Домашний стадион «Зенита» переименовали в «Газпром Арену»

Домашний стадион «Зенита» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге переименовали в «Газпром Арену». Новое название вступит в силу с 9 декабря.

«Наш клуб и «Газпром» продолжают плодотворное сотрудничество. Помимо традиционных решений, наше соглашение предполагает проведение масштабных совместных проектов по развитию инфраструктуры стадиона и прилегающих к нему территорий – создание рекреационных зон отдыха вблизи арены.

Мы убеждены, что присвоение домашней арене «Зенита» названия «Газпром Арена» создаст правильную ассоциацию у всех посетителей стадиона с основной социальной миссией компании ПАО «Газпром» и по-настоящему раскроет потенциал самого посещаемого стадиона страны как нового центра культурной, деловой и, конечно, спортивной жизни», – сказал президент «Зенита» Сергей Фурсенко.

Стадион «Санкт-Петербург» принимал матчи ЧМ-2018 и входит в топ-20 самых посещаемых арен этого сезона (48 981 зрителей).