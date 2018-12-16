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  • На стадионе «Зенита» сыграли в хоккей. Посмотрите на эту красоту

На стадионе «Зенита» сыграли в хоккей. Посмотрите на эту красоту

UPD: Во время хоккейного матча на «Газпром Арене» были 71381 зритель. Это рекордное число зрителей на хоккейном матче с участием российской сборной.

На матч «Зенита» и «Спартака» в начале этого сезона пришли 61467 болельщиков. Встреча с «Краснодаром» собрала на стадионе «Санкт-Петербург» 52576 фанатов. На матче России и Египта во время ЧМ-2018 установили местный рекорд в 64468 человек. Игры «Зенита» ожидаемо посещают много зрителей, но во время зимнего перерыва в чемпионате им можно пойти только на хоккей.

«Газпром Арена» поменяла профиль и на два матча превратилась в главную хоккейную площадку страны. Для этого завезли лед и возвели временные трибуны вокруг коробки на 7-9 тысяч зрителей. Сегодня здесь играют сборные России и Финляндии, а 22 декабря встретятся СКА и ЦСКА. Даже на матч КХЛ продано уже около 50 тысяч билетов, а встреча сборных ожидаемо пошла на рекорд.

Самый посещаемый матч в истории сборной России состоялся еще во времена СССР. В 1957 году на чемпионате мира игру СССР и Швеции смотрели 55 тысяч человек. Россию и Финляндию привезли в Санкт-Петербург в рамках Кубка Первого канала. Еще за несколько дней до матча сообщалось про 60 тысяч проданных билетов. Максимальную вместимость во время хоккея прокачали до 68 тысяч, но за весь день матча посещаемость арены увеличили до 80 тысяч из-за концертного выступления группы «Мумий Тролль».

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Зрителей привлекали этапом хоккейного Евротура, где участвуют россияне, финны, Швеция и Чехия. Выбор именно этой встречи получился забавным, потому что у матча появилось турнирное значение. Расклад перед последней игрой был таков, что победа в очной встрече позволяла финнам обойти Россию в таблице и взять Кубок. На хоккей звали даже футболисты «Зенита».

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Обычно матчи Евротура не вызывают никакого интереса: сборные привозят смешанные составы из клубов КХЛ и проверяют новичков, а болельщики просто отдыхают от бесконечно длинного клубного сезона. Из-за этого у турнира низкие телерейтинги и слабая популярность. Даже проходящий каждый год чемпионат мира ценится намного больше, потому что туда хотя бы зовут ребят из НХЛ. Хоккейная классика – повод обратить хоть какое-то внимание на подобные матчи сборных. Футбольный стадион не должен смущать хотя бы из-за комфорта и шоу. Например, на арене без проблем закрыли крышу, хотя номинально матч позиционировался игрой на открытом воздухе.

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Игру России и Финляндии посвятили памяти Анатолия Тарасова.

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Некоторые болельщики пришли на игру с программками от матчей «Зенита».

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Публикация от text (@korsh75)

Атмосфера отличная.

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Публикация от text (@vlavlavladislava)

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Публикация от text (@zuzu_nika)

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Публикация от text (@danilinakatrinka)

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Публикация от text (@irina_liv_spb)

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Комментарии (15)
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3a zenit
1544971829
конечно ляпота,за вечер от 30 до 60 лямов заработать
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acor94
1544973492
на россию не пошел, а вот 22ого на СКА пойду) взял билет на первом ярусе, но боюсь не увижу ничего)
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порт
1544974249
Да уж. под 80 тыс.,зрителей это конечно круто.
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TUMS
1544976840
Шайбу наверное вообще не видно. Только что атмосфера, так она и на любом матче в Санкт-Петербурге на высшем уровне.
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Леха из Твери
1544976932
Питер круче Москвы во всем...кроме населения.
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амани
1544979693
народу зрелище.......отлично.......кушаем...
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Vader22
1544981053
Они еще бы в пинг-понг сыграли
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GoldPlayFIFARus9
1544994969
71381 зрителей на стадионе Зенита в Петербурге, на хоккейном матче. 4-й результат по посещаемости в мире, и 2-й в Европе. Свозили автобусами бабушек из деревень? :))) или как там надо говорить?
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Sergei26
1545037248
Круто
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Masteralex
1545166711
2/3 зрителей смотрели матч с мониторов
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