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    На стадионе «Зенита» сыграли в хоккей. Посмотрите на эту красоту


    3.7
    Голосов: 7
    16.12.2018 16:55
    Есть новый рекорд посещаемости!

    UPD: Во время хоккейного матча на «Газпром Арене» были 71381 зритель. Это рекордное число зрителей на хоккейном матче с участием российской сборной.

    На матч «Зенита» и «Спартака» в начале этого сезона пришли 61467 болельщиков. Встреча с «Краснодаром» собрала на стадионе «Санкт-Петербург» 52576 фанатов. На матче России и Египта во время ЧМ-2018 установили местный рекорд в 64468 человек. Игры «Зенита» ожидаемо посещают много зрителей, но во время зимнего перерыва в чемпионате им можно пойти только на хоккей.

    «Газпром Арена» поменяла профиль и на два матча превратилась в главную хоккейную площадку страны. Для этого завезли лед и возвели временные трибуны вокруг коробки на 7-9 тысяч зрителей. Сегодня здесь играют сборные России и Финляндии, а 22 декабря встретятся СКА и ЦСКА. Даже на матч КХЛ продано уже около 50 тысяч билетов, а встреча сборных ожидаемо пошла на рекорд.

    Самый посещаемый матч в истории сборной России состоялся еще во времена СССР. В 1957 году на чемпионате мира игру СССР и Швеции смотрели 55 тысяч человек. Россию и Финляндию привезли в Санкт-Петербург в рамках Кубка Первого канала. Еще за несколько дней до матча сообщалось про 60 тысяч проданных билетов. Максимальную вместимость во время хоккея прокачали до 68 тысяч, но за весь день матча посещаемость арены увеличили до 80 тысяч из-за концертного выступления группы «Мумий Тролль».

    Зрителей привлекали этапом хоккейного Евротура, где участвуют россияне, финны, Швеция и Чехия. Выбор именно этой встречи получился забавным, потому что у матча появилось турнирное значение. Расклад перед последней игрой был таков, что победа в очной встрече позволяла финнам обойти Россию в таблице и взять Кубок. На хоккей звали даже футболисты «Зенита».

    Обычно матчи Евротура не вызывают никакого интереса: сборные привозят смешанные составы из клубов КХЛ и проверяют новичков, а болельщики просто отдыхают от бесконечно длинного клубного сезона. Из-за этого у турнира низкие телерейтинги и слабая популярность. Даже проходящий каждый год чемпионат мира ценится намного больше, потому что туда хотя бы зовут ребят из НХЛ. Хоккейная классика – повод обратить хоть какое-то внимание на подобные матчи сборных. Футбольный стадион не должен смущать хотя бы из-за комфорта и шоу. Например, на арене без проблем закрыли крышу, хотя номинально матч позиционировался игрой на открытом воздухе.

    Игру России и Финляндии посвятили памяти Анатолия Тарасова.

    Некоторые болельщики пришли на игру с программками от матчей «Зенита».

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    Публикация от text (@korsh75)

    Атмосфера отличная.

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    Публикация от text (@vlavlavladislava)

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    Публикация от text (@zuzu_nika)

    text

    Публикация от text (@danilinakatrinka)

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    Публикация от text (@annushka_sergeevna28)

    text

    Публикация от text (@irina_liv_spb)

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: инстаграм
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 7
    Комментарии15
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      Рейтинг: +209

      Sergei26 17 декабря, 12:00

      Круто

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +822

      СОКОЛ САРАТОВ 17 декабря, 08:58

      5 результат в мире

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3368

      GoldPlayFIFARus9 17 декабря, 00:16

      71381 зрителей на стадионе Зенита в Петербурге, на хоккейном матче.
      4-й результат по посещаемости в мире, и 2-й в Европе.
      Свозили автобусами бабушек из деревень? :))) или как там надо говорить?

      5
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      ...
      Рейтинг: +16734

      vick-north-west > GoldPlayFIFARus9 17 декабря, 00:28

      Россия - нефутбольная страна надо говорить

      4
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      Рейтинг: +13

      semm 16 декабря, 23:37

      Рекорды должны быть совсем не такие, точно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Vader22 16 декабря, 20:24

      Они еще бы в пинг-понг сыграли

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      амани 16 декабря, 20:01

      народу зрелище.......отлично.......кушаем...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1976

      Спартач80 16 декабря, 19:43

      Хорошая задумка.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +424

      Леха из Твери 16 декабря, 19:15

      Питер круче Москвы во всем...кроме населения.

      -1
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      Рейтинг: +1611

      shurik45 > Леха из Твери 16 декабря, 19:22

      Климат в Питере хуже ,чем в Москве. Да и в целом по стране,к сожалению.

      0
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      Рейтинг: +937

      TUMS 16 декабря, 19:14

      Шайбу наверное вообще не видно. Только что атмосфера, так она и на любом матче в Санкт-Петербурге на высшем уровне.

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      Milaninho 16 декабря, 18:53

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