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    Домашний стадион «Зенита» переименовали в «Газпром Арену»

    Домашний стадион «Зенита» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге переименовали в «Газпром Арену». Новое название вступит в силу с 9 декабря.

    «Наш клуб и «Газпром» продолжают плодотворное сотрудничество. Помимо традиционных решений, наше соглашение предполагает проведение масштабных совместных проектов по развитию инфраструктуры стадиона и прилегающих к нему территорий – создание рекреационных зон отдыха вблизи арены.

    Мы убеждены, что присвоение домашней арене «Зенита» названия «Газпром Арена» создаст правильную ассоциацию у всех посетителей стадиона с основной социальной миссией компании ПАО «Газпром» и по-настоящему раскроет потенциал самого посещаемого стадиона страны как нового центра культурной, деловой и, конечно, спортивной жизни», – сказал президент «Зенита» Сергей Фурсенко.

    Стадион «Санкт-Петербург» принимал матчи ЧМ-2018 и входит в топ-20 самых посещаемых арен этого сезона (48 981 зрителей).

    Источник: ФК «Зенит»

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    08.12.2018 12:32
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +11602

      alex1951 8 декабря 2018, 20:25

      ******* Bablo Arena ))) (англ.)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11602

      alex1951 > alex1951 8 декабря 2018, 20:27

      Какие звездочки ? На английском написано! Невежды!
      P.I.Z.D.U.N.G.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +616

      smersh45 8 декабря 2018, 17:38

      ну теперь опять слюней будет от обиженных и они же минусовать начнут начинайте обиженки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 8 декабря 2018, 17:05

      А лучше всего "Арена Петра".

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 8 декабря 2018, 16:06

      зря теперь вообще не фартить будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +562

      Elisey13 8 декабря 2018, 14:09

      Газпром по делу, и так все знают!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      ЭкспертФутбола 8 декабря 2018, 14:01

      А че не Распил Арена по моему так было бы актуальнее?

      9
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 8 декабря 2018, 13:31

      Это тот что Баклан-арена?

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Smoking_dog 8 декабря 2018, 13:44

      не,это тот который открывашка.

      0
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      ...
      Рейтинг: -546

      massaboss > 3a zenit 8 декабря 2018, 15:37

      Он же открытая урина

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8203

      nik55 8 декабря 2018, 13:20

      не правильно----строил арену город а лизнули Миллеру

      5
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > nik55 8 декабря 2018, 13:45

      ну там 40-60 млн баксов газпромовских по началу залили в бетон.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7059

      mamba9090909 8 декабря 2018, 13:12

      Сколько визга от завистников!!!!!))) Как бы вы не тявкали, как бы не состязались в дебелизьме, а стадион лучший в Европе. И это признают все, кто на нём был.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > mamba9090909 8 декабря 2018, 13:15

      Ни кто не спорит! Только без арены, просто ГАЗПРОМ. Класно!

      3
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      ...
      Рейтинг: +8203

      nik55 > mamba9090909 8 декабря 2018, 13:16

      за такие деньги могли построить и 2 стадиона

      5
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff > nik55 8 декабря 2018, 13:23

      2 Эмирейтс )))

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > nik55 8 декабря 2018, 14:32

      Нет, 4-5 стадионов,и никаких бы проблем бы не было с играми зимой.Да и не хрен там деньги ,от силы 2-3 яхты на них всего лишь купили.

      2
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      Рейтинг: +145

      Glebson > mamba9090909 8 декабря 2018, 16:10

      Ну что касается внутренней отделки помещений, то там полный мрак и всё самое дешёвое использовали. Огромное количество косяков при строительстве и проектировании.

      Так что стадион лучший по своему функционалу и потенциалу, но реализация ужасно херовая, оттого в том числе и вливали в него бесконечно много денег.

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      Рейтинг: +3877

      Кинстифа 8 декабря 2018, 13:11

      если уж по честному. то ворье арена было бы актуально))))

      5
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Кинстифа 8 декабря 2018, 14:34

      Грубо,Откат -арена в самый раз бы было.И с выкатывающимся полем ассоциация к тому же.

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