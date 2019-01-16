Товарищеский матч. «Спартак» забил пять голов узбекскому «Локомотиву». За москвичей отличились Миронов и Глушенков

«Спартак» одержал крупную победу над «Локомотивом» из Ташкента в товарищеской игре на первом зимнем сборе в ОАЭ.

Москвичи отправили в ворота узбекской команды пять голов. Два из них забили защитник «Спартака-2» Леонид Миронов и полузащитник Максим Глушенков, перешедший в московский клуб из «Чертаново» в ноябре 2018 года.

Товарищеский матч

Спартак (Россия) – Локомотив (Узбекистан) – 5:2 (3:2)

Голы: 1:0 – Ташаев, 7; 1:1 – Искандер, 9; 1:2 – Абдухоликов, 13; 2:2 – Миронов, 19 (с пенальти); 3:2 – Адриано, 33; 4:2 – Мельгарехо, 52; 5:2 – Глушенков, 82.