Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

    Надежда-2019. Кононов починит «Спартак»


    4
    Голосов: 5
    Сегодня, 12:24
    Люди, в которых мы верим в новом году.

    Утверждение Рианчо на должности главного тренера «Спартака» (пусть и временного) казалось пранком, который вышел из-под контроля. Каррера уходил из полуразрушенной команды: атмосфера в раздевалке никакая, игры не было, результаты отвратительные. Казалось бы: куда еще хуже?

    Но Рианчо добил «Спартак». Он сделал мощный рывок в область, где нет еврокубков. Рианчо так и не настроил игру. Еще он позорился на поле и вне его. Выражаясь языком самого Рианчо: солнце для команды так и взошло.

    Затяжка с выбором нового тренера и временное назначение Рианчо только подтвердило пофигизм руководителей «Спартака». Зато подписание Кононова было таким же мощным решением, как совместный трек Гуфа и Тимати. Тренера выдернули из «Арсенала», где у него вроде бы все получалось, и приставили к команде, внутри которой полыхал ядерный гриб.

    Кононов вылетел вместе со «Спартаком» из Лиги Европы, зато немного поднялся в таблице РПЛ. Он уже исправил массу ошибок в игре команде. И, хочется верить, в 2019-м у него получится зажечь с ней по-настоящему. На это есть несколько причин.

    Во-первых, «Спартак» – та команда, в которой руководство выбирает игроков для тренера, а не наоборот. В октябре были слухи, что Кононов доволен Романом Еременко и планирует сохранить его минимум до конца сезона. Через пару месяцев спортивные медиа порвались от очередного инсайда: «Спартак» не продлит контракт с полузащитником.

    В условиях, когда тренер получает футболистов исходя из интересов директоров или теневых агентов (вроде Трабукки и Гурцкая), Кононову нужно будет проделать массу работы, чтобы адаптироваться.

    Во-вторых, Кононов делает все, чтобы привыкнуть к «Спартаку». Сначала он сходил к Романцеву и получил от него полную поддержку. Чуть позже вернул «Ромашку» в основу. Болельщики не очень любят Реброва и Ещенко, плюс большая часть ненавидит Глушакова. Зато в раздевалке у этих футболистов большой авторитет. Этим ходом Кононов как бы наладил атмосферу и взаимопонимание в команде.

    В-третьих, при Кононове «Спартак» начал играть значительно лучше. Каррера мочил Премьер-лигу, замотивировав игроков, зато проигрывал в тактическом плане. Рианчо не знал, что делать со «Спартаком», поэтому предсказуемо облажался.

    Кононов не придумал велосипед: он просто исправлял те ошибки, которые особо сильно бросались в глаза. Первая – начал играть в двух форвардов. Итог – зажегся Зе Луиш. Вторая – стал чаще использовать Ханни. Пусть он пока не особо отличился при Кононове. Зато уже видно: Каррера зря не доверял ему.

    Кононов отвлекся от традиционной 4+3+3 и теперь экспериментирует. Периодически «Спартак» играет даже в 5 защитников, иногда пользуется расстановкой 4+3+2+1 – но это зависит от ситуации. Такой гибкой ротации не было со времен Якина. Но швейцарец пользовался ею от безысходности. Кононов же целенаправленно меняет схему.

    Но есть и минусы. «Спартак» все так же теряется при атаках через правый фланг – пламенный привет Ещенко. У команды все еще проблема в центре поля – в этом есть вина Глушакова, который не в самой хорошей форме. У «Спартака» есть небольшая проблема с вратарем – Ребров пропускает примерно каждый третий удар, летящий в створ. Вообще-то есть еще Максименко и поправляется Селихов. Но на одной из последних пресс-конференций осенней части Кононов отметил: для того, чтобы правильно закончить этот период сезона, нужно ставить опытного вратаря в рамку.

    Кононов не прислушивается к мнению болельщиков, хором гнобящих Глушакова. Он не обращает внимание на косяки Ещенко, Глушакова и Комбарова. Он ориентируется по ситуации и отталкивается исключительно от собственного мнения. Для него зимние сборы – это огромный плюс. Так Кононов сможет получше узнать команду и подлатать точечными трансферами проблемные места в схеме.

    text

    Публикация от text (@fcsm_official)

    Кононов не юлит, не заигрывает с журналистами. Если ему не нравится футбол «Спартака», он так и говорит после матчей. «Пока что мы демонстрируем процентов 20 от того, что мне хотелось бы видеть», – такая фраза была брошена на пресс-конференции после игры с «Локо» (в которой, кстати, «Спартак» победил – 2:1).

    В-четвертых, хочется, чтобы «Спартак» был таким же сильным, как и в чемпионский сезон. Шестнадцать бестрофейных лет превратили команду, истории про стеночки и забегания в трафарет для шуток. Каррера размазал стереотип про вечных неудачников и вернул нам ощущение сильного «Спартака».

    Хочется верить, что при Кононове «Спартак» таким и останется. В последнее время у клуба было несколько тренеров: непонятный Якин, беспомощный Аленичев, сильный мотиватор Каррера, безумный Рианчо. Сейчас же появился стильный менеджер с 23-летним аналитиком в штабе и кучей идей, как исправить игру команды.

    Материалы по теме:

    Что ждет Кононова в «Спартаке»?

    Первый матч «Спартака» с новым тренером: неплохо, но есть проблемы

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко, ФК «Спартак»
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +334

      JTherry 28 минут назад

      всем болельщикам "хочется, чтобы Спартак был таким же сильным, как в чемпионский сезон"... даже болельщикам цска и зенита)))) ибо слабый Спартак - это пустые трибуны стадионов...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2611

      Владислав Vlad 40 минут назад

      Каррера начинал лечить Спартак, избавляясь от вируса.
      Рианчо вновь заразил Спартак.
      Кононов пытается договориться с вирусом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +989

      МЯСО87 44 минуты назад

      Ромашку на выход, менеджмент на выход, и не мешать тренеру! Если этого не будет, то шансов ноль... удачи тренер!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44834

      zigbert 1 час назад

      Хочется верить что Кононов починит Спартак ,но нерешенных проблем в команде достаточно.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4244

      derrik2000 > zigbert 34 минуты назад

      Прописные истины глаголишь. Хотя, возможно, что всё очень усложнено ЖУРНАЛЮГАМИ и фантиками, чем есть на самом деле. Кононов за предсезонку разберётся, что и как в команде. Атмосфера внутрикомандная, как видел по старанию в играх под руководством Кононова, уже улучшилась.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4740

      ufos73 1 час назад

      Не Кононов сразу сделал ставку на старперов, тупиковый путь развития. Этот сезон закончит, а в следующим давай досвидания, и вместо его фотки стадион )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -2637

      gosproektikabinet 1 час назад

      писаки очнулись после нового года и опять взялись за своё

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28227

      Полная Канистра > gosproektikabinet 1 час назад

      у тебя как была ШИЗА так и осталась видно не лечится

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Мудакам 2 часа назад

      будет счастье

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28227

      Полная Канистра 2 часа назад

      верю что у Кононова всё получится главное приструнить всех зарвавших в команде

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106802
    #2
    Chernyi Lis
    78587
    #3
    Zenit-84
    76946
    #4
    Андрей Ермошин
    69240
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru