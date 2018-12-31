Надежда-2019. Кононов починит «Спартак»

Люди, в которых мы верим в новом году.

Утверждение Рианчо на должности главного тренера «Спартака» (пусть и временного) казалось пранком, который вышел из-под контроля. Каррера уходил из полуразрушенной команды: атмосфера в раздевалке никакая, игры не было, результаты отвратительные. Казалось бы: куда еще хуже?

Но Рианчо добил «Спартак». Он сделал мощный рывок в область, где нет еврокубков. Рианчо так и не настроил игру. Еще он позорился на поле и вне его. Выражаясь языком самого Рианчо: солнце для команды так и взошло.

Затяжка с выбором нового тренера и временное назначение Рианчо только подтвердило пофигизм руководителей «Спартака». Зато подписание Кононова было таким же мощным решением, как совместный трек Гуфа и Тимати. Тренера выдернули из «Арсенала», где у него вроде бы все получалось, и приставили к команде, внутри которой полыхал ядерный гриб.

Кононов вылетел вместе со «Спартаком» из Лиги Европы, зато немного поднялся в таблице РПЛ. Он уже исправил массу ошибок в игре команде. И, хочется верить, в 2019-м у него получится зажечь с ней по-настоящему. На это есть несколько причин.

Во-первых, «Спартак» – та команда, в которой руководство выбирает игроков для тренера, а не наоборот. В октябре были слухи, что Кононов доволен Романом Еременко и планирует сохранить его минимум до конца сезона. Через пару месяцев спортивные медиа порвались от очередного инсайда: «Спартак» не продлит контракт с полузащитником.

В условиях, когда тренер получает футболистов исходя из интересов директоров или теневых агентов (вроде Трабукки и Гурцкая), Кононову нужно будет проделать массу работы, чтобы адаптироваться.

Во-вторых, Кононов делает все, чтобы привыкнуть к «Спартаку». Сначала он сходил к Романцеву и получил от него полную поддержку. Чуть позже вернул «Ромашку» в основу. Болельщики не очень любят Реброва и Ещенко, плюс большая часть ненавидит Глушакова. Зато в раздевалке у этих футболистов большой авторитет. Этим ходом Кононов как бы наладил атмосферу и взаимопонимание в команде.

В-третьих, при Кононове «Спартак» начал играть значительно лучше. Каррера мочил Премьер-лигу, замотивировав игроков, зато проигрывал в тактическом плане. Рианчо не знал, что делать со «Спартаком», поэтому предсказуемо облажался.

Кононов не придумал велосипед: он просто исправлял те ошибки, которые особо сильно бросались в глаза. Первая – начал играть в двух форвардов. Итог – зажегся Зе Луиш. Вторая – стал чаще использовать Ханни. Пусть он пока не особо отличился при Кононове. Зато уже видно: Каррера зря не доверял ему.

twit text — Ilya Egorov (@ilegorov) 25 ноября 2018 г.

Кононов отвлекся от традиционной 4+3+3 и теперь экспериментирует. Периодически «Спартак» играет даже в 5 защитников, иногда пользуется расстановкой 4+3+2+1 – но это зависит от ситуации. Такой гибкой ротации не было со времен Якина. Но швейцарец пользовался ею от безысходности. Кононов же целенаправленно меняет схему.

Но есть и минусы. «Спартак» все так же теряется при атаках через правый фланг – пламенный привет Ещенко. У команды все еще проблема в центре поля – в этом есть вина Глушакова, который не в самой хорошей форме. У «Спартака» есть небольшая проблема с вратарем – Ребров пропускает примерно каждый третий удар, летящий в створ. Вообще-то есть еще Максименко и поправляется Селихов. Но на одной из последних пресс-конференций осенней части Кононов отметил: для того, чтобы правильно закончить этот период сезона, нужно ставить опытного вратаря в рамку.

Кононов не прислушивается к мнению болельщиков, хором гнобящих Глушакова. Он не обращает внимание на косяки Ещенко, Глушакова и Комбарова. Он ориентируется по ситуации и отталкивается исключительно от собственного мнения. Для него зимние сборы – это огромный плюс. Так Кононов сможет получше узнать команду и подлатать точечными трансферами проблемные места в схеме.

text text text Публикация от text (@fcsm_official) 31 Дек 2018 в 11:36 PST

Кононов не юлит, не заигрывает с журналистами. Если ему не нравится футбол «Спартака», он так и говорит после матчей. «Пока что мы демонстрируем процентов 20 от того, что мне хотелось бы видеть», – такая фраза была брошена на пресс-конференции после игры с «Локо» (в которой, кстати, «Спартак» победил – 2:1).

В-четвертых, хочется, чтобы «Спартак» был таким же сильным, как и в чемпионский сезон. Шестнадцать бестрофейных лет превратили команду, истории про стеночки и забегания в трафарет для шуток. Каррера размазал стереотип про вечных неудачников и вернул нам ощущение сильного «Спартака».

Хочется верить, что при Кононове «Спартак» таким и останется. В последнее время у клуба было несколько тренеров: непонятный Якин, беспомощный Аленичев, сильный мотиватор Каррера, безумный Рианчо. Сейчас же появился стильный менеджер с 23-летним аналитиком в штабе и кучей идей, как исправить игру команды.

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