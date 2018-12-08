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    • 44% петербуржцев поддержали идею переименовать метро «Новокрестовская» в «Зенит»

    44% петербуржцев поддержали идею переименовать метро «Новокрестовская» в «Зенит»

    Станция метро «Новокрестовская» в Санкт-Петербурге может быть переименована в «Зенит», сообщает агентство «Интерфакс».

    «Идея переименования станции уже высказывалась ранее, но прежние власти города отнеслись к ней без особого энтузиазма. Есть основания полагать, что в ближайшее время эта идея будет обсуждаться вновь», – цитирует источник лицо, знакомое с ситуацией.

    По итогам опроса агентством социальной информации (АСИ) за переименование станции в честь клуба выступили 44% петербуржцев в возрасте от 16 до 45 лет.

    Ранее пресс-служба «Зенита» сообщила о переименовании стадиона в «Газпром Арену».

    Источник: Интерфакс

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    08.12.2018 15:55
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +722

      Urry 9 декабря 2018, 13:21

      кто эти люди?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 9 декабря 2018, 01:11

      и правильно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12624

      Вомбат 8 декабря 2018, 22:33

      Стадион можно называть Газпромом пока Газпром его содержит как следует. Метро нельзя, это в Москве может быть метро Динамо. Петербург не Москва. Власти могут обсуждать эту идею, но без референдума она не пройдет. А горожане не поддержат. Даже болельщики. Кстати, поясню свою позицию по стадиону в честь Газпрома. Газпром в 2006-2007 умолял разрешить построить стадион за свои деньги, чтобы владеть им на правах собственника. Городская администрация (Матвиенко) категорически отказала, потому что тогда городским чиновникам не удалось бы распилить гигантские деньги, снятые на эту стройку со строительства метро в Красносельском районе (станция Юго-Западная, начата в 2007 и до сих пор не построена). Все эти годы, когда стройка вставала из-за очередного распила, Газпром снова умолял разрешить достроить стадион, и неизменно получал отказ в разных формах. Полтавченко, например, облек свой отказ 2014 года в такую форму: мы уже почти все построили, вы что, хотите получить в собственность этот жирный кусок земли почти бесплатно? Ну и чем все закончилось - город передал Газпрому стадион в аренду на черт-то сколько лет, потому что якобы не в состоянии содержать этот дорогой объект. На самом деле, все мы понимаем - чиновники отдали стадион потому что стройка века закончилась, уже нечего пилить, так что пусть газовые забирают. Кстати, ненавистные многим газовые за последние лет десять снесли в Питере свыше 500 котельных, построенных при Хрущеве и Сталине, и построили взамен столько же новых за свой счет. В результате, примерно полтора миллиона тех жителей Питера, у которых раньше тепло было в квартирах только летом, в том числе моя семья, получили нормальное отопление). Эта деятельность Газпрома в центральных СМИ по-моему не освещалась.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 8 декабря 2018, 19:44

      Выходит большинство не согласно.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 декабря 2018, 18:10

      Идите,завоюйте..
      хоть что-нибудь..
      тогда и поменяете..
      ваш болельщик..,после сорока пяти..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 декабря 2018, 17:16

      да знаем мы это лицо с ситуацией это само фурсенкО

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 8 декабря 2018, 17:06

      Только не Газпром!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +718

      ДВС > батог 8 декабря 2018, 18:20

      Тоды Лукойл))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18674

      ilichkadr 8 декабря 2018, 17:02

      Впервые слышу, что какое-то не понятное агентство проводило сей опрос. Где проводили, с кем проводили, сколько всего опросили..........?

      3
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      ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay > ilichkadr 9 декабря 2018, 08:58

      Мне звонили. На вопрос о переименовании станции из предложенных вариантов ,выбрал "Зенит" . Было и о названии стадиона, ответил "Петербург-Арена"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +718

      ДВС 8 декабря 2018, 16:44

      Начнём с того, что Новокрестовская есть не слишком удачное название. Дальше могут быть варианты, где Зенит не самое плохое. Кстати, меня не опрашивали, как и моих знакомых и друзей. Выборка явно не презентабельная.

      2
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      Рейтинг: +1896

      multiscan > ДВС 8 декабря 2018, 17:50

      Не непрезентабельная, а нерепрезентативная!

      0
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