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    Товарищеский матч. «Спартак» забил пять голов узбекскому «Локомотиву». За москвичей отличились Миронов и Глушенков

    «Спартак» одержал крупную победу над «Локомотивом» из Ташкента в товарищеской игре на первом зимнем сборе в ОАЭ.

    Москвичи отправили в ворота узбекской команды пять голов. Два из них забили защитник «Спартака-2» Леонид Миронов и полузащитник Максим Глушенков, перешедший в московский клуб из «Чертаново» в ноябре 2018 года.

    Товарищеский матч

    Спартак (Россия) – Локомотив (Узбекистан) – 5:2 (3:2)

    Голы: 1:0 – Ташаев, 7; 1:1 – Искандер, 9; 1:2 – Абдухоликов, 13; 2:2 – Миронов, 19 (с пенальти); 3:2 – Адриано, 33; 4:2 – Мельгарехо, 52; 5:2 – Глушенков, 82.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2019 15:58
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 16 января 2019, 22:52

      Узбеки....н-да

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 16 января 2019, 21:46

      Звучит обнадёживающе, хотя соперник и не фонтан.
      Главное начало положено, а что будет дальше, увидим...

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      Рейтинг: +379

      o33uk > vka1970 16 января 2019, 22:19

      Обожаю межсезонье Спартака и такие бодрые коменты после побед над узбеками, малайцами, сборной Тамбовской области, это всегда приятно.

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > o33uk 17 января 2019, 09:44

      Где ты там бодрость увидел ?
      Всегда удивлялся как в Динамо такие тупари появляются.Знаком со многими болелами лично.Часто вместе отдыхаем.Откровенных идиотов точно не встречал.Но не зря говорят про одну овцу.Неспроста.

      2
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      Рейтинг: +379

      o33uk > vka1970 17 января 2019, 13:26

      ))) С кем ты лавке боярышник синячишь мне вообще до фонаря. Судя по нику тебе 50 скоро, а написал текст на уровне 5 класса, ПРИДУРОК.)))))
      Иди опохмелились болела мля.

      -2
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > o33uk 17 января 2019, 16:36

      Заметь, про бояру я словом не обмолвился, но тебя по ходу тянет к себе подобному.
      Хотя кули с нищеброда взять ..........Другого он не знает.

      1
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      Рейтинг: +379

      o33uk > vka1970 18 января 2019, 09:53

      Я тебя даже переоценил на 5 класс не тянешь.
      Как в детском саду кто так обзывается тот сам называется.
      С чего ты взял я нищеброд? ))))
      Я вообще сразу понял что ты отмороженный наглухо предпенсионер удачи тебе не опоздай на электрофорез и валидола накапать. ПРИДУРОК)))

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > o33uk 18 января 2019, 10:54

      Предполагал, что дорогу на куй сам знаешь, но ошибся.
      Ты там давно и крепко уже сидишь.
      Ариведерче каличный.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 января 2019, 20:51

      неплохо в чайхане посидели

      3
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 16 января 2019, 18:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Наверное попросили московских гастеров сыграть за Локомотив, чтоб не опозориться)))

      -6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 января 2019, 18:20

      Пусть не такой грозный соперник ,но все же крупная победа. Молодежь не подвела. Молодцы!

      5
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      Рейтинг: +379

      o33uk > zigbert 16 января 2019, 22:22

      К сожалению молодёжь попу рвёт старается, а играть будет Айртон или те кого вам ещё привезёт Федун.

      0
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      ...
      Рейтинг: +54

      fil 517 > o33uk 16 января 2019, 22:34

      Ну, Айртон тоже не старик. Понятно, что он не наш воспитаник, но в плане омоложения всё в порядке.

      -1
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      Рейтинг: +379

      o33uk > fil 517 16 января 2019, 23:38

      Вот я об этом и хотел сказать. Привезут ещё пару Айртонов, Ломовицкий и тд. повторит судьбу Ананидзе, Торбинского да в общем список бесконечный.
      Я это написал не с целью *********, просто констатация факта.

      0
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      Рейтинг: +54

      fil 517 > o33uk 17 января 2019, 08:23

      Так ведь с тренера сначала спросят за текущий результат, а только потом (в 10-ю очередь) за воспитание перспективной молодёжи. А текущий результат пока под большим вопросом, поэтому ищут того, кто спасёт сейчас. И так продолжается уже давно.

      2
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      Рейтинг: +379

      o33uk > fil 517 17 января 2019, 13:29

      100% согласен в этом для то как раз и проблема всех молодых игроков.

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 16 января 2019, 17:30

      красавцы

      4
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 16 января 2019, 17:16

      Попали бы них в квалификации, слили бы по итогам двух матчей))

      -1
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      Рейтинг: +1168

      Argon 16 января 2019, 16:59

      Узбекский Локомотив звучит впечатляюще!

      2
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      Рейтинг: +20837

      derrik2000 16 января 2019, 16:55

      Начал смотреть уже, когда было 3-2. Неплохо, очень неплохо комбинировали, старались играть в романцевский футбол. Что-то уже хорошо получалось. Молодёжь порадовала. Наша молодёжь. Аертон, как мне показалось, пока ещё не очень адаптировался, но, в целом, тоже неплохо.

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      Рейтинг: +10

      Bek9216 16 января 2019, 16:47

      Tebe Tak radosno a ti znaesh osnova Lokomativa Sha igraet za natsanalnuyu na Asian cup 2019?

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