующим летом, их нельзя было продать за такую сумму. Но хоть какие-то деньги за них «Спартак» вполне мог получить.

С другой стороны, осенью тренер намекнул, что «Спартак» будет играть в атакующий футбол. Сейчас же клуб избавился от тех, кто не подходит под план Кононова.

На их месте появляются молодые игроки, которые готовы подстраиваться. Смущает, что они – тоже бывшие спартаковцы. Команда уже вернула Аяза Гулиева, который провел весь 2018-й в «Ростове» (причем, «Спартак» вернул его за цену, в два раза большую, чем отдал: миллион евро против 500 тысяч). Теперь Кононов вроде бы хочет прервать аренду Бакаева в «Арсенале». Единственная проблема – по некоторым данным, в контракте Бакаева не предусмотрено досрочное возвращение в «Спартак», и до конца сезона он останется в Туле.

Гулиев – это неплохое усиление для центра поля. Он один из лидеров чемпионата России по количеству ударов из-за штрафной (35 за осень). Но даже с уходом Попова, Еременко и Джано шансов постоянно выходить в основе у него не очень много – Кононов доверяет Глушакову, место Зобнина в центре поля не обсуждается.

Айртон – потенциально основной игрок на левом фланге обороны. Он быстрый и цепкий. Кроме того, во «Флуминенсе» он был лидером по среднем пробегу за матч (около 7,6 километров за чистых 90 минут). Но Кононов вряд ли с ходу пожертвует Комбаровым. И этот трансфер, кстати, идеально подчеркивает роль «Ромашки» в системе Кононова.

Глушаков поругался с трибунами, но в раздевалке у него огромный авторитет. Ребров помогает молодым вратарям на тренировках. После ухода Петковича единственным конкурентом Ещенко на правом фланге обороны остался Рассказов. Комбаров по возрасту и возможностям проигрывает Айртону. Но Кононов сильно уважает защитника, чтобы просто убирать его из состава. Кроме того, тренер подчеркнул, что собирается строить игру на основе «Ромашки». А это значит: весной четверку Ребров-Комбаров-Ещенко-Глушаков мы будем часто видеть на поле, даже несмотря на сильных конкурентов.

Какие выводы

Во-первых, «Спартак» постепенно разрывает сотрудничество с теневыми агентами Трабукки (Еременко – его клиент) и Гурцкая.

Во-вторых, «Спартак» быстро перестраивает команду и выводит ее на оптимальный уровень. Кроме того, Кононов омолаживает команду и за счет трансферов молодых игроков плавно готовит ее к уходу членов «Ромашки» из-за возраста в ближайшие пару сезонов.

В ноябре Кононов заметил: команда не показывает и 20% от того, что он хочет видеть. Возможно, благодаря трансферной политике, основанной на избавлении от неликвидных персонажей, «Спартак» достигнет баланса и выйдет из игрового кризиса весной.

Материалы по теме:

Надежда-2019. Кононов починит «Спартак»

«Отослал Дзюбе свою фотографию с надписью «Я – сектант». Кто рассказывает вам про «Спартак»

Зобнин – образец русского футболиста на 2019-й