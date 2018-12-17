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  • «Спартак» купил молодого бразильца. Он похож на Пепе, но только внешне

«Спартак» купил молодого бразильца. Он похож на Пепе, но только внешне

Кто он такой

Айртон Лукас родился 21 год назад в городке Карнауба-дус-Дантас, где проживают всего семь тысяч человек. Место очень живописное, от моря недалеко, но пробиться в люди там непросто. Другое дело Натал, расположенный в 200 км, это почти миллионник, и там можно было заняться футболом сразу в нескольких клубах. Айртон выбрал АБС, а в октябре 2014-го перебрался в академию «Флуминенсе». Через год дебютировал за «Флу», пару раз съездил в аренду, а в сезоне-2018 закрепился в основном составе знаменитого клуба.

Время в арендах футболист вспоминает с благодарностью: «Могу сказать, что вернулся после них совсем другим футболистом». Он очень хотел что-нибудь выиграть с «Флуминенсе» перед отъездом в Европу. Его агентом является Карлос Лейте, чьи самые известные клиенты – Талиска и Ренато Аугусто.

Как он играет

Айртон – левый защитник, но иногда выходил играть латераля в схеме 3-4-1-2, которую нередко использует «Флуминенсе». Портал WhoScored так характеризует футболиста: сильные стороны – дриблинг и отработка в защите, слабые – контроль мяча, верховые дуэли (и это при росте 180 см), концентрация, особенности – любит играть в короткий пас, обводить и бить по воротам.

«Флу» в этом сезоне мало радовал фанатов – чаще него проигрывали только четыре команды в чемпионате Бразилии, сам он приземлился на 12 месте с разницей мячей аж «минус 14». Айртон входит в пятерку лучших игроков клуба. По оценкам WhoScored Айртон занимает шестое место в чемпионате среди левых защитников, сыгравших не менее 25 матчей за сезон. При этом он единственный защитник в десятке лучших дриблеров чемпионата – шестое место с показателем 2,6 обводки за игру. Кроме того, на нем довольно часто фолят (2,1 за игру).

Айртон внешне похож на молодого Пепе, но жесткостью и грубостью не славится – всего четыре желтые карточки за сезон, 1,1 фола за игру. Отчасти это еще и потому, что он не всегда успевает за своим оппонентом, заигрывается в атаке.

Хотя если заигрывается вот так, то это только в плюс:

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Но может и пропустить соперника вот так:

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Еще несколько впечатлений коротко:

  • Хорошо читает игру, не боится вступать в отбор
  • Вынослив, все в порядке со скоростью
  • Не паникует, но теряет концентрацию
  • На широких пространствах ему удобно, с плотной игрой (здравствуй, РПЛ) справляется с трудом
  • Тактические навыки требуют улучшения

А вот, что думает один из главных специалистов в России по бразильскому футболу – Александр Спивак:

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Что насчет сборной

У него есть несколько матчей в молодежке (U-20), он ездил с командой на турнир в Сувоне в мае 2016-го. Тогда бразильцы сыграли вничью с Южной Кореей и Японией, а также обыграли Францию. Айртон выступал в одной команде с Эдером (будущим защитником «Порту», который играл против «Локомотива» в ЛЧ), Алланом (который принадлежит «Ливерпулю»), Лео Жабой (экс-футболистом «Ахмата») и Лукасом Пакетой (одним из главных талантов Бразилии на данный момент).

Кроме того, Айртон привлекался Тите для тренировок в основной команде перед квалификационными матчами к ЧМ-2018 против Боливии и Венесуэлы.

Какова цена вопроса

На сайте Transfermarkt футболист оценен всего в полтора миллиона евро. Бразильские СМИ сообщают, что Айртона купят за семь миллионов. Вроде как существует интерес со стороны «Спортинга», который не планирует тратить больше четырех миллионов.

Интересно, что летом возможностью покупки бразильца интересовался «Зенит», но клуб больше надеялся на трансфер Лаксальта, а насчет Айртона, судя по всему, усомнился в быстрой адаптации бразильца. Возникнут ли какие-то проблемы с ней у игрока в «Спартаке» – вопрос. Наличие Фернандо и Луиса Адриано никак не помогло заиграть Педро Роше.

Какой он в жизни

Об Айртоне известно мало, но в современном мире примерное представление о человеке можно получить по его профилю в инстаграме. Как попал в «Флу», так его и завел, но за четыре года записей не так уж много. Из тех что есть, никаких ночных клубов и тусовок – только футбол и любимая девушка.

Что касается татуировки, так Айртон хотел запечатлеть на своей шее поцелуй мамы, но что-то пошло не так. «Они должны были быть меньше, таких больших губ не существует. Но сводить я ее не хочу. Моя мама гордится этим тату», – рассказывал бразилец.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кажется, адаптироваться в новой незнакомой стране Айртону будет чуть полегче.

Россия Флуминенсе Спартак Айртон
Комментарии (31)
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Боцман59rus
1545053644
Ждем Жиго, мастерство парень продемонстрировал, надеюсь выйдет на прежний уровень, но в целом с трансферами у Спартака полная з...ца, видимо занимаются распилом денег, задачи качественно усилить клуб не стоит в принципе.))))
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ufos73
1545053665
Нет зациклиности на навесах и уже хорошо! ))
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Рубинище
1545054340
Место Комбарова наверно, норм усиление..Глушака ещё поменять и норм..
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foreverorthodox
1545055169
Скорость для защитника у него конечно феноменальная
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cska-62
1545066497
Удачи, парень! Но РПЛ в обороне не тот проходной двор, что на видео, да и во всей Южной Америке. Молодость, скорость, выносливость - это, конечно, хорошо, но тут другой футбол.
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vitvik
1545068224
Дай Бог заиграет, а не будет сидеть на скамейке и плакать по ночам от тоски по родине.
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батог
1545069158
Наконец то скоростных начинаем набирать! С "автобусами" придется по воевать! Но с ними мало у кого что то получается! Вот мадам бы не замерзла в России! Он то похоже парень терпеливый! Дай Бог ему удачи в Спартаке!!!
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violator20
1545082206
Смысла сейчас рассуждать что из этого получится нет, будем посмотреть. То, что Измайлов здесь хорошо поимел, к гадалке не ходи. Но по большому счету наплевать на это, в конце концов это деньги Федуна, а не наши. Лишь бы этот трансфер принес пользу Спартаку, не как трансфер с Рошей. Добро пожаловать в Спартак!
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Владислав Vlad
1545085066
Ну, если Денис Г. разрешит Конону выпустить этого паренька вместо своего кореша Кочергина, то может и заиграет.)
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Доремидонт
1545085157
Надо же, заявленная стоимость 1.5 млн., а берут за 7 !!! Ладно бы за 2-3, но за семь?! Это что такое, куда смотрит г-н Хведун?! Хоть и не мои деньги, но всё же. Очень странно выглядят такие сделки. А каков он как левый защ. ?! Тут конечно будет видно лишь в деле, да и то весной.
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