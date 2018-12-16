На стадионе «Зенита» сыграли в хоккей. Посмотрите на эту красоту

UPD: Во время хоккейного матча на «Газпром Арене» были 71381 зритель. Это рекордное число зрителей на хоккейном матче с участием российской сборной.

На матч «Зенита» и «Спартака» в начале этого сезона пришли 61467 болельщиков. Встреча с «Краснодаром» собрала на стадионе «Санкт-Петербург» 52576 фанатов. На матче России и Египта во время ЧМ-2018 установили местный рекорд в 64468 человек. Игры «Зенита» ожидаемо посещают много зрителей, но во время зимнего перерыва в чемпионате им можно пойти только на хоккей.

«Газпром Арена» поменяла профиль и на два матча превратилась в главную хоккейную площадку страны. Для этого завезли лед и возвели временные трибуны вокруг коробки на 7-9 тысяч зрителей. Сегодня здесь играют сборные России и Финляндии, а 22 декабря встретятся СКА и ЦСКА. Даже на матч КХЛ продано уже около 50 тысяч билетов, а встреча сборных ожидаемо пошла на рекорд.

Самый посещаемый матч в истории сборной России состоялся еще во времена СССР. В 1957 году на чемпионате мира игру СССР и Швеции смотрели 55 тысяч человек. Россию и Финляндию привезли в Санкт-Петербург в рамках Кубка Первого канала. Еще за несколько дней до матча сообщалось про 60 тысяч проданных билетов. Максимальную вместимость во время хоккея прокачали до 68 тысяч, но за весь день матча посещаемость арены увеличили до 80 тысяч из-за концертного выступления группы «Мумий Тролль».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Зрителей привлекали этапом хоккейного Евротура, где участвуют россияне, финны, Швеция и Чехия. Выбор именно этой встречи получился забавным, потому что у матча появилось турнирное значение. Расклад перед последней игрой был таков, что победа в очной встрече позволяла финнам обойти Россию в таблице и взять Кубок. На хоккей звали даже футболисты «Зенита».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Обычно матчи Евротура не вызывают никакого интереса: сборные привозят смешанные составы из клубов КХЛ и проверяют новичков, а болельщики просто отдыхают от бесконечно длинного клубного сезона. Из-за этого у турнира низкие телерейтинги и слабая популярность. Даже проходящий каждый год чемпионат мира ценится намного больше, потому что туда хотя бы зовут ребят из НХЛ. Хоккейная классика – повод обратить хоть какое-то внимание на подобные матчи сборных. Футбольный стадион не должен смущать хотя бы из-за комфорта и шоу. Например, на арене без проблем закрыли крышу, хотя номинально матч позиционировался игрой на открытом воздухе.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Игру России и Финляндии посвятили памяти Анатолия Тарасова.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Некоторые болельщики пришли на игру с программками от матчей «Зенита».

text text text Публикация от text (@korsh75) 16 Дек 2018 в 4:40 PST

Атмосфера отличная.

text text text Публикация от text (@vlavlavladislava) 16 Дек 2018 в 5:25 PST

text text text Публикация от text (@zuzu_nika) 16 Дек 2018 в 5:17 PST

text text text Публикация от text (@danilinakatrinka) 16 Дек 2018 в 5:42 PST

text text text Публикация от text (@annushka_sergeevna28) 16 Дек 2018 в 5:28 PST

text text text Публикация от text (@irina_liv_spb) 16 Дек 2018 в 6:24 PST

Актуальные материалы:

Домашний стадион «Зенита» переименовали в «Газпром Арену»

44% петербуржцев поддержали идею переименовать метро «Новокрестовская» в «Зенит»

[poll id=1873]