44% петербуржцев поддержали идею переименовать метро «Новокрестовская» в «Зенит»

Станция метро «Новокрестовская» в Санкт-Петербурге может быть переименована в «Зенит», сообщает агентство «Интерфакс».

«Идея переименования станции уже высказывалась ранее, но прежние власти города отнеслись к ней без особого энтузиазма. Есть основания полагать, что в ближайшее время эта идея будет обсуждаться вновь», – цитирует источник лицо, знакомое с ситуацией.

По итогам опроса агентством социальной информации (АСИ) за переименование станции в честь клуба выступили 44% петербуржцев в возрасте от 16 до 45 лет.

Ранее пресс-служба «Зенита» сообщила о переименовании стадиона в «Газпром Арену».