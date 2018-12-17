Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе

    «Спартак» купил молодого бразильца. Он похож на Пепе, но только внешне


    4.8
    Голосов: 4
    17.12.2018 19:50
    Скоростной, выносливый, но есть и недостатки.

    Кто он такой

    Айртон Лукас родился 21 год назад в городке Карнауба-дус-Дантас, где проживают всего семь тысяч человек. Место очень живописное, от моря недалеко, но пробиться в люди там непросто. Другое дело Натал, расположенный в 200 км, это почти миллионник, и там можно было заняться футболом сразу в нескольких клубах. Айртон выбрал АБС, а в октябре 2014-го перебрался в академию «Флуминенсе». Через год дебютировал за «Флу», пару раз съездил в аренду, а в сезоне-2018 закрепился в основном составе знаменитого клуба.

    Время в арендах футболист вспоминает с благодарностью: «Могу сказать, что вернулся после них совсем другим футболистом». Он очень хотел что-нибудь выиграть с «Флуминенсе» перед отъездом в Европу. Его агентом является Карлос Лейте, чьи самые известные клиенты – Талиска и Ренато Аугусто.

    Как он играет

    Айртон – левый защитник, но иногда выходил играть латераля в схеме 3-4-1-2, которую нередко использует «Флуминенсе». Портал WhoScored так характеризует футболиста: сильные стороны – дриблинг и отработка в защите, слабые – контроль мяча, верховые дуэли (и это при росте 180 см), концентрация, особенности – любит играть в короткий пас, обводить и бить по воротам.

    «Флу» в этом сезоне мало радовал фанатов – чаще него проигрывали только четыре команды в чемпионате Бразилии, сам он приземлился на 12 месте с разницей мячей аж «минус 14». Айртон входит в пятерку лучших игроков клуба. По оценкам WhoScored Айртон занимает шестое место в чемпионате среди левых защитников, сыгравших не менее 25 матчей за сезон. При этом он единственный защитник в десятке лучших дриблеров чемпионата – шестое место с показателем 2,6 обводки за игру. Кроме того, на нем довольно часто фолят (2,1 за игру).

    Айртон внешне похож на молодого Пепе, но жесткостью и грубостью не славится – всего четыре желтые карточки за сезон, 1,1 фола за игру. Отчасти это еще и потому, что он не всегда успевает за своим оппонентом, заигрывается в атаке.

    Хотя если заигрывается вот так, то это только в плюс:

    Но может и пропустить соперника вот так:

    Еще несколько впечатлений коротко:

    • Хорошо читает игру, не боится вступать в отбор
    • Вынослив, все в порядке со скоростью
    • Не паникует, но теряет концентрацию
    • На широких пространствах ему удобно, с плотной игрой (здравствуй, РПЛ) справляется с трудом
    • Тактические навыки требуют улучшения

    А вот, что думает один из главных специалистов в России по бразильскому футболу – Александр Спивак:

    Что насчет сборной

    У него есть несколько матчей в молодежке (U-20), он ездил с командой на турнир в Сувоне в мае 2016-го. Тогда бразильцы сыграли вничью с Южной Кореей и Японией, а также обыграли Францию. Айртон выступал в одной команде с Эдером (будущим защитником «Порту», который играл против «Локомотива» в ЛЧ), Алланом (который принадлежит «Ливерпулю»), Лео Жабой (экс-футболистом «Ахмата») и Лукасом Пакетой (одним из главных талантов Бразилии на данный момент).

    Кроме того, Айртон привлекался Тите для тренировок в основной команде перед квалификационными матчами к ЧМ-2018 против Боливии и Венесуэлы.

    Какова цена вопроса

    На сайте Transfermarkt футболист оценен всего в полтора миллиона евро. Бразильские СМИ сообщают, что Айртона купят за семь миллионов. Вроде как существует интерес со стороны «Спортинга», который не планирует тратить больше четырех миллионов.

    Интересно, что летом возможностью покупки бразильца интересовался «Зенит», но клуб больше надеялся на трансфер Лаксальта, а насчет Айртона, судя по всему, усомнился в быстрой адаптации бразильца. Возникнут ли какие-то проблемы с ней у игрока в «Спартаке» – вопрос. Наличие Фернандо и Луиса Адриано никак не помогло заиграть Педро Роше.

    Какой он в жизни

    Об Айртоне известно мало, но в современном мире примерное представление о человеке можно получить по его профилю в инстаграме. Как попал в «Флу», так его и завел, но за четыре года записей не так уж много. Из тех что есть, никаких ночных клубов и тусовок – только футбол и любимая девушка.

    Что касается татуировки, так Айртон хотел запечатлеть на своей шее поцелуй мамы, но что-то пошло не так. «Они должны были быть меньше, таких больших губ не существует. Но сводить я ее не хочу. Моя мама гордится этим тату», – рассказывал бразилец.

    text

    text

    Публикация от text (@ayrton97_)

    text

    Публикация от text (@ayrton97_)

    text

    text

    Публикация от text (@ayrton97_)

    text

    text

    Публикация от text (@ayrton97_)

    Кажется, адаптироваться в новой незнакомой стране Айртону будет чуть полегче.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.8 Голосов: 4
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +38

      sajra 3 часа назад

      если так играет как на видео тогда супер, комбарова надо к брату отправлять в тулу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1229

      15112007 4 часа назад

      Прикольный, вроде перспективный. Надеюсь, неплохо заиграет в Спартаке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      Fan Loko mik 5 часов назад

      Ему бы нападающим играть, а не защитником. Тем более, что если верить бомбардиру, он заигрывается и не всегда успевает вернуться домой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      чемпион мира1 7 часов назад

      Пусть попробует в России.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +450

      franck_ribery 8 часов назад

      может теперь мы увидим нормального ЛЗ вместо тупых навесов Комборова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9562

      Спартак10000 9 часов назад

      +++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Доремидонт 13 часов назад

      Надо же, заявленная стоимость 1.5 млн., а берут за 7 !!! Ладно бы за 2-3, но за семь?! Это что такое, куда смотрит г-н Хведун?! Хоть и не мои деньги, но всё же. Очень странно выглядят такие сделки. А каков он как левый защ. ?! Тут конечно будет видно лишь в деле, да и то весной.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2534

      Владислав Vlad 14 часов назад

      Ну, если Денис Г. разрешит Конону выпустить этого паренька вместо своего кореша Кочергина, то может и заиграет.)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2786

      violator20 14 часов назад

      Смысла сейчас рассуждать что из этого получится нет, будем посмотреть. То, что Измайлов здесь хорошо поимел, к гадалке не ходи. Но по большому счету наплевать на это, в конце концов это деньги Федуна, а не наши. Лишь бы этот трансфер принес пользу Спартаку, не как трансфер с Рошей. Добро пожаловать в Спартак!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +438

      ruded 15 часов назад

      словно кто-то сел ему на шею не в те дни..

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104614
    #2
    Zenit-84
    76110
    #3
    Андрей Ермошин
    66989
    #4
    Chernyi Lis
    64813
    #5
    DeMoN-FCMU
    62766
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru